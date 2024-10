Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri incontra il CEO e Chairman di Microsoft Satya Nadella in occasione della tappa italiana del Microsoft AI Tour, nel Salone delle Fontane di via Ciro il Grande.

A Roma, a Palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, in merito all’indagine conoscitiva sulla sicurezza delle banche dati e la tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti, svolge le audizioni del presidente di Sogei Spa Paolo Savini e dell’amministratore delegato Cristiano Cannarsa.

La commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, in merito all’indagine conoscitiva sui disturbi dell’alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione, svolge l’audizione del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

A Montecitorio, nella sala della Regina, nel settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo, riflessioni sull’importanza degli scambi culturali nelle relazioni tra Italia e Cina. Indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e intervento del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Successivamente, parola a Vinicio Peluffo, presidente dell’Associazione parlamentare “Amici della Cina”, Tiziana Lippiello, rettrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Jia Guide, ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia, Roberto Pella, presidente dell’Anci, Associazione nazionale comuni italiani. A moderare, Maria Rosa Azzolina, presidente dell’Istituto italo cinese.

In occasione del centenario della nascita, la mostra personale “Eduardo Chillida” (1924 – 2002), ospitata dall’Instituto Cervantes di Roma nella sede della Sala Dalí da oggi e fino all’11 gennaio del prossimo anno, organizzata dall’Instituto Cervantes di Roma e promossa dal Museo Chillida Leku con la collaborazione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, a cura di Javier Molins, propone, per la prima volta nella capitale dopo trentadue anni, quarantuno opere dell’artista tra disegni, sculture e “gravitazioni” datate dal 1948 al 1997. Un’occasione per ripercorrere l’evoluzione dell’opera dello scultore basco dalla figurazione all’astrazione. Il rapporto di Chillida con l’Italia è stato molto intenso. Alla Biennale di Venezia del 1958 vince il premio come miglior scultore all’età di 34 anni e la mostra all’Instituto Cervantes di Roma vuole rendere omaggio a questo importante riconoscimento riunendo quattro opere presenti in quella Biennale. Si tratta di un rilievo del 1951 e di tre sculture in ferro che hanno segnato il percorso che la scultura di Chillida avrebbe avuto in seguito. Una di queste sculture, Gesto (1957), proviene dalla collezione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, che l’ha eccezionalmente prestata per l’occasione, mentre le altre provengono dal Museo Chillida Leku.

A Roma, presentazione del libro “Storia senza eroi” di Piero Marrazzo. Parteciperanno Valerio Cappelli, Lorenza Foschini, Manuela Fraire e Luca Sappino.

Un’anteprima dei piani di sviluppo europeo di una ventina di brand selezionati, basati sulle loro performance e sulla solidità dei loro piani di espansione: è la grande opportunità che offre il nuovo “Osservatorio internazionale sui brand in espansione in Europa” a tutti gli operatori del settore retail presenti quest’anno a Mapic dal 26 al 28 novembre a Cannes. Così il principale evento mondiale dedicato ai professionisti dei settori immobiliare e retail, che conferma il suo ruolo di acceleratore e di connettore tra i brand e i proprietari o gestori di spazi commerciali. La prossima edizione si prepara ad accogliere 5mila partecipanti di cui oltre 1.600 retailer, in rappresentanza di 700 brand. Di questi, il 10% parteciperà a Mapic per la prima volta. Le catene selezionate dall’Osservatorio sono il risultato di un processo di selezione condotto da Mapic per oltre otto mesi, con un focus particolare sui brand che hanno piani di espansione significativi in Francia, Italia, Spagna, Germania e Regno Unito. Per Francesco Pupillo, direttore del Mapic, “la sfida attuale consiste nel creare spazi commerciali vivaci che soddisfino le aspettative dei consumatori”. Un ricco programma di conferenze darà voce ad alcuni dei più importanti brand internazionali, con interventi di Salomon, Krispy Kreme, Pepco, Le Pain Quotidien, Dans le Noir.

Nelle Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, la mostra autunnale del 2024, dal 25 ottobre al 2 marzo del prossimo anno, è dedicata a William Hamilton, ambasciatore britannico presso la corte di Ferdinando IV di Borbone e della consorte Maria Carolina d’Asburgo. Diplomatico, antiquario, vulcanologo, Hamilton, con la sua poliedrica personalità, ha trovato nella Napoli “Illuminata” della seconda metà del Settecento terreno fertile per affermare e sviluppare le sue grandi passioni, l’antichità e la scienza. Le sezioni attraverso cui si svilupperà il percorso espositivo metteranno in risalto il suo grande interesse per la vulcanologia, la pittura di paesaggio, la musica, il collezionismo, nonché il ruolo ricoperto nella società e nella mondanità napoletana dell’epoca, amplificato dalla figura, a tratti leggendaria, di Lady Emma Hamilton. In virtù del suo tema, la mostra ha il sostegno dell’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito nonché il supporto dell’Ambasciata Britannica a Roma e vanta la presenza nel Comitato Scientifico di Carlo Knight e Kim Sloan.