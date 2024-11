Pontificia Università Lateranense al centro della giornata romana, con il convegno «Universalità e sostenibilità del Ssn in Europa». I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, di monsignor Mariano Crociata, presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea, di Chris Brown, head Who European Office for Investment for Health and Development, e di monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Subito dopo interverrà Mario Draghi nella sessione dal titolo “Un nuovo paesaggio per l’Europa”. Francesco Longo, del Department for Social and Political Sciences dell’Università Bocconi, illustrerà i numeri della situazione europea. Una sessione sarà dedicata interamente al confronto tra i sistemi nazionali di salute.

Il focus coinvolgerà i referenti dei ministeri della salute tedesco, francese e spagnolo e il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per illustrare le caratteristiche del Servizio sanitario nazionale italiano. Il confronto con l’Unione Europea sarà garantito dalla presenza di Sandra Gallina della Commissione Europea, Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare. L’ultima parte del convegno si concentrerà sul contrasto alle povertà ospitando le testimonianze di Msf Médecins sans frontières, Emergency, Comunità di Sant’Egidio, Sovrano Militare Ordine di Malta, Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Nel “Palazzaccio” di piazza Cavour, “Delitto, Castigo, Perdono. Dialogo su pena, giustizia e riconciliazione”, evento promosso da Corte Suprema di Cassazione, Corte di Appello di Roma e Fondazione Cortile dei Gentili. Indirizzi di saluto di Margherita Cassano, presidente Corte di Cassazione, Luigi Salvato, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Giuseppe Meliadò, presidente Corte d’Appello di Roma, Giuseppe Amato, procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma. Introduzione a cura del cardinale Gianfranco Ravasi, fondatore “Corte dei Gentili”. Interventi di Antonio Mura, capo ufficio legislativo Ministero della Giustizia, Giovanni Russo, capo del Dap – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e molti altri.

Alleanza Verdi Sinistra a Palazzo Giustiniani con “Enrico Berlinguer, nostalgia del futuro”, con Peppe De Cristofaro, Nicola Fratoianni, Nichi Vendola, Ginevra Amadio, Massimo Amato, Luciana Castellina, Gianni Cuperlo, Mattia Gambilonghi, Fiamma Lussana, Giulio Marcon, Pasqualina Napoletano, Marco Revelli, Aldo Tortorella, Nadia Urbinati, Luana Zanella.

Nell’Auditorium Parco della Musica, “Intelligenza da vendere. Etica e impresa al tempo dell’Ia”, con padre Paolo Benanti, Maria Elena Boschi, Oscar Farinetti, Giampiero Massolo, Matteo Piantedosi, Lamberto Giannini, Francesco Paolo Figliuolo, Renato Brunetta.

Al Senato, presentazione del libro “Il futuro mi aspetta” di Lucia Annibali con Daniela Palumbo, intervistate da Gaia Tortora. Intervengono le parlamentari di Italia Viva Maria Elena Boschi, Raffaella Paita e Silvia Fregolent.

Un’altra Italia nell’Italia del fascismo. Giacomo Matteotti e le sue eredità “1943-1945. Dallo sbarco in Sicilia alla Liberazione”. Per i seminari organizzati dall’Archivio storico della Presidenza della Repubblica: prima sessione, Giacomo Matteotti. La transizione dall’Italia liberale all’Italia della dittatura. Seconda sessione, Giacomo Matteotti. La costruzione di un “Mito”.

Dal 27 novembre e fino al 30 marzo del prossimo anno Palazzo Esposizioni Roma presenterà “Elogio della diversità. Viaggio negli ecosistemi italiani”, un grande progetto espositivo dedicato alla fragilità degli equilibri tra gli ecosistemi, l’interdipendenza tra le diverse forme di vita del nostro pianeta, per attivare forme di responsabilità individuale e collettiva. La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo, è curata da Sapienza Università di Roma con Università di Padova e con il National Biodiversity Future Center (Nbfc), istituito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): uno dei cinque centri nazionali dedicati alla ricerca di frontiera che svolge un’attività di importanza strategica nell’ottica di contribuire a raggiungere i traguardi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Hanno contribuito alla realizzazione della mostra il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. L’esposizione, curata da Isabella Saggio, genetista, docente presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università di Roma, e Fabrizio Rufo, bioeticista, docente presso il Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza Università di Roma, con il coinvolgimento dei migliori esperti di biodiversità in Italia e con il contributo degli oltre duemila ricercatori del National Biodiversity Future Center, descrive il fondamentale ruolo della ricerca nello studiare, preservare e restaurare il patrimonio naturale del nostro Paese. Biologi, naturalisti, genetisti, antropologi, ecologi, urbanisti, architetti, artisti hanno offerto il loro prezioso contributo e le proprie competenze per raccontare in modo esauriente un tema così complesso. L’esposizione si avvale di un comitato scientifico d’eccellenza e di livello internazionale, composto dal Premio Nobel Giorgio Parisi, da Enrico Alleva, Carlo Blasi, Stefano Boeri, Ferdinando Boero, Maria Chiara Carrozza, Luigi Fiorentino, Enrico Giovannini, Vittorio Lingiardi, Antonella Polimeni e da Ling San.