Da oggi al 29 settembre, viaggio apostolico di Papa Francesco in Lussemburgo e Belgio. Tra gli incontri in programma, quello con i docenti universitari nella “Promotiezaal” della “Katholieke Universiteit Leuven”, oltre a uno con gli studenti universitari nell’Aula magna dell’”Université Catholique de Louvain”. Domenica, messa nello stadio “Re Baldovino”.

David Gilmour arriva a Roma, al Circo Massimo, con sei concerti. I primi tre giorni sono in programma da venerdì a domenica, altre tre date sono previste dall’1 al 3 ottobre.

A Roma, nella sede della Fondazione Ugo La Malfa, obiettivo su “Il primo biennio del governo Meloni. Istituzioni, economia, politica estera”. Coordinerà l’incontro Giorgio La Malfa. Dopo l’introduzione di Francesco Clementi, gli interventi di Giampaolo Galli e Ferdinando Nelli Feroci.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla firma del Protocollo d’Intesa per la formazione professionale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Fondazione Bulgari. Partecipano il presidente della Fondazione Bulgari e ceo di Bulgari Jean Christophe Babin e il consigliere delegato alla Formazione Professionale della Città Metropolitana di Roma Daniele Parrucci. A moderare, il direttore di Fondazione Bulgari Matteo Morbidi.

Il Ministero dell’Interno e Confimi Industria hanno sottoscritto a Roma, al Viminale, un protocollo per prevenire e contrastare i rischi di ingerenza della criminalità organizzata nelle attività economiche attraverso la previsione di controlli antimafia ai contratti sottoscritti tra le imprese private aderenti alla confederazione. L’intesa è stata firmata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal vicepresidente di Confimi Industria con delega al Territorio e alla Media impresa Francesco Ferrari, alla presenza del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. Obiettivo, rafforzare la cornice di legalità e sicurezza all’interno della quale operano le 45mila aziende che aderiscono a Confimi Industria, garantendo in tal modo la libertà di impresa economica.

A Ischia, l’a.d. e il direttore tecnico di Esri Italia Emilio Misuriello e Claudio Carboni interverranno nell’ambito dell’evento Irmap “un modello di governance nel processo di ricostruzione dell’isola di Ischia”. Irmap – Ischia Reconstruction Monitoring App, è una piattaforma lanciata lo scorso luglio che si basa su tecnologie Esri. Il suo scopo primario è la gestione e il monitoraggio della ricostruzione dell’Isola di Ischia, con particolare attenzione alla resilienza climatica e agli aspetti ambientali. Sviluppata da Ambiente Spa, con la collaborazione di Esri Italia e della Struttura Commissariale, consente di migliorare la gestione e il monitoraggio dei cantieri, grazie ad un sistema avanzato di georeferenziazione e gestione dati Gis, che permette di localizzare fisicamente i cantieri su una mappa e di associare ad essi una serie di campi dati necessari per il monitoraggio.

A Vicenza, assemblea annuale 2024 di Federacciai. L’appuntamento è dedicato all’attualità e alle prospettive dell’industria siderurgica italiana, e prevede la relazione del presidente dell’associazione Antonio Gozzi dal titolo “L’industria siderurgica italiana nel 2023”. Due i ministri, Anna Maria Bernini per l’Università e la Ricerca, e Gilberto Pichetto Fratin per l’Ambiente e Sicurezza energetica.

Nel Polo Museale del Palazzo Papale di Castel Gandolfo parte la nuova stagione espositiva. Il nuovo progetto è dedicato a “La Malaria”, capolavoro della pittrice romana Maria Martinetti, proveniente dalle collezioni dei Musei Vaticani. Grazie al sostegno del Capitolo del Canada dei Patrons of Arts in the Vatican Museums, nel 2024 è terminato il restauro dell’opera, curato dal Reparto Arte Ottocento e Contemporanea e condotto dal Laboratorio Restauro Pitture, in collaborazione con il Gabinetto Ricerche Scientifiche dei Musei Vaticani. Faranno da corona alla mostra due abiti ciociari originali, provenienti dalle Collezioni di Arti e Tradizioni Popolari del Museo delle Civiltà all’Eur, quali testimonianza dei costumi tradizionali della regione.

Sabato 12 ottobre, in occasione della Ventesima Giornata del Contemporaneo, promossa da Amaci, sarà inaugurata “Artificio naturale”, la scultura ambientale di Paolo Icaro acquisita nella collezione della Pinacoteca Civica Bruno Molajoli di Fabriano. Il progetto, a cura di Marcello Smarrelli, promosso dal Comune di Fabriano e ideato in collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli, è sostenuto dal Pac2022-2023 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.