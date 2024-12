Il Senato della Repubblica, presieduto da Ignazio La Russa, torna a riunirsi oggi in seduta pubblica per la discussione del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, approvato dalla Camera dei Deputati.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso si reca in Sardegna, ai cancelli del sito di Portovesme, per incontrare i sindacati e i lavoratori dell’impianto metallurgico. Insieme a Urso, il ministro del Lavoro Elvira Calderone, il sottosegretario al Mimit Fausta Bergamotto, il presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e tutti i sindaci dei comuni del Sulcis. Lo scorso 20 dicembre Portovesme srl, società del gruppo Glencore, ha disposto unilateralmente lo stop totale della “linea zinco” in anticipo rispetto alla data del 31 dicembre, precedentemente annunciata al tavolo del Mimit.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri effettua, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e al presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, una passeggiata in via di San Teodoro dove è stata conclusa la prima fase degli interventi giubilari per la realizzazione dell’anello pedonale intorno al Colle Palatino e al Campidoglio.

A Dubai, appuntamento con l’edizione 2024 di Globe Soccer Awards, nell’ambito di Dubai International Sports Conference, organizzata da Dubai Sports Council, che quest’anno ha come tema il “Talento nel calcio”. Tra i candidati agli Awards, nelle varie categorie, Simone Inzaghi, Carlo Ancelotti e Lautaro Martínez. Sono mille gli ospiti attesi nell’Atlantis, The Palm, situato all’interno del Palm Jumeirah, una delle più grandi isole artificiali del mondo. Confermata la presenza di Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Lamine Yamal e Alessandro Del Piero. A Dubai sono attesi, tra gli altri, anche il presidente Figc, Gabriele Gravina, e il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, alla sua prima uscita ufficiale nel nuovo ruolo.

Negli Emirati Arabi Uniti, a Abu Dhabi, il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha in programma nella giornata del 29 dicembre una visita alla nave Amerigo Vespucci. Il 30 dicembre incontrerà il presidente del Consiglio Federale Nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Saqr Ghobash.

Il Giubileo della Comunicazione si svolgerà dal 24 al 26 gennaio, a Roma e in Vaticano. Dedicata a giornalisti, operatori dei media, dirigenti e direttori di testata, videomaker, grafici, copywriter, addetti alle pubbliche relazioni, social media manager, tecnici audio e video, tipografi, informatici, la “tre giorni” di incontri rappresenta il primo evento del calendario dell’Anno Santo. Il Giubileo della Comunicazione si aprirà nel giorno della memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il 24 gennaio, quando sarà anche diffuso il messaggio per la “Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2025”. Da non perdere l’esibizione di Uto Ughi al violino. Il 25 gennaio, pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro, poi l’incontro culturale “In dialogo con Maria Ressa e Colum McCann” moderato da Mario Calabresi, l’udienza con il Papa nell’aula Paolo VI e il seminario dal titolo “Il giornalismo a servizio della democrazia”, a cura di Ucsi – Unione cattolica stampa italiana, con Ordine dei Giornalisti, Fnsi, Stampa Estera, Copercom, Fisc, WeCa, Constructive Network. Domenica 26 gennaio, Santa Messa in Vaticano presieduta da Papa Francesco.

Intesa Sanpaolo è stata inclusa anche quest’anno negli indici finanziari Dow Jones Sustainability World Index e Dow Jones Sustainability Europe Index, tra i più importanti indici borsistici di sostenibilità mondiali ed europei. È l’unica banca italiana presente negli indici e a poter vantare una presenza continuativa in tali indici negli ultimi 14 anni. Gli indici includono le migliori società rispettivamente a livello mondiale ed europeo, in oltre 60 settori di attività, selezionate sulla base della valutazione annuale condotta da S&P Global. Nel 2024, sono state 25 le banche inserite nel Dow Jones Sustainability World Index e 8 nel Dow Jones Sustainability Europe Index. Il riconoscimento conferma Intesa Sanpaolo tra i gruppi più attivi al mondo per lo sviluppo sostenibile e riflette l’impegno del gruppo ribadito nel “Piano d’Impresa 2022-2025” che prevede un posizionamento ai vertici mondiali per impatto sociale e un grande focus sul clima.

A Roma, l’Accademia Nazionale dei Lincei, negli spazi interni ed esterni della Villa Farnesina, dal prossimo 24 gennaio e fino al 3 maggio presenterà la mostra “Gianfranco Baruchello. Mondi Possibili”. Il progetto espositivo, ideato in concomitanza con il convegno internazionale di studi sull’opera dell’artista, a cura di Carla Subrizi, in collaborazione con la Fondazione Baruchello, attraverserà alcune sale della villa proponendo un dialogo a distanza tra storia, iconografie e immaginari appartenenti a epoche differenti. Baruchello (Livorno 1924 – Roma 2023), artista laureato in giurisprudenza, con il suo lavoro radicale e indipendente ha attraversato sette decenni per costruire “piccoli sistemi” in grado di contrastare la complessità della storia, della politica e dell’ideologia. La storia, l’inconscio, il sogno e l’ambiente, temi tutti presenti nei cicli degli affreschi della villa, sono stati continuamente indagati da Baruchello e torneranno in questa mostra attraverso una molteplicità di media differenti, tra cui la pittura, l’oggetto, l’installazione, l’immagine in movimento. La grande installazione “Piccolo Sistema”, donata dallo stesso artista e da Subrizi al museo Maxxi, è stata esposta nella mostra “Fuori Tutto”.