A Montecitorio, nella sala della Regina, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana alla presentazione del reportage “La Cattiva Strada – Viaggio nelle carceri minorili italiane”. Presenti Antonio Sangermano, capo dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità; Cira Stefanelli, direttore Ufficio III della Direzione Generale della Formazione del Ministero della Giustizia; i criminologi Silvio Ciappi e Guido Travaini, la scrittrice Elisabetta Dami, direttori di carceri e istituti penitenziari.

A Roma, a Villa Celimontana, presentazione di “Romics 2025. Festival internazionale del fumetto, dell’Animazione e dei Games”.

A Roma, nella sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla presentazione dell’evento “Una piazza per l’Europa”.

In Campidoglio, nella sala della Protomoteca, l’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini e l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi intervengono al convegno “Acque: la priorità del recupero e del riuso”. Al centro dell’attenzione, gli obiettivi e le sfide per adattare il territorio di Roma Capitale e la gestione idrica a uno scenario di ondate di calore e siccità più frequenti e intensi, e approfonditi i progetti in campo e da avviare per valorizzare le acque provenienti da recupero, riuso e riciclo per tutti gli usi compatibili.

Allo chef Massimo Bottura è stato consegnato il Premio Speciale Qualivita, il riconoscimento assegnato dalla Fondazione Qualivita alla presenza dei consorzi di tutela italiani, per celebrare il suo straordinario contributo alla diffusione e al successo della cucina italiana e delle produzioni agroalimentari Dop Igp nel mondo. L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per il 25° anniversario della Fondazione Qualivita e anticipa il Premio Nazionale Qualivita. A giugno, infatti, su segnalazione dei consorzi di tutela, saranno assegnati importanti riconoscimenti a personalità ed enti che hanno dato un contributo decisivo alla crescita della Dop Economy in Europa, in Italia e nelle realtà locali. Il premio è stato consegnato a Siena dal Presidente di Qualivita Cesare Mazzetti durante un talk del Qualivita Festival dedicato alla candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale Unesco. Protagonisti del confronto, lo chef Bottura e il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che hanno evidenziato il ruolo chiave delle produzioni certificate nella diffusione della cultura gastronomica italiana nel mondo. Un tema centrale nel percorso della candidatura Unesco promossa dal Masaf che culminerà con la votazione finale a dicembre in India. Per Lollobrigida, “la cucina italiana è a buon punto nel cammino verso il riconoscimento Unesco, pronta ad essere valorizzata per la sua storia, per la capacità dei grandi interpreti come Massimo Bottura di innovare e mantenere con grande attenzione dei punti di riferimento, tra cui il principale è la qualità simboleggiata dalle produzioni nazionali Dop Igp”.

“The Prism”, il progetto artistico creato da Stefano Simontacchi, inaugura negli Emirati Arabi Uniti nella Bassam Freiha Art Foundation di Abu Dhabi una grande mostra che si sviluppa in due differenti percorsi espositivi: Project Oneness e Trust, Gratitude and Love Journey. Realizzata con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi e di Rimond, la mostra, curata da Marco Senaldi in collaborazione con il team curatoriale della Bassam Freiha Art Foundation, è visibile fino al 31 agosto offrendo un’esperienza immersiva che, attraverso i portali emozionali dell’artista, mette in dialogo arte, filosofia e spiritualità. Project Oneness, il primo dei due percorsi, esplora il tema della dualità verso una profonda comprensione dell’unità universale, in un itinerario di tre stanze interconnesse, ciascuna con un significato specifico. Per Simontacchi, “Project Oneness rappresenta un invito ad andare oltre quel velo che, a causa della razionalità, poniamo fra i nostri occhi e la realtà che esso nasconde, con l’obiettivo di comprendere che siamo un tutt’uno con l’universo. Questo velo è simbolicamente rappresentato dalla linea rossa presente in alcune opere: una creazione della nostra mente che divide la realtà in categorie come buono/cattivo, giusto/sbagliato. Se si ha la forza di andare oltre il velo, tali divisioni scompaiono e si scopre una nuova, piena consapevolezza”

In occasione dell’ultimo weekend di apertura al pubblico, la mostra “San Francesco, tra Cimabue e Perugino. Nel Giubileo con il Cantico delle Creature”, allestita a Roma nel Palazzo della Minerva, sede della Biblioteca del Senato della Repubblica, sarà eccezionalmente visitabile anche sabato 15 e domenica 16 marzo. L’esposizione, promossa dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero della Cultura, Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria, che ne cura il progetto scientifico e l’organizzazione, si tiene a chiusura dell’ottavo centenario delle Stimmate di san Francesco e dell’inizio dell’Anno Giubilare, in concomitanza con l’ottavo centenario del Cantico delle Creature. Curata da Costantino D’Orazio, direttore dei Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria. e da Veruska Picchiarelli, responsabile del Dipartimento di Arte medioevale e della prima età moderna della Galleria Nazionale dell’Umbria, ha come obiettivo principale raccontare, in forma sintetica ma efficace, un ideale percorso di sviluppo dell’iconografia di san Francesco di Assisi, tra Medioevo e Rinascimento, esaltando il suo ruolo nell’ambito della definizione dell’identità nazionale italiana. L’evento coinvolge diverse realtà istituzionali del territorio umbro, grazie alla collaborazione della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, della Provincia Serafica di San Francesco dell’Umbria e del Comune di Terni, con il contributo del Comitato per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, della Fondazione Perugia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede.