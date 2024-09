A Roma, nella sede della Regione Lazio, incontro di sensibilizzazione sulla cybersicurezza, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipano, tra gli altri, Alfredo Mantovano sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, e Bruno Frattasi direttore generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L’evento è rivolto al quadro dirigente delle strutture sanitarie regionali e rappresenta l’inizio di una campagna nazionale per diffondere consapevolezza cyber e linee guida operative nel settore sanitario.



Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso oggi inaugurerà il nuovo polo logistico Adidas ad Olmolungo. Con lui, anche l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e foreste Alessandro Beduschi e il sindaco di Mantova Mattia Palazzi. Un centro da 130mila metri quadrati, che servirà merce per 19 paesi europei del Sud Europa, il più grande di quelli a zero emissioni di anidride

carbonica di Kuehne+Nagel. Un investimento da oltre 300 milioni di euro: capannoni ad altissima

automazione in grado di gestire 375mila pacchi al giorno e 84 milioni di articoli. Oltre 20 km di nastri

trasportatori, 400mila contenitori di stoccaggio in plastica riciclabile il nuovo centro Adidas impiegherà a

pieno regime circa 700 dipendenti, con 150 ingegneri.



A Roma, nella sede dell’Istituto Luigi Sturzo, presentazione del libro di Aleksej Naval’nyj “Io non ho paura, non abbiatene neanche voi“. Dopo i saluti di Nicola Antonetti presidente dell’Istituto Luigi Sturzo e di Francesca Bazoli presidente dell’Editrice Morcelliana interverranno il curatore del volume Adriano Dell’Asta già direttore dell’Istituto italiano di Cultura di Mosca dal 2010 al 2014, e Andrea Graziosi docente ordinario di Storia contemporanea presso l’Università Federico II di Napoli.



A Roma, nella libreria Altroquando, presentazione del volume “Gli algoritmi del potere”, di Davide

Casaleggio. L’autore parlerà del suo testo con Paola Severini.



A Parma è in programma il festival di Open intitolato “Le sfide del futuro”. Presentazione del sindaco di

Parma Michele Guerra, con il rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli , l’a.d. Alice Mentana, il

direttore Franco Bechis e l’editore Enrico Mentana. Tanti gli incontri previsti: si comincia con il ministro

dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti intervistato da Bechis e Mentana, per poi proseguire con la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che incontra gli studenti e le studentesse dell’Università di Parma. Non mancherà Giuseppe Conte intervistato da Mentana. In serata, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri risponderà alle domande di Sara Menafra.



A Pescara va in scena “Abruzzo Economy Summit. Stati generali dell’economia”, con Carlo Masci sindaco di Pescara, Lorenzo Sospiri presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Paolo Agnelli presidente Confimi Industria, Valeria Sandei amministratore delegato Almawave, Gabriele Fava presidente Inps, Alessandra Priante presidente Enit, Giovanni Malagò presidente Coni, Marco Marsilio presidente della Regione Abruzzo, Guido Crosetto ministro della Difesa.



Un protagonista racconta la nascita e l’evoluzione di fotovoltaico ed eolico in Italia: Ugo Vittorio Rocca con “Breve storia delle energie rinnovabili in Italia”, Gangemi Editore, presenta e ricorda il percorso di crescita del settore e l’opportunità di ricorrere alle risorse naturali e rinnovabili oggi tecnicamente ed

economicamente disponibili come sole, vento, acqua, biomasse e calore geotermico, riducendo

gradualmente ma decisamente fino alla eliminazione l’import di combustibili fossili, non presenti in Italia.

L’autore sottolinea che le istituzioni e la politica non apparivano, nella fase iniziale, convinte delle

opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ed in parte non lo sono ancora oggi. Rocca, classe 1941, nella sua lunga carriera è stato presidente di Anit (Ansaldo-Agip) per il fotovoltaico, e amministratore delegato e poi presidente di West (Ansaldo-Finmeccanica) per il settore eolico.



Domani a Torino inaugurazione della “Passeggiata Marco Pannella”, con la presidente del Consiglio

Comunale e della Commissione Toponomastica Maria Grazia Grippo. Invitati il sindaco di Torino Stefano

Lorusso, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il direttore del quotidiano La Stampa Andrea

Malaguti, don Luigi Ciotti.



Lunedì a Bologna, nella Camera del Lavoro, incontro per il trigesimo di Ottaviano Del Turco. Dopo il saluto di Massimo Bussandri segretario generale Cgil Emilia Romagna, la commemorazione di Paolo Franchi e gli Interventi di Gaetano Sateriale già sindacalista Cgil ed ex sindaco di Ferrara e Giuliano Cazzola, anche lui ex sindacalista Cgil. Sarà presente Guido Del Turco.



Lunedì a Roma, nell’Università La Sapienza, presentazione del libro “Presidente di tutti. Giorgio Napolitano nelle memorie di un Segretario del Quirinale”, di Giovanni Matteoli. Con l’autore ne parleranno Stefano Ceccanti, Francesco Clementi, Ugo Magri e Lia Quartapelle.