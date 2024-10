A Roma, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, si terrà la presentazione del libro “Perché l’Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra” di Italo Bocchino, edito da Solferino. All’evento parteciperanno l’autore stesso, il presidente del Senato Ignazio La Russa e Giuseppe Parlato.

Sempre a Roma, oggi alle Scuderie di Palazzo Altieri si svolgerà la Giornata del Credito, con il tema centrale “Economia, impresa e mercati finanziari: l’incidenza del Pnrr”. L’evento è organizzato dall’Anspc sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Tra i partecipanti figurano Luigi Federico Signorini, direttore generale della Banca d’Italia e presidente Ivass, Maria Bianca Farina, presidente Ania, Antonio Patuelli, presidente Abi, Giuseppe Vegas, presidente del Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, e Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco.

La Puglia si candida a diventare sede dei nuovi data center italiani, proponendosi come location ideale grazie all’alta produzione di energia rinnovabile, soprattutto eolica e solare, attualmente sfruttata solo in parte. La proposta sarà presentata durante il “Mediterranean Data Center Meeting”, che si terrà il 15 novembre a Bari, nell’ambito di “Smart Building Levante 2024”, la terza edizione della fiera biennale internazionale dedicata all’impiantistica e all’edilizia nell’area del Mediterraneo, in programma il 14 e 15 novembre alla Nuova Fiera del Levante. Secondo i dati dell’Italian Datacenter Association (Ida), gli investimenti nel settore triplicheranno dai 1,6 miliardi di euro del periodo 2019-2023 a 4,8 miliardi nel 2024-2028, generando attualmente circa 28.000 posti di lavoro. L’evento sarà aperto dall’intervento di Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione e membro della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.

Da oggi fino a domenica 6 ottobre, Villa Erba, l’ex residenza estiva di Luchino Visconti sul Lago di Como, ospiterà Orticolario “Terrae”. Giunta alla sua XIV edizione, la manifestazione è dedicata alla scoperta di piante rare, insolite e da collezione, nonché all’artigianato artistico. Orticolario 2024 si distingue come un evento che unisce finalità benefiche alla promozione della cultura del paesaggio, con espositori, giardini e installazioni ispirati al tema dell’anno, che partecipano al Concorso Internazionale Spazi Creativi, con in palio la “Foglia d’Oro del Lago di Como”. Il programma prevede inoltre progetti d’arte e di design, e incontri con esperti del settore, paesaggisti, agronomi e visionari, oltre a numerose attività rivolte ai bambini per esplorare il mondo del giardinaggio evoluto.

Infine, sei monumentali sculture di grandi artisti del Novecento dialogano con i cantieri di restauro di importanti monumenti pugliesi, nell’ambito della mostra diffusa “Monumenta. Arte in cantiere”, promossa dal Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, diretto dall’architetto Maria Piccarreta. Tra le opere in esposizione: “Senza titolo” (2010) di Jannis Kounellis presso la Cittadella della Cultura di Bari, “Sei personaggi n. 2” (1959) di Luciano Minguzzi accanto ai cantieri della Cattedrale di San Sabino e della Chiesa di San Giacomo a Bari, e “Colloquio col figlio” (1974) di Giò Pomodoro presso il cantiere del Teatro Margherita. A Canosa di Puglia, Venanzo Crocetti espone il simbolico “Giovane cavaliere della Pace” (1987) in relazione con il restauro della Cattedrale di San Sabino, mentre “Donna” (1995) di Costantino Nivola dialoga con i lavori al Santuario del Santissimo Crocifisso della Pietà a Galatone. Mauro Staccioli, infine, presenta “Senza titolo (Ellisse verticale)” (2013) al Castello Imperiale di Sant’Agata di Puglia. La mostra, che si protrarrà fino al 3 febbraio 2025, è curata artisticamente da Roberto Begnini e Roberta Semeraro, ed è organizzata dall’associazione culturale Ro.Sa.M.