Dove stava in vacanza Elly Schlein? Vicina alla Capitale. E se questa sera sarà nella senese Abbadia San Salvatore, alla Festa dell’Unità, nella giornata di domani, venerdì 30 agosto, si farà vedere a Rocca Sinibalda, in piazza della Vittoria: la segretaria del Partito Democratico, infatti, sarà ospite della settima edizione del “Festival dei Corpi Sociali – Pane Extra Quotidiano”, una manifestazione dedicata al teatro politico e all’approfondimento sociale. I temi da affrontare? Quelli di Roma e Rieti, le terre promesse: sono queste, infatti, le città verso le quali gli abitanti dell’Alta Sabina si sono diretti negli ultimi decenni provocando lo spopolamento del territorio. A fare il resto l’abbandono dell’agricoltura, l’assenza di servizi e di collegamenti idonei. Un’area interna del nostro Paese che oggi cerca di ritrovare vita grazie all’intervento di rigenerazione territoriale pilota ‘In. Alta Sabina’, finanziato con 3 milioni dal Pnrr. Chissà cosa dirà Elly…

La Festa dell’Unità a luci rosse? Accadrà stasera a Pesaro, o così almeno sperano molti militanti del Partito Democratico, in occasione dell’incontro “Sex work e digital work. La rivoluzione parte da Onlyfans”, con Giulia Leopardi, “only fanser e contentcreator”.

Nella sede romana della Rai, nella sala Sergio Zavoli di Viale Mazzini, RaiTre presenta il programma “A mano a mano”condotto da Federico Ruffo.

A Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, al via la kermesse”La Piazza – Il Bene Comune”, “E mo…? Che succede…? Dalla Puglia al Sud, dall’Italia all’Europa (e oltre). Sogni e Progetti di una Notte di Fine Estate”, con Angelo Maria Perrino direttore affaritaliani.it, Angelo Palmisano sindaco di Ceglie Messapica, Marcello Gemmato sottosegretario alla Salute e segretario regionale Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami viceministro delleInfrastrutture e dei Trasporti, Antonio Misiani responsabile Economia e Finanze, Imprese e Infrastrutture Pd, Nello Musumeci ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Antonio Decaro europarlamentare Pd, e molti altri ancora.

“Piero Manzoni. Basta a ciascun giorno la sua pena”: il 14 settembre nel Mart di Rovereto, nel Giardino delle Sculture, nell’ambito del festival Rovereto & Comics 2024 si svolgerà la presentazione della nuova graphic novel di Paolo Bacilieri, fra i più amati e premiati fumettisti italiani contemporanei, vincitore di numerosi riconoscimenti, tra i quali il Gran Guinigi di Lucca Comics e il Micheluzzi di Napoli Comicon. Una biografia a fumetti dedicata a Manzoni, artista geniale e irriverente che attraversò come un lampo la scena italiana e internazionale del dopoguerra, illuminandola con la sua vitalità e le sue provocazioni.

Grande attesa per il festival “Estate a casa Berto”, in onore dello scrittore e drammaturgo Giuseppe Berto, promosso dalla figlia Antonia e da Marco Mottolese, che torna, dal 5 all’8 settembre, sempre a casa Berto, nel cuore di Capo Vaticano, con quattro giornate ricche di appuntamenti. La nona edizione è realizzata con il patrocinio del Comune di Ricadi, in collaborazione con Taurianova Capitale del Libro 2024 e grazie al sostegno del mainsponsor Distillerie Caffo, produttore del “Vecchio Amaro del Capo”, del contributo di Altrama Italia e degli sponsor tecnici Marchisa Vini, Cantina Masicei ed Enotria. Domenica 8 settembre verrà presentata la riedizione de “La Fantarca”, con Diego De Silva, Anna Mallamo, Enrico Alleva, Antonio Armano, Carlo Ducci e Mottolese. Tra gli ospiti più attesi dell’edizione 2024 anche la firma del Corriere della Sera, esperto di innovazione e intelligenza artificiale, Massimo Sideri. La serata di sabato 7 settembre sarà invece dedicata alla cerimonia di premiazione della XXXI edizione del Premio Letterario “Giuseppe Berto”, il più importante in Italia per le opere prime di narrativa, condotta da Giancarlo Loquenzi alla presenza dello scrittore Emanuele Trevi, presidente della giuria del Premio Berto e tra i massimi conoscitori dell’Opera dello scrittore veneto, e degli autori della cinquina finalista. Le letture del testo vincitore saranno a cura dell’attrice Anna Ammirati.