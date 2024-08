A Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, nello Spazio Caffè Romano Battaglia, al “Festival La Versiliana” è in programma un’intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa.

Commissione Ue, balneari, nomine varie: a Palazzo Chigi oggi è in scena il Consiglio dei Ministri.

A Pesaro, alla Festa dell’Unità Marche 2024, intervista di Agnese Pini direttore Qn – La Nazione – Il Giorno – Il Resto del Carlino al segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

A Reggio Emilia, alla Festa Nazionale dell’Unità, si parla di “Intelligenza artificiale, rischi e opportunità”, con Anna Ascani, Brando Benifei, Giulia Pastorella, Nello Cristianini e Vincenzo Colla. Modera Federico Ferrazza.

Il Geoportale Nazionale per l’Archeologia (Gna), realizzato dall’Istituto Centrale per l’Archeologia, è stato insignito del Premio Europeo del Patrimonio Archeologico (EuropeanArchaeological Heritage Prize), riconoscimento giunto all’edizione numero 26 che è stato conferito durante l’incontro annuale della European Association of Archaeologists, in corso a Roma fino al 31 agosto.

A Roma aperture serali straordinarie ogni sabato e la prima domenica del mese, e un ricco programma di eventi per la Villa di Massenzio con la suggestiva illuminazione del nuovo impianto: prosegue anche a settembre “Luci su Massenzio”, una serie di eventi promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Ad aprire il cartellone sabato 7 settembre la performance di danza “Vite diverse e un unico cammino”: a partire dal tramonto, quando la Villa di Massenzio è catturata dall’illuminazione artistica, la Sovrintendenza Capitolina e l’associazione Donna Vita e Libertà offrono ai visitatori una performance di danza con musiche tradizionali persiane di e con Noushin Masoumi, danzatrice e performer iraniana.

A Roma, a Villa Celimontana, fino al 7 settembre c’è la musica jazz di Village Celimontana, la rassegna organizzata da Jazz Village Roma. Tra i concerti in cartellone, si segnala che fino al 1settembre prosegue il Roman Classic Jazz Festival a cura di Lino Patruno.

Il 7 e l’8 settembre prenderà vita un’esperienza che si preannunciaindimenticabile per tutti gli appassionati di fumetti, cosplay e videogiochi: il Firenze Comics. La location d’eccezione del Parco della Villa Montalvo, che si estende su un’area di 90 mila metri quadrati all’aperto, si sta preparando ad accogliere questo microcosmo fatto di sogni, colori sgargianti, costumi, storie, sigle dei cartoni e tanto altro. In programma contest, raduni, parate, oltre cento stand di settore, case editrici, artisti, scrittori, illustratori, fumettisti, workshop per imparare a disegnare, tornei di videogames, spettacoli no stop, dibattiti, conferenze, proiezioni, concerti, presentazioni di nuove pubblicazioni, area gaming, cucina giapponese e molto altro ancora. Heather Parisi, showgirl americana che ha ottenuto grande popolarità in Italia tra gli anni Ottanta e Novanta, sarà l’ospite d’onore. Grande attesa anche per Ester Cardella, illustratrice e fumettista indipendente con il suo stile unico ed inconfondibile in cui unisce l’erotismo con scenari horror e dark. Con una carriera di 28 anni come autore e illustratore di giochi da tavolo e libri, premiato con il riconoscimento del miglior gioco italiano per “Warangel”, sarà presente anche Angelo Porazzi, che presenterà le sue creazioni più recenti e alcuni giochi per famiglie come Alicorns e PizzaPorazzi. Ad allietare il pubblico ci sarà anche Alessandro Quarta, noto al pubblico per essere la voce a “Topolino” e doppiatore di “Berlino” nella celebre serie “la casa di carta”.

Avviso a tutti gli amanti dell’isola di Capri: la storica Via Krupp, chiusa al transito in seguito ai danni provocati da una tempesta il 21 agosto scorso, riaprirà tra una settimana. Sono terminati i lavori di pulizia della strada e sono stati rimossi fango, terriccio e detriti caduti sui tornanti.