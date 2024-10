A Roma, nel Tempio Maggiore, solenne cerimonia commemorativa ad un anno dall’attacco terroristico del 7 ottobre, a cura dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dell’Ambasciata d’Israele in Italia e della Comunità Ebraica di Roma.

A Roma, nella sede della Luiss, in viale Romania, presentazione del libro “Molto più di un mercato. Viaggio nella nuova Europa”, di Enrico Letta, con Luigi Gubitosi presidente Università Luiss Guido Carli, Paola Severino presidente Luiss School of Law, Giovanni Orsina e Valentina Meliciani.

A Roma, nella Libreria Spazio Sette, in via dei Barbieri, presentazione del romanzo del politico, avvocato e scrittore Dario Franceschini intitolato “Aqua e tera”, con Giovanni Minoli e Anna Foglietta. A Ferrara, lo scorso 27 settembre, la fatica letteraria dell’ex ministro per i Beni Culturali era stata presentata da Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro di Torino, e Daria Bignardi.

A Roma, nell’Auditorium Parco della Musica, sala Petrassi, presentazione del libro “L’amore non lo vede nessuno”, di Giovanni Grasso.

Il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha invitato oggi al ministero, in via del Collegio Romano, i sindaci delle città dove hanno sede le Fondazioni lirico-sinfoniche, di cui gli stessi sono presidenti. L’incontro verterà sull’andamento e le prospettive di sviluppo delle fondazioni.

Achille Lauro, show a Roma stasera nel Palazzo dello Sport.

Per celebrare i 100 anni di attività produttiva a Bari di Birra Peroni, attività iniziata nel 1924 presso lo stabilimento di via Capurso e successivamente trasferita nell’attuale sito di via Bitritto, si è tenuto uno speciale incontro tra l’azienda e i rappresentanti della Regione Puglia, del Comune di Bari. Enrico Galasso presidente e a.d. di Birra Peroni, Federico Sannella direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Birra Peroni, Andrea Sutti direttore Integrated Supply Chain di Birra Peroni, e Alba Corradini direttrice dello stabilimento di Bari hanno accolto, tra gli altri, Michele Emiliano presidente della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia e Vito Leccese sindaco di Bari. L’attuale stabilimento di Birra Peroni a Bari si sviluppa su 185.500 mq di superficie, occupa 200 persone e arriva a produrre circa 2 milioni di ettolitri di birra annui. Il sito ha un valore strategico per tutto il gruppo Asahi, tanto da investire più di 40 milioni di euro. E ulteriori 10 milioni di euro sono previsti per i prossimi 3 anni, per continuare ad innovare il sito per migliorarne la capacità produttiva e le performance ambientali, al centro della strategia di Birra Peroni.

Domani, martedì, a Trigoria il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore allo Sport Alessandro Onorato inaugureranno il giardino dedicato a Nils Liedholm (1922-2007), indimenticato allenatore della squadra giallorossa, nel giorno del suo compleanno.

Banca Ifis, presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio, punta su Ifis art, il brand dell’istituto che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano. La direzione Comunicazione, Marketing, Public Affairs e Sostenibilità di Banca Ifis cerca una figura di Art Press Office che entrerà a far parte della struttura di Press Office interna all’Area Brand, Corporate Communications & Sustainability. Il compito? Costruire il racconto dell’impegno di Banca Ifis nel mondo dell’arte, veicolando ai media tutte le iniziative sviluppate e supportate su tutto il territorio nazionale. E posizionare il progetto Ifis art e le sue principali evoluzioni, come il Parco Internazionale di Scultura, come punto di riferimento in Italia nel campo delle corporate art collection.

Da non perdere, nella mostra “Laudato sie: Natura e Scienza. L’eredità culturale di Frate Francesco”, allestita nel Museo di Roma a Palazzo Braschi fino al 6 gennaio del prossimo anno, le “sale immersive”. Una all’inizio del percorso, con al centro dell’attenzione il Cantico di Frate Sole con “lo stupore riconoscente di fronte al Creato”, e l’altra posta al termine, “Cum tucte le tue creature”, dove le immagini delle piante, animali e uomini, e i significati a loro attribuiti, consentono di riconnettersi a una visione “integrale” del mondo che ci circonda. Del comitato d’onore della mostra fanno parte il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, Gianni Letta e Dacia Maraini. Catalogo edito da Electa.

A partire dal prossimo 18 novembre, e fino al 4 gennaio del prossimo anno, AlbumArte, centro di produzione artistica indipendente di Roma, presenterà la mostra “When in Rome. Al di là della periferia della pelle”, a cura di Adriana Polveroni, con le opere inedite e site specific di Verdiana Bove, Guglielmo Maggini, Pietro Moretti, Caterina Sammartino, Adelisa Selimbašic. La mostra è la prima tappa del progetto itinerante “When in Rome”, curato dalla stessa Polveroni, prodotto da AlbumArte, con la direzione di Cristina Cobianchi e finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico “Lazio Contemporaneo 2022”.

All’Ippodromo delle Capannelle di Roma, Fattoria Latte Sano, storica azienda lattiero-casearia alle porte della Capitale, è stata sponsor di Cardiorace, evento dedicato allo sport, alla prevenzione e alla ricerca sulle malattie cardiovascolari, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. “Rinnoviamo la nostra presenza a Cardiorace anche quest’anno perché siamo allineati con manifestazioni che diffondono l’importanza della prevenzione e della giusta alimentazione”, ha sottolineato Tiziana Belocchi, responsabile comunicazione di Fattoria Latte Sano.

A Roma, al Foro Italico, dall’11 al 13 ottobre, “Tennis & Friends – Salute e Sport”, la manifestazione nata nel 2011 con l’obiettivo di veicolare la cultura della prevenzione attraverso lo sport e i corretti stili di vita. “La prevenzione è giovane” è il claim dell’evento, giunto all’edizione numero 14 che, anche quest’anno, darà la possibilità a tutti i cittadini di effettuare visite e screening gratuiti. La prima giornata della manifestazione prenderà il via la mattina di venerdì, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.