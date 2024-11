Presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin

Oggi a Montecitorio, nella sala della Regina, presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, in collegamento con il Parlamento Europeo e le scuole. Indirizzo di saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Contributi del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella. Interventi della vicepresidente del Senato Anna Rossomando, della presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Martina Semenzato, del presidente della Fondazione, Gino Cecchettin, della vicepresidente, Anna Maria Tarantola, della rettrice dell’università degli studi di Padova, Daniela Mapelli, del prefetto Maria Luisa Pellizzari, della consigliera della Fondazione, Federica Pellegrini, della docente di pedagogia di genere università degli studi di Firenze, Irene Biemmi, del presidente dell’associazione Maschile Plurale, Stefano Ciccone, della prorettrice alle politiche di equità e diversità università degli studi di Trento, Barbara Poggio. A moderare, Gaia Tortora.

Campagna #ioleggoperché

“La lettura è il miglior antidoto contro la violenza, l’indifferenza, l’isolamento sociale e lo sradicamento. Ogni libro donato è come un albero che si pianta nel giardino della grande comunità culturale italiana”: è il messaggio del Ministro della Cultura Alessandro Giuli a sostegno di #ioleggoperché, la campagna nazionale di educazione e promozione della lettura promossa e organizzata da AIE – Associazione Italiana Editori, a favore delle biblioteche scolastiche.

Incontro su “La finanza comportamentale: investimenti ed emozioni”

A Palazzo Giustiniani, nella sala Zuccari, incontro su “La finanza comportamentale: investimenti ed emozioni”. Apertura dei lavori con il presidente del gruppo Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri. Da segnalare gli interventi della responsabile comunicazione in materia di Cultura Finanziaria e tutela della clientela Banca d’Italia, Paola Ansuini, e del commissario Consob Gabriella Alemanno.

Conferenza “Sequestro di dispositivi e sistemi informatici”

A Roma, nell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, incontro su “Sequestro di dispositivi e sistemi informatici: alla ricerca di un giusto bilanciamento tra diritti dell’indagato e necessità investigative”, con il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e già presidente Associazione Nazionale Magistrati, Eugenio Albamonte, il magistrato di Cassazione e presidente Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santalucia.

Conferenza congiunta Banca d’Italia e Suerf

Banca d’Italia e Suerf – European Money and Finance Forum, organizzano una conferenza congiunta “Inflation, Inflation Expectations, and Policy: New Perspectives” che si terrà a Roma nelle giornate di oggi e domani. La conferenza è finalizzata ad analizzare le determinanti dell’aumento e della successiva riduzione dell’inflazione nel periodo post-pandemico, le conseguenze dell’alta inflazione sul comportamento degli agenti economici e sulla formazione delle loro aspettative e le implicazioni per la politica monetaria e fiscale. Philip R. Lane (ECB) terrà la Suerf Marjolin Lecture, Pierpaolo Benigno (University of Bern) e Michael Weber (Chicago Booth e Suerf Fellow) interverranno quali keynote. Aprirà i lavori il direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini.

Evento “Le professioni emergenti in ambito energetico”

Il Centro Elis di Roma ospita l’evento “Le professioni emergenti in ambito energetico”, in occasione della visita della viceministra del lavoro Maria Teresa Bellucci. Le aziende del settore energetico si riuniranno per approfondire alcune tematiche particolarmente importanti, come l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la possibilità di lavoro agile e l’inclusione.

Concerto per il 150° anniversario della Messa da Requiem di Verdi

In occasione del 150° anniversario della prima esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, avvenuta nel 1874 per celebrare il primo anniversario della morte di Alessandro Manzoni, il 1° dicembre la Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, chiesa “nazionale” dei Lombardi a Roma, ospiterà un concerto commemorativo di questa straordinaria opera scritta e ispirata dal genio di questi due grandi artisti lombardi, Manzoni di nascita, Verdi di adozione. L’evento è inserito nella rassegna “Nuove Voci della Lirica – VII Edizione,” promossa dall’Associazione InCanto, da anni impegnata nella valorizzazione di giovani talenti della musica classica e lirica.

Salone Nautico di Roma

La Capitale ospiterà un salone nautico alla Fiera di Roma, dal 7 al 15 dicembre: saranno 20mila i metri quadrati espositivi, con oltre 200 imbarcazioni. Un successo che costringerà, in futuro, l’organizzazione di Afina a prevedere ulteriori spazi. Intanto con questo salone nautico internazionale si rafforza il “polo” centro-sud della nautica italiana che vede proprio nel centro e sud del Paese un’area produttrice di alta qualità.