A Palazzo Madama, “Dati per contare per un Pnrr equo. Statistiche e indicatori di genere per un Pnrr equo”, con Raffele Fitto ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Giuseppe Busia presidente Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, Linda Laura Sabbadini già direttore del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica Istat.

A Roma, nell’aula dei gruppi parlamentari, presentazione del “Rapporto annuale Arera”, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente, sullo stato dei servizi e l’attività svolta. Interverrà il vicepresidente della Camera Sergio Costa. Illustrerà il rapporto Stefano Besseghini, presidente Arera.

A Roma, nel Bar Dagnino della Galleria Esedra, incontro sul tema “Tecnica e Politica, dove eravamo rimasti?” con l’ex presidente della Camera dei Deputati Pierferdinando Casini.

Al Senato, a Palazzo Madama, la Commissione Affari esteri e difesa incontra il vicepresidente del Parlamento della Repubblica di Moldova Doina Gherman, e il presidente della Commissione affari esteri e integrazione europea, Ina Coseru.

Jysk Italia, la filiale italiana della catena danese di arredamento in stile scandinavo, leader in Europa che conta 89 negozi e oltre 700 dipendenti su tutto il territorio nazionale, è risultata tra le eccellenze aziendali che adottano politiche per la parità di genere e l’empowerment femminile. Si tratta della certificazione Uni PdR 125:2022 in seguito all’adozione di un sistema di gestione per la parità di genere al fine di rafforzare l’impegno in ambito Diversity, Equity e Inclusion (Dei), valorizzando le policy e i già solidi principi Dei, nonché in ottica di miglioramento continuo per allinearsi alle esigenze future delle collaboratrici e dei collaboratori attuali e potenziali.

Domani sera a Palermo Evelina De Castro, direttrice di Riso – Museo regionale d’arte moderna e contemporanea, introdurrà una conversazione tra Claire Fontaine e Anita Chari, autrice del libro “A User’s Manual to Claire Fontaine”. Modererà Valentina Bruschi, curatrice del progetto espositivo. Sarà l’occasione per incontrare Claire Fontaine che da Palermo, dove ha stabilito il suo atelier nel 2017, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali.

Ritorna a Firenze, giovedì 11 luglio, un nuovo appuntamento, per il dodicesimo anno consecutivo, con il Balagàn Café. Fino al 5 settembre, il giardino della Sinagoga accoglierà ogni giovedì la speciale kermesse culturale estiva organizzata dalla Comunità Ebraica di Firenze e dal Comitato Rete Toscana ebraica in collaborazione con il Museo ebraico di Firenze e con il sostegno della Regione Toscana. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze, nell’ambito del bando artistico e culturale, oltre che inserita nell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, e cofinanziata dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane.