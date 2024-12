A Torino, al Parco Valentino, il sindaco Stefano Lo Russo partecipa all’apertura del primo tratto di parco riqualificato con fondi Pnrr.

Giornata impegnativa per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, interviene all’evento di accoglienza di 162 operatori volontari del servizio civile digitale, ambientale per il Giubileo della Chiesa Cattolica, subito dopo inaugurai lavori di riqualificazione di piazza del Risorgimento.

A Palermo, nell’aula bunker, caso Open Arms, sentenza del processo a Matteo Salvini.

La Fondazione Roma Sapienza organizza l’incontro intitolato “L’Italia tra crisi morale e incertezze sul futuro”, con il fondatore del Censis Giuseppe De Rita, il presidente di Fondazione Roma Sapienza, Eugenio Gaudio, l’editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco, l’ex preside della facoltà di Sociologia della Sapienza, Paolo De Nardis.

Conclusa a tempo di record, alla vigilia del Giubileo, la nuova copertura vetrata fotovoltaica del Cortile delle Corazze all’ingresso dei Musei Vaticani. Produrrà energia elettrica da fonte rinnovabile. Con la realizzazione di questo progetto, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano attua le linee guida di Papa Francesco, contenute nell’Enciclica Laudato sì’, e adempie agli impegni internazionali assunti con la sottoscrizione dell’Accordo di Parigi. L’iniziativa, realizzata in soli sei mesi, nonostante le difficoltà logistiche, si inserisce nel programma di sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, di ottimizzazione delle risorse idriche e di promozione della mobilità elettrica, nata in collaborazione con il Gruppo Acea. L’impianto verrà inaugurato oggi dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, alla presenza di suor Raffaella Petrini e di Giuseppe Puglisi – Alibrandi, rispettivamente presidente, segretario generale e vicesegretario Generale del Governatorato.

A Venezia, il Fondaco dei Tedeschi invita i visitatori a scoprire un universo di astrologia, arte e shopping di lusso, trasformandosi in una destinazione imperdibile per chi desidera vivere un Natale all’insegna della meraviglia, con Carlotta Trumino, Ginny Chiara Viola e Oneiron La Sirena, un viaggio cosmico che si concluderà il 21 e 22 dicembre con due giornate straordinarie. Protagonisti di questi appuntamenti saranno tre esperti pronti a offrire esperienze di introspezione e scoperta personale. La numerologa Carlotta Trumino accompagnerà gli ospiti nella lettura della propria data di nascita, svelandone il significato nascosto attraverso il linguaggio dei numeri. L’astrologa Ginny Chiara Viola guiderà nella lettura del tema natale, una mappa astrale che racconta le posizioni dei pianeti al momento della nascita, aprendo le porte a riflessioni profonde. Infine, la tarologa Oneiron La Sirena offrirà letture personalizzate delle carte, esplorando inclinazioni, desideri e pensieri che risiedono nel cuore di ogni ospite. Un’esperienza unica, capace di unire l’eleganza veneziana alla suggestione degli astri, rendendo il Natale 2024 indimenticabile per chiunque desideri immergersi in un’atmosfera di magia e introspezione. Astrology Wonderland rappresenta un connubio perfetto tra la magia dell’astrologia e l’eleganza dello shopping natalizio. Il Fondaco dei Tedeschi, rinomato luxury mall nel cuore di Venezia, si trasforma per l’occasione in un luogo incantato, dove l’arte divinatoria si intreccia con le proposte esclusive dei brand più prestigiosi.

Una preziosa anticipazione: il prossimo anno, dal 21 febbraio al 27 aprile, il romano Palazzo Doria Pamphilj aprirà per la prima volta le porte degli “Appartamenti Segreti” all’arte contemporanea con la mostra “Chiara Lecca. Dall’uovo alla dea nelle Stanze Segrete Doria Pamphilj”, a cura di Francesca Romana de Paolis. In un mimetico gioco di rimandi e risonanze, Chiara Lecca (Modigliana, 1977) entrerà nel ciclo delle stanze settecentesche, ancora parzialmente abitate dalla famiglia Pamphilj, con undici opere, di cui due site specific, che dialogano con i dipinti del Seicento, le statue della Roma antica, gli affreschi e il mobilio ottocenteschi in un percorso legato ai quattro elementi alchemici (Fuoco, Aria, Terra e Acqua) e ai temi della creazione, metamorfosi e trasformazione. Gli “Appartamenti Segreti” riscopriranno così la loro natura di wunderkammer, ospitando opere che simulano e dissimulano, evocano e rievocano, in un’alternanza di materiali organici ed inorganici che danno luogo a una geometria di simulacri sfuggenti e di fossili anomali, mirabilia contemporanei dagli antichi riverberi.

Un’esposizione realizzata con il supporto della Principessa Gesine Pogson Doria Pamphilj e del coniuge Don Massimiliano Floridi, e in collaborazione con la Galleria Fumagalli di Milano. A Roma, in occasione delle festività natalizie e visto il grande successo della mostra in corso “Poesia e pittura nel Seicento. Giovan Battista Marino e la meravigliosa passione”, Galleria Borghese invita il pubblico a partecipare numeroso alle sue attività, mettendo a disposizione un numero maggiore di biglietti di ingresso e arricchendo l’offerta con diverse attività dedicate i ai più piccoli. A tutti i bambini verrà regalata una piccola guida per scoprire i segreti e le storie della Galleria Borghese. Il libretto si inserisce nel progetto educativo pluriennale “Per una fantastica Galleria Borghese”, nato dalla collaborazione con l’autrice Luisa Mattia e pubblicato dal museo.