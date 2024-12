A Roma, nella sede del Comando Operativo di vertice Interforze, collegamento in videoconferenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rivolgere gli auguri ai “contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali”.

Nell’aula dei Gruppi Parlamentari, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, in occasione degli Stati Generali dell’Università.

Il cda di Credit Agricole ha nominato direttore generale Olivier Gavalda. Dopo l’assemblea del 14 maggio 2025, succederà a Philippe Brassac alla guida del gruppo.

Al Copasir è in programma l’audizione del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

A Milano, nell’ambito degli Stati Generali della Diplomazia, conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Partecipano tra gli altri Antonio Patuelli, presidente Abi, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Emanuele Orsini, presidente Confindustria, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per L’Export e l’Attrazione degli Investimenti.

Ad Assisi, il Comune organizza l’incontro intitolato “Dialogo e cooperazione per la pace nelle diversità”, con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L’iniziativa si terrà il 18 dicembre prossimo, alle ore 9.30. L’incontro si svolgerà nella sala della Conciliazione del Palazzo Comunale, e nasce in collaborazione con Sioi – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, che proprio nel 2024 compie 80 anni. Tra i parteciperanti, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, e il presidente Sioi, Riccardo Sessa. Già nello scorso mese di novembre, sempre in collaborazione con Sioi, Assisi aveva ospitato un corso di formazione in diritti umani rivolto a formatori, insegnanti, operatori del volontariato, educatori professionali e giovani interessati a operare nel settore.

I grandi temi agricoli e i trend più interessanti, in chiave innovativa per il settore, da mettere a fuoco con l’arrivo del nuovo anno. Di questo si parlerà, a Roma, nell’assemblea nazionale di Agia, l’Associazione dei giovani imprenditori di Cia-Agricoltori Italiani, oggi e domani, nell’auditorium Giuseppe Avolio. Dopo l’avvio dei lavori con l’intervento del vicepresidente nazionale di Agia-Cia, Liana Agostinelli, spazio agli Agripanel: il primo su “Imprenditorialità e welfare” con il contributo di Enrico Calentini, presidente nazionale Agia-Cia, Alessandro Del Carlo, presidente nazionale Anp-Cia, Pina Terenzi, presidente nazionale Donne in Campo-Cia. A seguire la relazione su “Il disegno della futura Pac” a cura di Pasquale Di Rubbo, team leader Dg Agri, Unità 1 Prospettive politiche. Domani, Agripanel intitolato “Fuori dai social: gli Agrinfluencer” e un confronto sul tema animato dai giovani imprenditori Luca Bianchi, Paolo Nenci, Matteo Pagliarani e Laura Sette.

Nella Camera dei Deputati, nella sala della Regina, “Stati Generali Mondo del Lavoro dell’Acqua”, evento ideato per affrontare i temi centrali legati alla gestione, protezione e valorizzazione delle risorse idriche. L’iniziativa è promossa dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”: saluti istituzionali del presidente della commissione Cultura, Federico Mollicone, e del rettore Attilio Parisi. L’evento vedrà tra i protagonisti il direttore generale Ispra, Maria Siclari, il direttore Censia, Luca Lucentini, il segretario generale Aqua Italia Anima Confindustria, Giusy Palladino, il presidente Federterme Massimo Caputi. A moderare, il vice direttore Tg2 Rai, Fabrizio Frullani.

L’Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri (Onc) del Cnel, in occasione della Giornata Internazionale del Migrante, presenta a Roma il Rapporto 2024 “Cittadini stranieri in Italia”. La ricerca è supportata da dati e analisi statistico-demografiche e offre una panoramica aggiornata, in grado di favorire la comprensione delle dinamiche e dei mutamenti che caratterizzano la popolazione straniera nel nostro Paese. Dopo i saluti istituzionali del presidente Cnel, Renato Brunetta, a presentare il rapporto, tra gli altri, il presidente Fondazione Ismu, Giancarlo Blangiardo, e Maria Ilena Rocha, presidente Anolf.

Cinque giovani volontari hanno preso ufficialmente servizio al progetto “Verso San Pietro” del patronato Enapa, in vista del Giubileo 2025 che sarà avviato dal Papa il prossimo 24 dicembre con l’apertura della Porta Santa in Piazza San Pietro. Il patronato Enapa, promosso da Confagricoltura, è da sempre impegnato nel supportare l’accesso ai diritti previdenziali, assistenziali e sanitari, con particolare attenzione ai lavoratori e alle fasce più deboli della popolazione, favorendo l’inclusione sociale e la solidarietà. In questo caso, l’obiettivo è offrire ai pellegrini un’esperienza significativa, non solo sul piano religioso, ma anche culturale e turistico, valorizzando il patrimonio storico e artistico della città di Roma. Il progetto è realizzato in partenariato con la Chiesa di Santa Maria in Vallicella, ed è già attivo grazie a un info point situato presso questo luogo di culto.

A Roma, a piazza del Popolo, nella Chiesa degli Artisti, ultimo saluto a Giuditta Saltarini, attrice e compagna di vita di Renato Rascel.