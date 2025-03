A Roma, nel Palazzo delle Esposizioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita la mostra “Italia al lavoro”, organizzata da Azienda Speciale Palaexpo, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo, che ha realizzato l’iniziativa in collaborazione con Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, patrocinata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il supporto di Confindustria.

A Berlino, il cancelliere Olaf Scholz riceve il presidente francese Emmanuel Macron.

Al Senato, sono in programma le comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 20 e del 21 marzo.

A Montecitorio, “(In)Separabili – Pm e giudici alla prova dell’equa distanza”, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il presidente dell’Anm Cesare Parodi e il presidente dell’Unione camere penali Francesco Petrelli.

Nell’aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, convegno “Progressi sulla Malattia Renale Cronica: risultati della Giornata Mondiale del Rene 2025”. Con il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Nel pomeriggio, proiezione del cortometraggio “Sopra la barriera – Storie di calcio femminile”. Con il vicepresidente della Camera, Anna Ascani; il presidente della Figc, Gabriele Gravina; il presidente della Lega nazionale dilettanti, Giancarlo Abete.

A Montecitorio, nella sala della Regina, proiezione del film “Il delitto Mattarella”, scritto e diretto da Aurelio Grimaldi. Dopo il saluto del vicepresidente della Camera, Sergio Costa, intervengono Aurelio Grimaldi, Simona Filice, co-produttrice, Anthony Emanuele Barbagallo, segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Gaetano Amato e Valentina Grippo, deputati della Commissione Cultura della Camera. Nel pomeriggio, presentazione del libro “Le mani sulla storia” di Giuseppe Gargani. Con Alessandro Barbano, Giorgio Mulè, Sabino Cassese, Fabrizio Cicchitto, Anna Finocchiaro, Nello Rossi, Valerio Spigarelli.

A Roma, nella sede del Cnel, “Giovani e lavoro: l’attualità del pensiero di Marco Biagi. Convegno in ricordo di Marco Biagi a 23 anni dalla sua scomparsa”. Con il presidente del Cnel, Renato Brunetta, e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.

Alla Camera dei Deputati, nella sala Matteotti, “Competitività alla prova della cybersecurity. La sicurezza informatica in Italia e in Europa tra innovazione e regole”. Al centro del dibattito, le politiche di sicurezza informatica nella nuova legislatura europea, con particolare attenzione alla direttiva NIS2 e alla strategia italiana per la protezione delle infrastrutture critiche attraverso il Perimetro di sicurezza nazionale. Un ulteriore focus d’indagine riguarderà come innovazione e regolamentazione possano convergere per rafforzare la competitività e la resilienza digitale del nostro Paese e dell’Unione Europea. Con il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

A Varsavia, la sicurezza dei trasporti al centro del Consiglio Informale dei Ministri dei Trasporti Ue, organizzato dalla presidenza polacca dell’Unione europea. Due le sessioni di lavoro, su mobilità militare e cyber, con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

A Caivano, in provincia di Napoli, “Nuovo Polo della Cultura”, posa della prima pietra del “Nuovo Polo della Cultura”. Con il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

A Milano, a Palazzo Castiglioni, “Forum Italia-Cina” con la partecipazione di Ren Hongbin, presidente di China Council for the Promotion of International Trade, il più importante ente di promozione economica e commerciale operante in Cina. Con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

A Roma, a Villa Ada, il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi inaugurano la Chiesetta del Divino Amore, a conclusione degli interventi di restauro e ristrutturazione. Il nuovo spazio ospiterà cerimonie laiche, riti e matrimoni civili.

A Sassari, all’Università, inaugurazione dell’anno accademico con il ministro della Salute Orazio Schillaci.

A Roma, a Palazzo Giustiniani, presentazione del libro “Dal Mezzogiorno. Riflessioni e convinzioni dall’interno della Svimez” di Paolo Baratta. Dopo i saluti istituzionali di Pier Ferdinando Casini, interventi di Pier Luigi Ciocca, Giovanni Farese, Adriano Giannola, Amedeo Lepore e Guido Melis. Al centro dell’incontro, la storia dell’industrializzazione del Mezzogiorno e l’unificazione economica della penisola, dal dopoguerra in poi. Un esame degli eventi, favorito dalla diretta partecipazione dello stesso Baratta alla vita di Svimez, a partire dal 1967 e fino al 1978: un decennio cruciale nel quale «culminò l’epoca della grande crescita, ma culminò anche l’azione pubblica a favore dello sviluppo del Mezzogiorno», in seguito depotenziata.

Il Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2025 è realizzato anche grazie al sostegno di Banca Ifis. Per il secondo anno consecutivo, il Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis a Mestre ospiterà l’appuntamento di apertura del Programma Pubblico. A inaugurare “Il mare dell’intelligenza. Dialoghi”, domenica 1° giugno, sarà la performance dell’artista Thomas De Falco, seguita dalla presentazione di Draco Piscis, opera scultorea di Agnes Questionmark.

Sono appena terminate a Roma le riprese della serie “L’Appartamento”, coprodotta da Rai Fiction/Aporos Group, prodotta da Settimio Colangelo, scritta da Francesco Apolloni, Gianni Cardillo e Valentina Capecci e diretta da Giulio Manfredonia e dallo stesso Apolloni. La serie sarà prossimamente disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.

Addio allo storico Lucio Villari. Ultimo saluto, mercoledì 19 marzo a Roma, nella Basilica di Santa Croce al Flaminio. A officiare la santa messa il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana.