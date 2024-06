A Roma, nella Corte dei Conti, “Giudizio di Parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2023”, con il presidente della Corte Guido Carlino.

Nell’aula dei Gruppi Parlamentari, relazione annuale per l’anno 2023 dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, con il presidente Mauro Maria Marino.

Domani, 28 giugno, a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, sala Petrassi, convegno annuale Oice dal titolo “Il futuro nell’ingegneria e nell’architettura”. All’evento parteciperà il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso.

Fino a domani 28 giugno, precedendo la partenza del 111° Tour de France dal capoluogo toscano (29 giugno), all’interno della Stazione Leopolda nell’ambito di Becycle, un nuovo progetto sul mondo della bicicletta realizzato da Pitti Immagine e Stazione Leopolda srl, è possibile ammirare tre maglie iconiche indossate da Gino Bartali e rivivere attraverso visori di realtà aumentata l’ultima edizione dell’Eroica. Uno spazio “Casa Eroica” nel cuore di Firenze così come fa parte da qualche mese del percorso espositivo di “Chianti Origo”, il nuovo Polo della cultura sorto negli spazi delle ex Cantine Ricasoli di Gaiole in Chianti. Tra spazi espositivi, multimediali e interattivi è possibile scoprire la nascita, l’evoluzione e l’affermazione formale di vero e proprio network di eventi, capace di coinvolgere decine di migliaia di appassionati in tutto il mondo, e muoversi tra tutti quei corredi, oggettistiche e complementi che rendono l’Eroica un marchio unico nel panorama sportivo.

Tutto pronto a Porto Santo Stefano per “Il Festival dell’Argentario”: al via da oggi e fino a domenica 30 giugno, la rassegna di incontri e dibattiti sui temi del nostro tempo con spazio anche alla grande musica. Nato come ideale prosecuzione dell’omonimo storico evento, la cui prima edizione si svolse nel 1961, la manifestazione, promossa dal Comune di Monte Argentario, si svolgerà nella centralissima Piazza dei Rioni, affacciata sul mare. Ad inaugurare gli incontri pubblici sarà Bruno Vespa che stasera salirà sul palco con la giornalista e scrittrice Maria Latella, poi la serata di venerdì sarà interamente dedicata a Fausto Leali in concerto, che interpreterà alcuni dei suoi brani più celebri e amati. Sabato 29 giugno protagonista sarà Serena Autieri, interprete di grandi successi a teatro, al cinema e in tv, che regalerà al pubblico un medley molto speciale, e Adriano Galliani, autore del libro “Le memorie di Adriano G.”, scritto con Luigi Garlando. Infine, domenica 30 giugno, la serata finale della manifestazione sarà animata da un talk conclusivo con le conduttrici televisive Caterina Balivo ed Eleonora Daniele, sul palco con Marcello Simoni, autore bestseller da quasi 2 milioni e mezzo di copie vendute solo in Italia, che presenterà, a pochissimi giorni dall’uscita nelle librerie, il suo nuovo thriller storico “L’enigma del cabalista”.

Gallarate si candida a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Facendo propria e valorizzando una tradizione di attenzione alle arti visive che affonda le proprie radici nel Secondo Dopoguerra, la Città lancia la propria candidatura forte del supporto di Regione Lombardia e della collaborazione scientifica del Museo MA*GA, uno dei più rilevanti musei d’arte contemporanea italiani. Il progetto, dal titolo “La Cultura del Fare. Il Fare della Cultura” nasce dall’idea di dare voce a una città a forte vocazione industriale che, in modo peculiare, a partire dalla seconda metà del XX secolo ha iniziato a investire in modo continuativo, strutturato e determinato sull’arte contemporanea trasformando così il tessuto urbano e l’identità storica della città. L’iniziativa valorizza così un’identità concreta che, da oltre settant’anni, ha fatto dell’arte contemporanea un motore di identità, crescita e innovazione per la città e il territorio intero.