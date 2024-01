A Palazzo Chigi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano presenta le iniziative programmate per il Giorno della Memoria.

Il Copasir oggi ha in agenda l’audizione dell’AD di Webuild Spa Pietro Salini.

Oggi alla Camera dei deputati Camera il presidente della Lorenzo Fontana incontra una delegazione Ande, Associazione Nazionale Donne Elettrici.

Nella sede di Confindustria, nella sala Pininfarina, incontro su “Industria, trasporti, logistica e infrastrutture: insieme per le competitività del Paese”, con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

A Roma, nel Polo Tuscolano, firma del protocollo per la prevenzione della violenza di genere tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l’Associazione Nazionale di enologia Le donne del Vino, con il direttore Centrale Anticrimine, Alessandro Giuliano, e il presidente dell’associazione, Daniela Mastroberardino.

Alla Rai, a viale Mazzini, presentazione della serie tv “La lunga notte”, per la regia di Giacomo Campiotti, con Alessio Boni, Duccio Camerini, Marco Foschi, Lucrezia Guidone, Ana Caterina Morariu, Flavio Parenti, Aurora Ruffino, Martina Stella.

Pier Ferdinando Casini, Gaetano Quagliariello, Alessandra Sardoni e Gianni Riotta oggi presentano, nella sede romana del Centro Studi Americani, il libro “L’America di Clinton. Dalla guerra fredda al disordine mondiale”, di Maria Vittoria Lazzarini Merloni e Andrea Spiri.

Riscoprire il patrimonio culturale coniugando l’aspetto storico e di ricerca con un’esperienza accessibile e coinvolgente per il pubblico. Questo il tema al centro della lectio magistralis tenuta da Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Sapienza Università di Roma. Durante il suo intervento, dal titolo “Il Parco archeologico del Colosseo tra ricerca e fruizione”, Russo ha illustrato le numerose e recenti riaperture di sempre maggiori spazi all’interno del Parco, a cominciare dalla Domus Tiberiana, restituita alla visita dopo quasi cinquant’anni di chiusura a seguito di imponenti lavori di scavo e restauro. Grazie a questa riapertura è stato possibile restituire al pubblico il percorso circolare tra il Foro Romano e il Palatino attraverso gli spazi del Palazzo Imperiale.

Giovedì inaugura la mostra di Rossella D’Aula, una selezione di dipinti dedicati alla natura, esposti al settimo piano del Sofitel Rome Villa Borghese in via Lombardia fino a tutto il mese di marzo. Un’occasione abbinata alla nuova proposta gastronomica di Settimo Roman Cuisine & Lounge, il rooftop con vista sulla città, dove lo Chef Giuseppe D’Alessio propone piatti legati alla tradizione, al territorio e alla riscoperta delle diverse cucine regionali. “Settimo offre una scenografia naturale per vivere una pausa di gusto in città in qualunque momento della giornata”, afferma Elodie Lacroix, General Manager del Sofitel Rome Villa Borghese, “Roma è protagonista, dalla vista al palato ma la cucina offre anche incursioni in altri territori per far conoscere le diverse del Bel Paese. E allo stesso tempo il nostro rooftop apre le porte agli artisti contemporanei diventando un salotto espositivo”. La mostra di D’Aula, artista di Cassano allo Jonio, vede emergere colori forti e decisi, usati con maestria a simboleggiare forza ed energia; la sua espressione artistica, carica di vitalità, è figlia del sole e della natura del sud Italia, la sua pittura si indirizza verso un astrattismo denso di visioni, con sperimentazioni cromatiche innovative capaci di interpretare sentimenti e trasmettere emozioni.