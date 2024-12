A Milano, a Palazzo Clerici, premio Ispi 2024 a Mario Draghi. E’ il riconoscimento dedicato alle personalità che hanno contribuito a rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo, istituito in memoria dell’ambasciatore Boris Biancheri, già presidente Ispi.

A Roma, a Piazza di Pietra, nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, presentazione del libro di Luca Zaia “Autonomia. La Rivoluzione Necessaria”.

“Photoansa 2024” sarà presentato oggi a Roma, al Maxxi, con il ministro della Difesa Guido Crosetto e il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Per lo spettacolo Renzo Arbore e la storica annunciatrice e conduttrice Rai Rosanna Vaudetti. Per lo sport la velista Caterina Banti e gli atleti paralimpici Martina Caironi e Giacomo Perini. L’11 dicembre appuntamento a Milano, a Palazzo Lombardia, con il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro e il presidente vicario del Tribunale di Milano Fabio Roia. Per lo sport la judoka Alice Bellandi, l’atleta paralimpico Simone Barlaand e il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli. Per lo spettacolo Roberto Bolle. La foto di apertura è del 6 novembre, quando Donald Trump, eletto per la seconda volta presidente degli Stati Uniti, indica il suo popolo, riunito nel quartier generale di West Palm Beach, in Florida, consegnandogli simbolicamente la vittoria. A loro si rivolge alzando il pugno subito dopo l’attentato fallito del 13 luglio al comizio di Butler, con loro si confonde quando serve al McDonald’s, posa con l’elmetto dei metalmeccanici o balla sul palco, mentre l’entusiasmo per la candidatura di Kamala Harris, sostenuta dallo star system, appare inevitabilmente effimero.

Riqualificazione urbana, transizione digitale, building automation, AI, green technology, energie rinnovabili ed economia circolare, inclusione sociale, partenariato pubblico privato, opportunità legate al Pnrr: ruoterà intorno a queste e altre tematiche di grande attualità la prima edizione del forum Perspective Smart City, organizzato da Gruppo Maggioli e The Plan, magazine internazionale di architettura e design, brand del gruppo. L’evento, in programma a Napoli da oggi all’11 dicembre, sarà dedicato alla città del futuro e ai suoi protagonisti, coinvolgendo la filiera completa del mondo smart city: Pubblica Amministrazione e figure politiche, attori della transizione digitale e realtà dedicate alla rigenerazione urbana, investitori e sviluppatori immobiliari, importanti e promettenti studi di architettura e ingegneria che operano a scala urbana, metropolitana e infrastrutturale, aziende del comparto smart con un elevato profilo qualitativo. Perspective Smart City è patrocinato da Anci, CeSma, Comune di Napoli, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Foan – Fondazione Ordine Architetti Ppc Napoli e Provincia, Ifel, Siais, Università degli Studi di Napoli Federico II, Upi e Utilitalia. Il forum si pone l’ambizione di costituire un momento di confronto per il sistema Italia sui temi della trasformazione delle città e di come vengono vissute, coinvolgendo anche i grandi attori che gestiscono i progetti di rigenerazione urbana e le grandi realtà che connettono le Pa con il mondo degli investitori privati, quali Cdp – Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia del Demanio, Fs Sistemi Urbani.

La Fondazione Musica per Roma propone stasera, nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il quinto appuntamento della rassegna Lezioni di Creatività Contemporanea 2024, che vede il coinvolgimento di illustri personalità del mondo della scultura, dell’arte figurativa, della fotografia, dell’architettura e del design. Questa settimana, è già sold out l’incontro con Santiago Calatrava, architetto, artista e ingegnere di fama internazionale, nato nel 1951 a Valencia, in Spagna.

Seletti, brand italiano amato in tutto il mondo per il suo design figurativo e il suo modo anticonvenzionale di reinterpretare la realtà, dopo il Seletti Market presentato a Milano in occasione della Design Week invade gli spazi di Rinascente Roma via del Tritone con un nuovo sorprendente intervento visibile fino al 3 febbraio 2025. Seletti dà vita, con il coinvolgimento progettuale dello studio Brigolin Baschera, a un vero e proprio take over degli ambienti, contaminando ogni elemento: dal monumentale e suggestivo cavedio centrale, dove volteggiano tre giganti banane gonfiabili circondate da parapetti con grafiche super pop e divertenti video wall, raggiungendo i sei ingressi, gli ascensori, le scale mobili, sette vetrine, fino ad esplodere sulla facciata di via del Tritone con proiezioni create appositamente per l’architettura di Rinascente.

Franciacorta si aggiudica uno dei più prestigiosi riconoscimenti del mondo del vino, venendo eletta “International (Non-U.S.) Wine Region of the Year 2024”, nei Wine Star Awards di Wine Enthusiast. Il premio celebra l’eccellenza di Franciacorta e il suo ruolo di riferimento nel panorama enologico internazionale. I Wine Star Awards, che quest’anno festeggiano l’anniversario numero 25, premiano le realtà che hanno dato un contributo straordinario all’industria del vino. Il riconoscimento sarà ufficialmente celebrato il 27 gennaio 2025 al Westin St. Francis di San Francisco durante il Black Tie Gala.