Si concludono i lavori del summit dei leader del G20

A Rio de Janeiro si conclude il summit dei leader del G20, al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Assemblea Confesercenti 2024

Presso il Teatro Eliseo di Roma l’assemblea Confesercenti 2024, intitolata “L’impresa diffusa, motore dello sviluppo economico e della ricchezza e sicurezza dei territori”. All’evento è intervenuto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Incontro “Obiettivo zero vittime”

Alla Camera di Commercio di Roma, in piazza di Pietra, Anas l’incontro “Obiettivo zero vittime”. Sono intervenuti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’inviato speciale dell’ONU per la sicurezza stradale Jean Todt.

Assemblea di Confetra

L’Acquario Romano l’assemblea di Confetra sul tema “Resilienza e competitività della logistica italiana”. Tra i partecipanti, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Convegno “Formazione e lavoro nelle transizioni”

A Cinecittà il convegno “Formazione e lavoro nelle transizioni. Le scelte di ieri, i risultati di oggi, le sfide di domani”, organizzato da Fondimpresa. Presenti, tra gli altri, Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Aurelio Regina, presidente di Fondimpresa, e Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali.

Convegno “Luigi Einaudi linceo: dagli ideali alle opere”

Nell’Accademia Nazionale dei Lincei il convegno “Luigi Einaudi linceo: dagli ideali alle opere”, nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Einaudi. L’evento, coordinato da un comitato composto da figure come Roberto Antonelli e Pierluigi Ciocca, ha ripercorso il legame di Einaudi con i Lincei e il suo contributo alla cultura italiana.

Presentazione della campagna sull’uso consapevole degli antibiotici

Al Ministero della Salute una campagna di sensibilizzazione sull’uso consapevole degli antibiotici, accompagnata da un nuovo spot. Sono intervenuti Orazio Schillaci, ministro della Salute, Robert Giovanni Nisticò, presidente Aifa, e il testimonial Massimiliano Ossini.

Presentazione della IX edizione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”

Alla Farnesina la presentazione della IX edizione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”. All’evento hanno partecipato Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri, e Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Assemblea pubblica annuale di Fipe-Confcommercio

Nella sede nazionale di Confcommercio l’assemblea pubblica annuale di Fipe-Confcommercio. Tra i partecipanti Daniela Santanché, ministro del Turismo, Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, e Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo.