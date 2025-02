A Palazzo Chigi, il premier Giorgia Meloni presiede il Consiglio dei Ministri.

A Ostia, nella Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, inaugurazione dell’anno di studi. A presiedere l’evento il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, con la presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, del Ragioniere Generale dello Stato, Daria Perrotta, del Comandante della Scuola, generale Francesco Mattana.

In Francia, a Nizza, a palazzo Massèna, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, incontra il ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Repubblica francese, Jean-Noël Barrot. L’incontro nasce per fare il punto sulle relazioni bilaterali tra Italia e Francia, discutere delle principali crisi internazionali e guardare alle prossime scadenze europee e multilaterali. Successivamente all’incontro, Tajani presiede la seconda riunione del Comitato di cooperazione frontaliera franco-italiano (Ccf), istituito al fine di incoraggiare lo sviluppo di progetti locali e rimuovere gli ostacoli alla cooperazione di confine. Il Ccf è stato lanciato a Torino il 31 ottobre 2023 e riunisce rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali, parlamentari e organismi di cooperazione transfrontaliera. Il secondo appuntamento di Nizza rappresenta l’occasione per esaminare più da vicino i progetti sviluppati dopo Torino, in particolare nei settori della mobilità, dell’ambiente, dell’istruzione e della sanità.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini in Spagna, a Madrid, per il “summit dei patrioti” ideato da Elon Musk e intitolato “Make Europe Great Again”, con Viktor Orban, Marine Le Pen, Geert Wilders, Herbert Kickl, Santiago Abascal, Andrej Babiš.

A Roma, nello stadio Olimpico, presentazione del rinnovo della partnership istituzionale tra la Federazione Italiana Rugby, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ismea, per la promozione della frutta in guscio italiana. Con il ministro Francesco Lollobrigida, il presidente federale Andrea Duodo, il capitano della Squadra Nazionale Michele Lamaro e l’azzurro Manuel Zuliani.

A Montecitorio, nella sala della Regina, presentazione del docufilm “Voci – Soldati italiani prigionieri nel II conflitto mondiale”, scritto e diretto da Mario Camilletti. Dopo i saluti istituzionali di Paolo Barelli, presidente gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, e Francesco Battistoni, segretario di presidenza della Camera dei Deputati, interventi di Alessandro Battilocchio, presidente commissione d’inchiesta sulle periferie, e Camilletti.

A Roma, nell’Auditorium Antonianum, da oggi e fino a domenica, congresso nazionale di +Europa. Interviene Benedetto Della Vedova.

A Milano, nel teatro Carcano, oggi e domani, inaugurazione dell’anno giudiziario 2025 dei penalisti italiani. Dopo i saluti e le introduzioni, l’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio, e poi una prima sessione “Da Mani Pulite alla nuova repubblica giudiziaria”, moderata da Giulia Boccassi, con gli interventi di Enrico Costa, Claudio Martelli, Enrico Mentana, Salvatore Scuto e Beniamino Migliucci. A seguire, l’intervento di Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e una relazione dal titolo “La separazione delle carriere nell’esperienza portoghese a 50 anni dalla sua entrata in vigore”, tenuta da Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, dell’Università Cattolica di Lisbona. La giornata si conclude con una sessione dal titolo “P.M. parte imparziale e la cultura della giurisdizione”, con una relazione introduttiva di Luca Marafioti e a seguire un confronto moderato da Andrea Cavaliere, tra Gian Domenico Caiazza, Novella Galantini e Oliviero Mazza. Nella giornata di sabato, sessione dal titolo “Storia di un’idea”, moderata dal presidente Ucpi, Francesco Petrelli, con gli interventi di Oreste Dominioni, Gaetano Pecorella e Valerio Spigarelli. Quindi, “Il nuovo Csm da terza camera a organo di garanzia”, moderata da Luigi Ferrarella con un confronto tra Maria Elena Boschi, Alessio Lanzi e Rinaldo Romanelli. Infine, “L’egemonia delle procure: processo, politica e informazione”, moderata da Gaia Tortora, con un confronto tra Giuseppe Amato, Vittorio Manes, Francesco Paolo Sisto, Nicolò Zanon e Francesco Petrelli.

Domenica, a piazza San Pietro, Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza, con la messa presieduta da Papa Francesco.

A Roma, nel Museo Casa di Goethe, ultimi giorni per visitare la mostra “Max Liebermann. Un impressionista di Berlino”, a cura di Alice Cazzola. Per il weekend del finissage, domani, sabato, laboratorio creativo “I colori dell’impressionismo” dedicato ai bambini tra i 5 e i 10 anni, in lingua tedesca e in lingua italiana. L’appuntamento porterà i partecipanti alla scoperta dei colori attraverso le opere di Liebermann. Dopo una visita della mostra nelle sale del museo, il laboratorio creativo sarà ispirato alla tecnica impressionista e all’uso dei colori. Domenica pomeriggio, la curatrice accompagnerà i visitatori alla scoperta della mostra, la prima retrospettiva in Italia del pittore ebreo tedesco e fortemente voluta da Gregor H. Lersch, direttore della Casa di Goethe, per celebrare il centocinquantesimo anno della nascita dell’Impressionismo.

Nel mondo delle auto c’è chi festeggia: Mg Motor inaugura il 2025 con un risultato straordinario, 4.152 le vetture consegnate nel mese di gennaio, il miglior risultato di sempre con un incremento del 56% rispetto allo stesso mese del 2024. Oltre il 3% la quota di mercato del brand che raggiunge la posizione numero 12 nella classifica italiana. Per Andrea Bartolomeo, country manager e vice president di Saic Motor Italy, è “un inizio d’anno con l’acceleratore abbassato. L’impegno della squadra Mg è costante e dopo un 2024 di grandissima soddisfazione siamo ripartiti con rinnovata concentrazione ed energia. La direzione è quella giusta, gennaio ci ha premiato con un risultato davvero straordinario”.