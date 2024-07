Alla Camera dei Deputati, la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ha in agenda l’audizione del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale. Nella Commissione Trasporti, audizione del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami sulla predisposizione del Piano nazionale aeroporti.

A Roma, nel Ministero della Cultura oggi sarà firmato l’atto di donazione allo Stato della casa di Roma dove Pier Paolo Pasolini visse tra il 1951 e il 1954. Saranno presenti il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il direttore generale Musei Massimo Osanna, la direttrice del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo e il produttore cinematografico Pietro Valsecchi, donatore dell’immobile.

Domani a Frascati, nelle Scuderie Aldobrandini, presentazione dell’Ariane 6, il nuovo potente veicolo di lancio europeo, realizzato dall’Esa con la partecipazione di enti e partner industriali di tutta Europa. Il primo razzo Ariane è stato lanciato nel 1979 dallo Spazioporto europeo della Guyana francese e Ariane 6 continuerà in questa avventura. La lunga esperienza dell’Europa nel lancio di veicoli spaziali e satelliti è stata la forza trainante di 60 anni di cooperazione con lo spazio. Il razzo Ariane 6 dell’Esa succede al predecessore Ariane 5, per decenni il più affidabile e competitivo lanciatore sul mercato.

Novità al Gambero Rosso. La Guida Ristoranti d’Italia sarà guidata da due nuove curatrici: Valentina Marino e Annalisa Zordan. Un team giovane e tutto al femminile che opererà insieme al direttore Lorenzo Ruggeri. Gambero Rosso e illycaffè annunciano l’avvio delle selezioni per la Guida Bar d’Italia 2025, la raccolta dei migliori bar e caffè d’Italia che premiano i protagonisti del settore con particolare attenzione a qualità, eccellenza e sostenibilità. Saranno cinque i giudici incaricati di selezionare i finalisti e premiare il vincitore: Antonia Klugmann illy Chef Ambassador, Lorenzo Ruggeri direttore Gambero Rosso, Marina Savoia curatrice della Guida Bar d’Italia, Moreno Faina direttore Università del Caffè illy e Violante Avogadro chief communication & key client Officer illy.

A Firenze si è chiusa a Palazzo Strozzi “Anselm Kiefer. Angeli caduti”, la grande esposizione che ha celebrato la straordinaria ricerca di uno dei più importanti artisti contemporanei viventi. La mostra ha raggiunto il risultato di oltre 130mila visitatori, mantenendo fin dalla sua apertura una costante attenzione in termini di pubblico e di visibilità sulla stampa e sui mezzi di informazione. “Con la sua straordinaria creatività Anselm KIefer si è confrontato con l’architettura rinascimentale di Palazzo Strozzi. Il risultato è stato un progetto totalmente nuovo e originale, che ha esaltato la forte vitalità della sua arte”, ha detto Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi e curatore della mostra, “la grande partecipazione del pubblico e l’attenzione mediatica a questa mostra premiano il lavoro della Fondazione nella creazione di progetti culturali di livello internazionale che pongono Firenze al centro del panorama artistico nazionale e internazionale”.

Tra le migliori insegne italiane selezionate dal Gambero Rosso, sarà il bar più virtuoso ad aggiudicarsi il Premio illy Bar dell’Anno 2025: il prestigioso riconoscimento mira a rendere il rito del caffè ancora più sostenibile, sia in termini di impatto, di cura nel packaging e di migliore gestione del ciclo di smaltimento dei diversi rifiuti, sia sul fronte delle materie prime, prediligendo alimenti a filiera corta.