Nato il 15 aprile del 1935 ad Avezzano, Gianni Letta oggi festeggia il suo compleanno numero 90 al Senato della Repubblica. Il presidente Ignazio La Russa ha organizzato un aperitivo a Palazzo Madama per brindare con lo storico sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, quando a Palazzo Chigi c’era Silvio Berlusconi.

Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajic.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si reca, con il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, alla Foiba di Basovizza per rendere omaggio alle vittime delle Foibe.

A Roma, nella Fondazione Ugo La Malfa, presentazione del libro “Nazionalismo 2.0. La sfida sovranista all’Europa integrata” di Sergio Fabbrini. Con Paolo Gentiloni e Giorgio La Malfa.

A Roma, nel Palazzo Mattei di Paganica, in piazza dell’Enciclopedia Italiana, presentazione del volume “Antico presente. Viaggio nel Sacro vivente” del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Andrea Carandini dialogherà con l’autore.

A Zurigo, nell’Istituto italiano di Cultura, incontro intitolato “Treccani. Cent’anni di Enciclopedia italiana”. Con Massimo Bray, segretario generale della Fondazione Treccani Cultura.

A Roma, nella sede del Crea, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il presidente del Crea Andrea Rocchi firmano un accordo quadro di collaborazione tecnico-scientifica, per perseguire lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali e delle filiere produttive regionali, anche in un’ottica di salvaguardia ambientale e del tessuto socioeconomico. Tra gli obiettivi: valorizzare la multifunzionalità delle aziende agricole e sostenere programmi per l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

A Roma, a Villa Miani, si parla di geopolitica dell’energia, prospettive economiche 2025, ruolo dell’innovazione e dell’Intelligenza Artificiale, dinamismo imprenditoriale tra flessibilità e competitività, futuro dell’Europa nella nuova legislatura Ue. Sono i principali temi al centro della ventitreesima edizione del Forum internazionale di Confcommercio intitolato “I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000”, organizzato in collaborazione con Ambrosetti. Il Forum parte con la presentazione, da parte del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, di un’analisi dell’Ufficio Studi sui consumi e l’impatto dei dazi, con le relative previsioni economiche. Tra i partecipanti della prima giornata, Lilia Cavallari, presidente Ufficio Parlamentare di Bilancio; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo Commissione Europea; Federico Freni, sottosegretario all’Economia e alle Finanze; Daniel Gros, Jeremy Rifkin e Paolo Guerrieri. Domani saranno protagonisti i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, e poi Giulio Tremonti, Paolo Gentiloni, Milena Messori, Gregorio De Felice, Marco Buti, Alessandro Campi, Deirdre McCloskey e Nicola Rossi. Prevista la chiusura dei lavori da parte del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

A Roma, nello Spazio Europa, evento “Connact Defence & Security 2025” dal titolo “Difesa comune europea: finanziamenti e integrazione industriale”. Con Elena Donazzan, eurodeputata, vicepresidente Itre e membro Sede; Lorenzo Cesa, deputato, presidente della delegazione italiana all’Assemblea Parlamentare Nato, Marco Peronaci, rappresentante permanente dell’Italia presso la Nato; Dario Giacomin, rappresentante militare italiano presso i Comitati Militari della Nato e dell’Ue; Domenico Ciotti, direttore coordinamento programmi di armamento della Segreteria Generale della Difesa/Dna; Anne Fort, Commissione Ue, vicecapo di gabinetto del commissario alla difesa Andrius Kubilius. Un panel approfondirà il ruolo dell’industria europea, con Stefano Pontecorvo, presidente Leonardo; Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. Fincantieri; Domitilla Benigni, ceo & coo Elettronica, chairman Cy4Gate. L’evento si chiuderà con il commento di Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa.

A Roma, nella sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “Giornata Nazionale dell’Ingegneria Economica. Strategie per investimenti sostenibili”, organizzato da Ance e da Cni. Protagonisti il presidente Ance, Federica Brancaccio, e i vicepresidenti Angelo Massimo Deldossi, Piero Petrucco e Stefano Betti. All’evento, dove è prevista anche la presenza dei viceministri Edoardo Rixi e Francesco Paolo Sisto, vuole essere un’occasione di approfondimento sul tema dell’ingegneria economica, che integra tecnica ed economia, fornendo gli strumenti necessari per effettuare adeguate scelte strategiche in tema di investimenti in opere di ingegneria sostenibili dal punto di vista economico-finanziario.

A Roma, a Villa Madama, cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2025, promossi dal Comitato Leonardo in occasione della “Giornata Nazionale del Made in Italy”, con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Partecipano Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Sergio Dompè, presidente del Comitato Leonardo; Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice; Emanuele Orsini, presidente Confindustria.

L’École Française de Rome aprirà le sue porte al pubblico per la celebrazione dell’anniversario numero 50 dell’inaugurazione della sede di piazza Navona, in occasione della “Notte Europea dei Musei” venerdì 16 e sabato 17 maggio in un viaggio dove l’arte contemporanea incontra l’archeologia, tra eventi e mostre. Posta sotto la tutela del ministero francese dell’Istruzione Superiore e della Ricerca, l’École è un’istituzione dedicata alla ricerca e alla formazione alla ricerca in storia, archeologia e scienze sociali. Le sue aree d’intervento comprendono l’Italia, il Maghreb e i paesi dell’Europa sud-orientale che si affacciano sul mare Adriatico. Per l’archeologia dell’Italia meridionale e della Magna Grecia, l’École si avvale del Centro Jean Bérard di Napoli, posto sotto la sua tutela e quella del Cnrs.

Di Marco, azienda leader nella lavorazione delle farine, punto di riferimento nella panificazione professionale di alta qualità con il suo innovativo prodotto Pinsa Di Marco, sarà Official Partner delle Nazionali italiane di calcio per i prossimi 2 anni. La partnership è iniziata nel 2024 con l’ingresso di Di Marco in Casa Azzurri: adesso il marchio Di Marco accompagnerà tutte le squadre nazionali (maschile, femminile, giovanili, futsal, beach soccer ed e-sport), a bordo campo, nei backdrop interviste e conferenze stampa e nell’area hospitality Casa Azzurri. “E’ per noi un piacere e fonte di orgoglio”, commenta il ceo Alberto Di Marco, “essere al fianco degli atleti più amati dagli italiani nelle grandi occasioni internazionali. La Pinsa Di Marco è passione, convivialità e qualità, ed è questo che vogliamo condividere con gli atleti e con le migliaia di tifosi che seguono i propri beniamini. Come le Nazionali di calcio, così anche la nostra azienda parla di legame con la tradizione, di amore per il Paese e di attaccamento alle proprie radici, valori che si esprimono al meglio proprio nello sport e nel cibo buono e sano”.