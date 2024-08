Oggi al Senato della Repubblica, nella sala Nassirya, camera ardente di Lino Jannuzzi, scomparso all’età di 96 anni.

A Grosseto, presentazione della Festa Nazionale di CasaPound, in programma nella città toscana dal 5 e l’8 settembre.

Il 14 agosto, a Roncegno Terme, “La memoria come coscienza civile” nell’ambito de “L’Agosto degasperiano 2024”. Incontro con Agnese Pini, giornalista e scrittrice, direttrice de “La Nazione”

A Courmayeur, il 14 agosto, “Il risparmio degli italiani”, nell’ambito della rassegna “Protagonisti a Courmayeur – L’Europa (ri)pensata”. Introduce Domenico Siniscalco presidente Fondazione Courmayeur Mont Blanc. Intervengono Simone Bini Smaghi vicedirettore generale Arca Fondi Sgr, e Giorgio De Rita segretario generale Censis.

E’ stata prorogata fino al 22 settembre la mostra romana “Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento”, ospitata ai Musei Capitolini nelle sale di Palazzo Caffarelli e dedicata al caso straordinario di un padre e un figlio, entrambi pittori e disegnatori di eccezionale talento. L’esposizione, a cura di Claudia La Malfa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Associazione MetaMorfosi, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, intende illustrare l’epoca d’oro del Rinascimento italiano tra Firenze e Roma. Attraverso una selezione di dipinti, sono raccontati il talento di Fra’ Filippo Lippi (Firenze 1406 – Spoleto 1469), uno degli artisti più importanti della stagione fiorentina di Cosimo de’ Medici, e quello del figlio Filippino (Prato 1457 – Firenze 1504) che eredita dal padre l’ingegno e diventa l’interprete del gusto nella Roma della fine del Quattrocento. Il progetto espositivo è frutto della collaborazione con le maggiori istituzioni culturali italiane, tra cui Galleria degli Uffizi, Accademia di Venezia, Collezione Cini di Venezia, Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Torino, Istituto Centrale per la Grafica di Roma. In mostra alcuni capolavori dell’arte di Filippo Lippi su tavola, dalla magnifica “Madonna Trivulzio” del Castello Sforzesco di Milano, manifesto della pittura del Lippi della quarta decade del Quattrocento, alla “Madonna con angeli e committente” della Collezione Cini di Venezia, in cui Lippi conia un linguaggio intimo per la devozione privata. Nel percorso espositivo, che include una selezione di importanti disegni concessi in prestito dalla Galleria degli Uffizi e dall’Istituto Centrale per la Grafica di Roma, spicca il capolavoro di Filippino Lippi: la “Annunciazione dei Musei Civici di San Gimignano”, realizzata in due separati tondi su tavola.

Stasera al Lido del Finanziere, località La Marinella di Lamezia Terme, presentazione del libro “Degli attimi, dei giorni, di me”, di Francesca Ferragine . Dopo i saluti di Nella Fragale di Grafichéditore, con l’autrice converseranno Tommaso Cozzitorto e Luisa Vaccaro. Interventi musicali di Rosetta Chirico mezzosoprano, di Giovanna Massara soprano, di Gaetano Cinque e Claudio Fittante alla chitarra classica.

A un mese dall’avvio della piattaforma dedicata, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, rende noti i primi dati relativi alle richieste del “Bonus colonnine domestiche”, che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomìni. Dall’8 luglio, giorno di apertura dello sportello Invitalia, sono state 5.319 le domande di contributo presentate, per un importo richiesto pari a 6.312.490,00 euro, oltre il 30% della dotazione finanziaria della misura che ammonta a 20 milioni di euro. Risultano, inoltre, dai dati forniti da Invitalia che per conto del Mimit gestisce la piattaforma, 4.120 domande in compilazione e 1.474 domande compilate in attesa dell’invio finale.