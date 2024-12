Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri accoglie Felipe VI Re di Spagna a Palazzo Senatorio. A seguire è previsto uno scambio di doni nell’aula Giulio Cesare. A Montecitorio, la commissione Difesa della Camera dei Deputati, in merito all’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica sui nuovi profili e criticità, svolge l’audizione di rappresentanti di Rfi Rete Ferroviaria Italiana. A Roma, nella Sioi, incontro su “I giovani verso il futuro: dal NextGenerationEu al Patto per il Futuro delle Nazioni Unite”, con il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Maria Zuppi, Emma Bonino e Francesco Rutelli. Alla presenza del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. A Roma, nell’aula magna Unint, incontro su “La difficile arte del governo”. Dopo i saluti istituzionali di Pino Pisicchio, direttore Scuola di Scienze della Politica, Massimo D’Alema dialogherà con gli studenti dell’università.

Domani a Roma nell’Auditorium Parco della Musica il gruppo Fs presenta il piano strategico 2025-2029.

“Dicolab. Cultura al digitale” compie un anno e i numeri raccontano di un progetto Pnrr in anticipo rispetto ai target previsti dall’Unione Europea. La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali ha già rilasciato oltre 25mila open badge ai professionisti del patrimonio culturale e procede spedito verso il target europeo di 30mila unità formative da completare entro dicembre 2025. Realizzato e curato dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu nell’ambito del Pnrr Cultura 4.0 (iniziativa M1C3|1.1.6 Formazione e miglioramento delle competenze digitali), “Dicolab. Cultura al digitale” accompagna professionisti, enti e organizzazioni nel processo di trasformazione digitale del patrimonio culturale con un’ampia gamma di attività formative e di ricerca.

A Montecitorio, la commissione Cultura della Camera dei Deputati svolge l’audizione di Giovanna Barni, consigliera delegata innovazione e sviluppo di CoopCulture, Alfonsina Russo, capo dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, Umberto Croppi, direttore generale di Federculture, Renata Sansone, direttrice operativa di Civita Mostre e Musei.

Venerdì a Roma, nel Ministero della Cultura, proclamazione della Capitale italiana del Libro 2025. Interverranno il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il direttore generale della Direzione Biblioteche e Diritto d’Autore, Paola Passarelli, il presidente della giuria, Gian Arturo Ferrari, il presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Adriano Monti Buzzetti Colella, il direttore del Centro per il Libro e la Lettura, Luciano Lanna. Saranno presenti i rappresentanti delle 6 città finaliste: Grottaferrata (Rm), Ischia (Na), Macchiagodena (Is), Mistretta (Me), Sorrento (Na) e Subiaco (Rm). La prima Capitale italiana del Libro è stata Chiari (Bs), nel 2020, alla quale il riconoscimento è stato attribuito per legge dal Consiglio dei Ministri per le attività di promozione della lettura quale strumento per sostenere la comunità attraverso i canali social dell’amministrazione comunale durante il lockdown. Nel 2021 Vibo Valentia, nel 2022 Ivrea, nel 2023 Genova, nel 2024 Taurianova.

Oggi, con la serata dei Winter Open Studios, l’American Academy in Rome presenta il lavoro di alcuni dei vincitori del Rome Prize e dei borsisti italiani di questa stagione. Tra i partecipanti di questa edizione, l’architetto Anthony Acciavatti, il poeta Jacob Shores-Argüello, la compositrice Daria Scia e gli artisti visivi Kimmah Dennis, Nona Faustine e Sheila Pepe. I visitatori potranno esplorare il McKim, Mead & White Building alla scoperta delle loro ricerche tra musica, poesia, architettura, pittura, fotografia e scultura, abbracciando un’ampia gamma di idee e tematiche. Anthony Acciavatti esplora il rapporto tra le città, da Roma a Nuova Delhi, da Città del Messico a Giacarta, e le acque sotterranee da cui dipende la loro sopravvivenza. Jacob Shores-Argüello lavora tra poesia, narrativa e saggistica, con un nuovo progetto ambientato tra Roma e la Costa Rica. Daria Scia crea una nuova composizione musicale in dialogo con le opere della scrittrice americana Flannery O’Connor. Kimmah Dennis dà vita a un progetto immersivo legato al tema dell’immigrazione e alle relazioni storiche, sociopolitiche, culturali ed economiche tra Europa occidentale, Africa postcoloniale e Nord America. Nona Faustine con il suo lavoro fotografico, tra storia, identità e rappresentazione, cattura in maniera profonda gli stereotipi razziali e di genere contemporanei. Sheila Pepe ha trovato a Roma nuove fonti storiche per la sua ricerca sull’arte pubblica e i monumenti, in relazione alle tematiche di genere e femministe.

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma festeggerà il 20 dicembre Natale con il concerto gospel “Merry Christmas in Love!” con cui il coro “Free Voices in Love” animerà la serata. Nel corso degli anni, il coro “Free Voices in Love” ha sviluppato una propria identità musicale e si è concentrato su un repertorio Gospel con inclusioni di brani pop moderni. L’essenza del coro è racchiusa nei valori del suo nome: amore e libertà, perfettamente espressi attraverso la musica.

Domani a Roma, a Palazzo Colonna, nella Galleria del Cardinale, incontro imprenditoriale “Italia-Spagna, partner strategici europei. Sfide e prospettive verso un futuro di crescita sostenibile”, organizzato da Confindustria e Ceoe-Confederacio’n Espanola de Organizaciones Empresariales. Parteciperanno, tra gli altri, Felipe VI di Spagna, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il delegato del presidente di Confindustria per l’Energia, Aurelio Regina.