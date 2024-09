A Roma, nel Palazzo della Civiltà del Lavoro, presentazione del rapporto annuale dell’Inps con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Nel pomeriggio il capo dello Stato sarà a Castelporziano, nella tenuta presidenziale, per la cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale.

A Napoli, a Palazzo Reale, “Study Day”, prende il via oggi la convention del Partito Popolare Europeo a Napoli. È il raduno annuale del Ppe, con capi di Stato, ministri, europarlamentari, esponenti internazionali della politica, della cultura, dell’economia e dello sport. Tra i protagonisti dell’evento, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il capogruppo del Ppe Manfred Weber e il vicepremier Antonio Tajani, che interverranno nel corso della convention. L’obiettivo è “sottolineare le esigenze di una città sempre più proiettata in Europa”, ha detto Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, riferendosi al capoluogo campano “e tradurre in atto il potenziale culturale ed economico rappresentato da imprese e start up”.

In occasione del prossimo Giubileo 2025, l’Università degli Studi Internazionali di Roma – Unint organizza l’evento dal titolo “Giubileo e mobilità. Accoglienza sostenibile nella città di Roma”. Dopo i saluti istituzionali di Fabio Bisogni presidente CdA Unint e Mariagrazia Russo, rettrice Unint, interventi di monsignor Rino Fisichella pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e Responsabile dell’Organizzazione del Giubileo, Giovanni Mottura presidente Atac.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene allo scoprimento della targa toponomastica “Piazza Nelson Mandela (1918-2013) Presidente del Sudafrica, attivista antiapartheid e uomo di pace ”. La cerimonia si terrà alla presenza dell’ambasciatrice del Sud Africa a Roma Nosipho Nausca Jean Ngcaba e delle altre autorità. Tutto accadrà nella penisola del laghetto di Villa Ada, con ingresso via di Ponte Salario.

Con le risorse assegnate alla Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura, guidata da Antonio Tarasco, l’Agenzia del Demanio ha acquisito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia il complesso immobiliare che ospita l’Archivio di Stato di Gorizia. L’istituto, insediato nella sede attuale dal 1968, conserva oltre 4 km di documentazione relativa al territorio goriziano precedentemente custodita dall’Archivio di Stato di Trieste, dal periodo della dominazione asburgica allo Stato italiano. La compravendita è resa possibile dai fondi previsti per l’acquisto di immobili sedi di Istituti archivistici in locazione passiva, e permetterà un risparmio di 22.348,24 euro annui dovuti al regime di occupazione extracontrattuale in cui si trova l’Archivio. L’edificio, già di proprietà della Provincia di Gorizia e successivamente confluito nel patrimonio immobiliare della Regione Friuli-Venezia Giulia, passa ora all’Agenzia del Demanio che, successivamente, lo consegnerà ufficialmente al Ministero della Cultura.

L’artista argentina Laura Voskian e l’artista italiano Alberto Tadiello sono i vincitori della prima edizione di Natura Naturans/Naturata 2024, premio internazionale dedicato ai temi della natura e del paesaggio. Il premio, ideato da Andrea Bruciati, direttore dell’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este di Tivoli – Villae, assegna agli artisti vincitori una borsa di residenza a Tivoli per Laura Voskian, e a Buenos Aires per Alberto Tadiello. Durante i due mesi della permanenza i vincitori svilupperanno progetti artistici sui temi della natura, dell’acqua e dei giardini.

A partire dal 27 settembre, e fino al 20 dicembre, a Roma, nelle sale di Palazzo Besso in largo di Torre Argentina sarà visibile la mostra “La biblioteca geografica di Hugo Pratt, un viaggio nella letteratura reale e immaginaria”, inserita nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario della Biblioteca della Fondazione, una delle meravigliose biblioteche di Roma. In esposizione oltre 40 tavole originali e acquarelli, riproduzioni, filmati e riviste d’epoca, per raccontare l’universo dei riferimenti letterari nelle opere di Pratt, attraverso gli itinerari geografici dell’autore e dei suoi personaggi. Una delle sue letture preferite? “Utopia” di Tommaso Moro. Una mostra curata da Patrizia Zanotti e Nadège Vaïnas.