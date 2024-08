Oggi, lunedì 26 agosto, è la “Giornata Mondiale del Cane”, istituita nel 2004 da Colleen Paige per sensibilizzare sull’importanza degli animali domestici. Una ricorrenza importante che ricorda di celebrare gli amici a quattro zampe, sempre più spesso parte della famiglia e compagni di viaggio. E sono sempre di più coloro che scelgono di andare in vacanza, portandosi dietro il proprio animale domestico. Un dato che aumenta anno dopo anno: nel 2023 sono stati 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di partire in vacanza con i propri amici a quattro zampe e la previsione nel prossimo decennio è di un aumento del 124%.

Il 6 settembre, nella mattinata, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà collegato in videoconferenza con il Forum Ambrosetti.

A Venezia, nella sede della Fondazione Cini, si apre la quinta conferenza del Soft Power Club, con il titolo “The Power of Persuasion today, between communication, propaganda, hostile disinformation”. Con Renata Codello segretario generale Fondazione Cini, Luigi Brugnaro sindaco di Venezia, Francesco Rutelli presidente Institute of European Democrats (Ied), Antonio Tajani vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni commissario Ue per gli Affari Economici, Alberto Tripi presidente Almaviva e “Confindustria Special Advisor for Artificial Intelligence”.

Stasera a Roma, a piazza Vittorio, per le “Notti di cinema”, è in programma un incontro con il regista Marco Bellocchio, in occasione della proiezione del film “Sbatti il mostro in prima pagina”, nella versione restaurata in 4K. Del messaggio della pellicola e dell’interpretazione degli attori Gian Maria Volonté, Fabio Garriba, Carla Tatò, John Steiner e Laura Betti, il regista ne discurerà con Marco Gisotti.

Stasera a Fondi, nel Chiostro di San Domenico, presentazione di “Rigenerare il futuro – Dall’io al noi”, di Andrea Riccardi. L’autore, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, ne discute con Antonio Tajani vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Mario Giro saggista ed editorialista (entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Sace dal 2019), Marco Impagliazzo presidente della Comunità di Sant’Egidio, Ignazio Ingrao vaticanista del Tg1. L’evento è organizzato dal Comune di Fondi in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e il Mof – Mercato Ortofrutticolo di Fondi.

Domani a Monza, nell’Autodromo Nazionale, presentazione del “Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024”, organizzata dall’Automobile Club d’Italia. Partecipa, tra gli altri, Angelo Sticchi Damiani presidente Automobile Club d’Italia.

La “Conserva della Neve” festeggia i suoi 20 anni al Museo Orto Botanico di Roma dal 27 al 29 settembre. Questa speciale edizione sarà dedicata all’albero. Parteciperanno scrittori e poeti come Tiziano Fratus con il suo libro “Alberodonti d’Italia”; naturalisti, ricercatori, ecologi come Franco Tassi con la conferenza “Il grande albero,scrigno di biodiversità”; Giuseppe Barbera con i libri ““Il giardino del Mediterraneo. Storie e paesaggi da Omero all’Antropocene” e “Agrumi. Una storia del mondo”; fondatori di associazioni per la conservazione della biodiversità come Paolo Belloni con la conferenza “Pomona è futuro”; collezionisti e curatori di giardini come Luca Recchiuti e Alessandro Marini con la conferenza “Le palme come habitat”; Simonetta Chiarugi e Christian Shejbal con l’anteprima del libro: “Bulbomania. Scienza e pratica del bulbo”.