A Roma, nel Campus Luiss, incontro su “Le culture dell’intelligence economica nell’infosfera”, nell’ambito del ciclo di seminari della Luiss School of Government patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, con le conclusioni del sottosegretario Alfredo Mantovano. Organizzato in partnership con Ferrovie dello Stato, all’evento parteciperà anche Stefano Antonio Donnarumma a.d. e d.g. Ferrovie dello Stato, oltre a Paolo Boccardelli rettore della Luiss, Gaetano Quagliariello Dean Luiss School of Government, Paolo Ciocca presidente Open Fiber, Nicola Maione presidente Banca Monte dei Paschi di Siena, Luca Tagliaretti direttore esecutivo European Cybersecurity Competence Centre.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’assemblea generale di World Farmers Markets Coalition, l’associazione che riunisce i mercati degli agricoltori di tutto il mondo, presso il Mercato di Campagna Amica. Partecipano, tra gli altri, Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e Antonio Tajani vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale. Con il benvenuto di Vincenzo Gesmundo segretario generale Coldiretti.

Alla Farnesina, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani illustrerà le priorità della “Riunione Ministeriale Commercio G7” che si terrà a Reggio Calabria e Villa San Giovanni dal 16 al 17 luglio.

A Napoli il ministro delle Imprese Adolfo Urso inaugura la “Casa del Made in Italy”.

A Torino, nel Centro Storico Fiat, è in programma il convegno “La Mefistofele e le vetture da record con motori aeronautici”. Interventi di Giorgio Marsiaj presidente Unione Industriali Torino, Edoardo Magnone presidente registro storico Fiat, Benedetto Camerana presidente Mauto, Stefano Serra presidente Amma, Giuseppe Capirone conservatore registro storico Fiat, Maurizio Torchio responsabile centro storico Fiat.

Gli abiti degli studenti di Accademia del Lusso sfileranno nella serata di domenica nella romana piazza del Campidoglio nel corso della seconda edizione di “Ensemble – Fashion Night Academies”, iniziativa organizzata dall’Assessorato alla Moda, ai Grandi Eventi, allo Sport e al Turismo di Roma Capitale in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio. I giovani talenti hanno elaborato progetti originali, interpretando il sogno felliniano, un viaggio in chiave moderna nella visione onirica di un mondo inaspettato e in costante trasformazione. Freschezza, novità, idee che oltrepassino il confine del sogno per riemergere nella realtà contemporanea. L’arte di un monumento della nostra storia del cinema diventa ispirazione per le nuove generazioni in cerca di inediti linguaggi espressivi e territori creativi inesplorati. “Per noi e per i nostri studenti è un onore partecipare a una kermesse tanto prestigiosa”, dichiara la direttrice di Accademia del Lusso Roma, Laura Gramigna.

Compagnia dei Caraibi, azienda piemontese leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, pubblica per il terzo anno su base volontaria il “Report di Sostenibilità” con riferimento all’anno 2023. Il documento conferma l’impegno di Compagnia dei Caraibi nella promozione di un paradigma aziendale inclusivo, equo e rigenerativo: è stato un anno impegnativo e sfidante, caratterizzato da una profonda e continua trasformazione tecnologica, ambientale e sociale. In questo scenario, che ha richiesto un significativo effort in termini di risorse ed energie, Compagnia dei Caraibi non ha mai perso di vista i suoi valori e il conseguente impegno verso temi di sostenibilità sociale ed ambientale: la visione è sempre stata chiara, continuando a lavorare per ridurre i consumi e le emissioni, mappando le emissioni di gas serra per poter mettere in campo interventi mirati ed efficaci.