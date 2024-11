È la notte della sfida americana tra Donald Trump e Kamala Harris per conquistare la Casa Bianca.

A Roma, nel Palazzo Wedekind, “Investire nel talento. L’Inps incontra gli studenti dei Collegi Universitari di Merito”, con Valeria Vittimberga, direttore generale Inps, Giorgio Fiorino, direttore centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali Inps, Gabriele Fava, presidente Inps, Cristina Rossello, consigliere del ministro dell’Università e della Ricerca.

La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati svolge l’audizione dell’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi, e dell’amministratore delegato e direttore generale di Italo, Gianbattista La Rocca, sullo stato e le criticità del servizio e della rete ferroviaria.

A Montecitorio, presentazione della proposta di Forza Italia per la riforma del sistema radiotelevisivo, con i presidenti dei senatori e dei deputati di Forza Italia, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, il capogruppo azzurro in Commissione di Vigilanza Rai, Roberto Rosso, e i componenti della commissione, Rita Dalla Chiesa e Andrea Orsini.

La Commissione Cultura della Camera dei Deputati svolge l’audizione del presidente di AgCom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria.

A Roma, in Campidoglio, nella sala del Carroccio, il Coordinamento della Lega di Roma e del Lazio presenta il corso di formazione per amministratori.

Nella ClubHouse Luiss di piazza Montecitorio, “Flat Tax e rilancio dell’Appennino Centrale: strumenti fiscali per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo sostenibile”, con Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, Guido Castelli, commissario straordinario al Sisma 2016, Gaetano Quagliariello, Dean della School of Government – Luiss Guido Carli, Alessandro Canelli, presidente Ifel.

A Roma, nell’Università Lumsa, incontro su “Municipalismo e regionalismo. La Repubblica delle autonomie nella visione democratica e costituzionale”, con l’ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick. Apertura dei lavori a cura di Angelo Sanza. L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Democratici Cristiani.

Nella Camera di Commercio di Roma, sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, “Il futuro è adesso”, con Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, Antonio Campo Dall’Orto, presidente cda Editoriale Domani, Emiliano Fittipaldi, direttore “Domani”, Elly Schlein, Ilaria Cucchi, Pier Ferdinando Casini, Mario Giro, Federico Vecchioni, Diego Bianchi “Zoro”, Marco Damilano, Giovanna Pancheri, Roberto Cingolani, Marco Troncone.

A Treviso, nel Museo Santa Caterina, a cura dell’Istituto Figlie di San Camillo, del Comune di Treviso e dell’Ospedale San Camillo di Treviso, presentazione del volume “Lettere e scritti del padre Luigi Tezza M.I. dal 1855 al 1922”, a cura di Emanuele Martinez. Parteciperà, tra gli altri, il vescovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi. Il beato Tezza, di Conegliano, fondò nel 1892 le Figlie di San Camillo che oggi si dedicano ai malati e ai bisognosi in 23 paesi nel mondo e da oltre settant’anni sono presenti a Treviso, una realtà legata al territorio con l’Ospedale San Camillo. L’evento, realizzato con il Comune di Treviso, sarà un’opportunità per presentare la figura del beato Tezza e il suo operato iniziale nel Veneto, attraverso l’indagine delle componenti religiose, storiche e linguistiche emerse dalle oltre mille lettere da lui redatte.

La crisi delle auto non vale per tutte le marche. Il mese di ottobre ha confermato la buona performance del brand Mg, con un totale di 3.473 unità consegnate e l’avvicinarsi del raggiungimento del traguardo del 3% di quota di mercato, uno degli obiettivi dell’anno 2024. Grazie anche al successo dei due “Porte Aperte degli Mg Store” in ottobre, l’andamento dei nuovi modelli conferma la capacità di Mg di rispondere alle esigenze dei clienti italiani con una gamma ben articolata, varia e completa. Ottima la partenza della raccolta ordini per la rinnovata gamma Suv, sia per la nuovissima Mg Zs Hybrid+ che per Mg Hs nelle due motorizzazioni benzina e ibrido plug-in.