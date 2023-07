Fao protagonista con l’evento “Un Food Systems Stocktaking Moment”, secondo vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari Sostenibili che l’Italia ospita a Roma da oggi, lunedì, e fino al 26 luglio. Per il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, “l’insicurezza alimentare globale ha raggiunto livelli senza precedenti con la crisi climatica quale una delle principali cause. Lo abbiamo purtroppo visto in Emilia-Romagna, recentemente sconvolta da devastanti alluvioni, giunte dopo una lunga e drammatica siccità. I cambiamenti climatici sono oggi un problema estremamente concreto, con risvolti di sicurezza nazionale e globale. Servono trasformazioni strutturali e coordinamento internazionale per non lasciare indietro nessuno. Con la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, l’Italia aspira ad essere sempre più un ponte tra Nord e Sud del Mondo, anche grazie al fondamentale contributo della nostra filiera agro-alimentare a sostegno dei nostri Paesi partner, a partire da quelli del #mediterraneo. Il governo è impegnato a promuovere i temi legati all’insicurezza alimentare all’interno dell’agenda internazionale, a partire dal vertice sui sistemi agroalimentari”.

ll Centro Studi Americani organizza il convegno “Equità partecipata in sanità”, in programma nella mattinata di domani, martedì. La tavola rotonda sarà coordinata da Beatrice Lorenzin, Responsabile Health&Science Bridge del Centro Studi Americani e già ministro della Salute. Tra gli interventi previsti, ci sarà anche quello di Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al ministero della Salute.

“Dati personali e libertà di scelta digitale. Soluzioni per protezione e uso dei dati personali in Svizzera e Ue” è il libro di Rosario Imperiali d’Afflitto che verrà presentato domani, martedì, a Roma. A illustrare l’opera, Monika Schmutz Kirgöz, ambasciatore di Svizzera in Italia, Malta e San Marino, insieme a Guido Scorza componente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e Luca Bolognini founding partner Ict Legal Consulting e presidente Istituto Italiano Privacy. L’argomento è interessante: la nuova legge federale svizzera sulla protezione dei dati in vigore dal prossimo settembre. I cambiamenti importanti sulla nuova disciplina privacy, vengono analizzati con un taglio pratico, arricchito da slide schematiche e infografiche, destinate ad un’ampia platea di lettori interessati all’incombente scadenza normativa.

Dopo la prima assoluta la scorsa estate al Teatro Romano di Verona, mercoledì 26 luglio il festival Taormina Arte ospiterà un grande evento di musica e danza a cura di Daniele Cipriani: “Giulietta”, omaggio alla piccola grande donna immortalata da William Shakespeare e, dopo di lui, da innumerevoli pittori, musicisti, scrittori, registi e coreografi, che vedrà protagonista Eleonora Abbagnato, direttrice della scuola e della Compagnia di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma e già étoile dell’Opéra di Parigi. Nel Teatro Antico di Taormina in scena ci sarà anche Julia Balzaretti, figlia di Abbagnato. L’étoile danzerà con la sua erede undicenne, che le assomiglia tantissimo e interpreta una piccola Giulietta dei nostri giorni la quale, specchiandosi e immergendosi in sogni romantici ad occhi aperti, vede riflessa l’immagine della donna innamorata che diventerà. Direttore artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia è Beatrice Venezia.