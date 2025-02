Nel Palazzo del Quirinale, celebrazione del Giorno del Ricordo, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel pomeriggio il capo dello Stato a Palazzo Bonaparte per l’inaugurazione della mostra “Edvard Munch”, unitamente alla regina Sonja di Norvegia.

Nel Sacrario della Foiba di Basovizza, monumento nazionale, presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Dopo, nella stazione centrale di Trieste, inaugurazione del “Treno del Ricordo 2025”, progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, alla presenza di Nordio. E’ un treno storico, messo a disposizione da Fondazione Fs italiane e Gruppo Fs, appositamente allestito con una mostra multimediale e l’esposizione degli oggetti degli esuli. Il convoglio sosterà in città fino a martedì 11 febbraio, per poi partire alla volta di Padova, quindi Bologna Centrale, Roma Ostiense, Napoli Centrale, Lecce e Sassari.

Nella Capitale, in Campidoglio, nella Protomoteca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, presentano la Roma Ostia Half Marathon.

“All’eterna cultura italiana del buon cibo”. E’ stata questa la frase con la quale re Carlo III d’Inghilterra ha aperto una serata dedicata al secolare rapporto tra Regno Unito e Italia. L’evento si è tenuto presso Highgrove House, nel Gloucestshire, residenza privata di Sua Maestà, per l’occasione accompagnato dalla regina consorte Camilla. Scopo della serata promuovere lo Slow Fashion e, ancor di più, ribadire la forte liaison che lega due popoli uniti da una grande attenzione per la cultura, compresa quella della buona tavola. Presenti, l’ambasciatore italiano in Gran Bretagna, Inigo Lambertini, e l’ambasciatore britannico a Roma, Lord Edward Liewell. Tra i vini, un ruolo di primo piano lo ha giocato la cantina piemontese La Scolca, il cui Gavi dei Gavi Black Label 2023 ha accompagnato due dei piatti proposti nel corso della cena di gala. “E’ stato un onore rappresentare l’Italia, la mia regione e il mio territorio in un’occasione così importante”, ha sottolineato Chiara Soldati, ceo de La Scolca e cavaliere del lavoro”.

Venturo Aperitivo Mediterraneo, il nuovo liquore base per l’aperitivo ispirato alla bellezza dei profumi e dei sapori delle coste del Mediterraneo, arriverà al Beer&Food Attraction di Rimini in programma dal 16 al 18 febbraio. Lanciato per rivoluzionare il rito dell’aperitivo, Venturo è un liquore innovativo con un inedito color turchese con ingredienti come limoni italiani, sale marino, rosmarino e camomilla blu. Con uno stand dall’allestimento ispirato al blu del mare e ai decori delle ville italiane affacciate sul Mediterraneo, Venturo a Rimini avrà accanto il mixologist Luca Bruni, proclamato Miglior Bartender d’Italia all’ultima Diageo World Class, protagonista di una guest shift al Nécessaire.

“I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una collezione” è il titolo della grande mostra visibile a Roma, nei Musei Capitolini, da mercoledì e fino al 18 maggio. L’esposizione, curata da Chiara Rabbi Bernard e Claudio Parisi Presicce, è dedicata alla collezione Farnese, massima espressione del collezionismo erudito, sostenuto da papa Paolo III (1534-1549) e dai suoi nipoti. Allestita nella Villa Caffarelli, la rassegna è organizzata in collaborazione con Civita Mostre e Musei e Zètema Progetto Cultura. Il progetto espositivo scaturisce da una riflessione sull’incidenza avuta sulla città di Roma da Papa Paolo III Farnese alla vigilia del Giubileo del 1550. Al pontefice si devono alcuni significativi interventi sulla città, tra cui la monumentalizzazione della Piazza del Campidoglio, affidata al genio di Michelangelo. In mostra, le opere riconducibili al momento di maggior splendore della collezione, che va dai primi decenni del XVI scolo fino all’inizio del successivo, che comprendono oltre cento capolavori (dipinti, sculture antiche, bozzetti, disegni, manoscritti), provenienti principalmente dal Museo Nazionale Archeologico di Napoli, dal Museo di Capodimonte, dalla Biblioteca Nazionale e da altre collezioni italiane e straniere, tra cui la J. P. Morgan Library di New York. Un’attenzione particolare è riservata all’evocazione di alcuni degli ambienti più rappresentativi di Palazzo Farnese a Campo dei Fiori, magnifica residenza della famiglia, come la Galleria dei Carracci e la sala dei Filosofi. Un ulteriore focus riguarda la figura di Paolo III e gli intellettuali che gravitavano intorno alla sua corte.

A Roma la Galleria Russo presenterà dal 21 febbraio e fino al 13 marzo la mostra “Ninfa e Musa. Un secolo del femminile nell’arte”, dedicata alle diverse interpretazioni della figura femminile in alcuni grandi maestri dell’Ottocento e del Novecento. Curata da Daniela Fonti, offrirà la visione di 55 opere tra disegni, pitture e sculture, proponendo una visione complessa e sfaccettata del rapporto tra arte e donna. “Ho deciso di realizzare una mostra sulla donna nell’arte per esplorare la misteriosa alchimia che ha sempre caratterizzato il rapporto tra artista e soggetto”, afferma Fabrizio Russo, titolare della galleria, volendo “catturare l’attrazione per le meravigliose forme femminili, immortalate sulla tela nell’istante dell’incontro. L’energia espressiva, in continua evoluzione con il vissuto dell’artista, coinvolge l’osservatore nel fascino profondo della passione. Inoltre, permette di seguire l’evoluzione del ruolo della donna nella società attraverso le opere di grandi maestri”. Il percorso espositivo si apre con John Singer Sargent e la sua “Princess de Beaumont” realizzata nel 1884. Da segnalare, la “Cariatide” di Amedeo Modigliani, parte di un ciclo realizzato tra il 1910 e il 1914, il “Ritratto di bambina” (1911) di Umberto Boccioni, e poi Giacomo Balla con i due studi dal titolo “La Pazza” (1904) e “La Figlia del Sole” (1933).

“FareTurismo”, l’appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro ed alle politiche turistiche, fondato e diretto da Ugo Picarelli, si terrà all’Università Europea di Roma dal 19 al 21 marzo. Durante l’evento sono previsti colloqui di orientamento universitario, oltre a incontri con i responsabili delle risorse umane delle aziende turistiche, in particolare catene alberghiere e tour operator, per la selezione del personale nei grandi alberghi, nei villaggi turistici e sulle navi da crociera.