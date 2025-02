A Montecitorio, nella sala del Cavaliere, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra il commissario europeo per il Mediterraneo Dubravka Šuica e, subito dopo, il vicepresidente del Consiglio della Shura del Qatar, Hamda bint Hassan Al Sulaiti.

A Roma, nel centro convegni Carlo Azeglio Ciampi, il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta interviene all’apertura della presentazione del Rapporto sulla sussidiarietà 2023/2024 “Sussidiarietà e … welfare territoriale” della Fondazione Sussidiarietà.

A Roma, in via Silvio D’Amico, cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Infratel Italia e sottoscrizione di un protocollo di intesa con Sogesid, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del sottosegretario Claudio Durigon, del presidente e dell’a.d. di Infratel Italia, Alfredo Maria Becchetti e Pietro Piccinetti, dell’a.d. di Invitalia Bernardo Mattarella e del presidente di Asstel Massimo Sarmi.

A Roma, nel Pantheon – Basilica di S. Maria ad Martyres, è stato presentato il catalogo della mostra “Oculus-Spei”, un’installazione multimediale interattiva dell’artista Annalaura di Luggo. Un progetto curato da Ivan D’Alberto e con il coordinamento scientifico di Gabriella Musto, promosso dalla Direzione Musei Nazionali della Città di Roma, con il patrocinio morale del Dicastero per l’Evangelizzazione e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’installazione “Oculus-Spei” prende spunto dall’affermazione “Spes non confundit” – “La speranza non delude” che apre la bolla papale del Giubileo 2025. Al centro del progetto, la luce, mezzo attraverso cui il pubblico viene invitato a attraversare cinque “Porte Sante” simboliche. Ogni porta rappresenta un angolo del mondo, un percorso di riflessione e speranza. Il pubblico è accompagnato in questo viaggio da persone con disabilità, che assumono il ruolo di moderni Virgilio, guidando i visitatori in un “pellegrinaggio di speranza”.

Il viaggio culmina con una quinta porta legata al Carcere di Rebibbia, che Papa Francesco ha scelto come Porta Santa aggiuntiva per il Giubileo. L’installazione si distingue per l’uso intelligente della tecnologia, come nel sistema di telecamere gesture recognition in tempo reale che permette ai visitatori di confrontarsi con se stessi in uno spazio trasformativo, riflettendo sulla propria condizione umana. Il percorso tra le Porte Sante diventa così una metafora di spiritualità universale e solidarietà, espressa attraverso il linguaggio dell’arte. L’opera sarà visibile fino al 3 marzo.

La Cantina Ligure Rondelli, punto di riferimento per la viticoltura artigianale del Ponente Ligure, conferma la sua presenza alla Slow Wine Fair 2025, il prestigioso appuntamento dedicato ai grandi vini artigianali, in programma dal 23 al 25 febbraio a Bologna. Presso il Padiglione 20 | B3 desk 8, l’azienda presenterà in anteprima Roja 2023, l’ultima espressione dell’eleganza e della tradizione vitivinicola della Valle Roja. Fondata da Roberto Rondelli, la cantina è un omaggio alla passione per il Rossese di Dolceacqua, vitigno autoctono che trova la sua massima espressione nei suoli scistosi e nel microclima unico della Valle Roja. La filosofia produttiva di Rondelli si basa sul rispetto della terra e della sua biodiversità: agricoltura biologica, fermentazioni spontanee con lieviti indigeni e un utilizzo minimo di solfiti, per vini che raccontano il territorio in purezza. Roja 2023 è il Rossese di Dolceacqua Superiore che rappresenta l’apice della ricerca e della passione della cantina per questo vitigno.

Il Pastificio 28 Pastai, eccellenza artigianale della Pasta di Gragnano Igp, ha presentato a Firenze due nuovi formati in occasione di Pitti Taste 2025: Vesuvio e Amalfitane. Due creazioni che celebrano il territorio campano e il suo patrimonio culturale, naturale e gastronomico, con l’identitaria miscela di grani italiani 28 Pastai e una qualità certificata Zero Pesticidi e glifosato. “Siamo orgogliosi di ampliare la nostra gamma con due formati che rappresentano l’unicità e la tradizione della nostra terra”, sottolinea Elena Elefante, alla guida del pastificio, “Vesuvio e Amalfitane sono frutto della nostra ricerca per offrire una pasta di alta qualità, capace di esaltare i sapori della cucina italiana e rispondere alle esigenze dell’alta ristorazione e dei consumatori più esigenti”.

A Roma, dopo il successo della prima partita con oltre 60mila spettatori e la vittoria dell’Italrugby sul Galles, Peroni Nastro Azzurro e la Federazione Italiana Rugby riaprono le porte del Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village in occasione di uno dei match più attesi del torneo: Italia – Francia previsto per domenica 23 febbraio nello stadio Olimpico. E così Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village riapre le sue porte per celebrare al meglio lo stile italiano. Al centro di questa esperienza ci sarà ancora una volta The House of Peroni Nastro Azzurro, dove gli appassionati potranno immergersi in un’esperienza di gusto. All’interno sarà nuovamente allestita un’area dedicata alla federazione, con un’esposizione di cimeli storici per celebrare i 25 anni di partecipazione degli Azzurri al Torneo Sei Nazioni. A seguire, live set degli Eiffel 65.

A Lisbona, il 22 marzo, verrà inaugurato Macam, creazione nata dalla lungimiranza dell’imprenditore e collezionista d’arte Armando Martins: un hotel e un museo, nello stesso tempo, che diventerà un punto di riferimento per gli amanti dei quadri e delle sculture. Si tratta infatti di una realizzazione che ha visto ristrutturare lo storico Palacio Condes da Ribeira Grande, ricavando sia un hotel di charme che uno spazio espositivo di 2mila metri quadrati dove si possono ammirare le opere d’arte della collezione privata Martins. Con nomi di spicco quali Marina Abramovic ed Olafur Elassion, ma anche artisti portoghesi del calibro di Maria Ana Vasco Cosa, che ha firmato la facciata dell’ala nuova con una serie di piastrelle tridimensionali.