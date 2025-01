A Roma, nell’aula dei Gruppi Parlamentari, conferenza stampa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il giorno successivo alla liberazione e il ritorno in Italia della giornalista Cecilia Sala.

Negli Stati Uniti, lutto nazionale e cerimonia di omaggio per l’ex presidente Jimmy Carter, morto il 29 dicembre all’età di 100 anni.

Nella Città del Vaticano, Papa Francesco incontra i componenti del corpo diplomatico accreditati presso la Santa Sede.

A Roma, nel The Space Cinema Moderno, Cinetel presenta “I Dati del Cinema in Sala nel 2024”. Il mercato cinematografico registra un incasso di 493,9 milioni di euro al box office e 69,7 milioni di presenze, un risultato in linea con il 2023 sia in termini di incassi (-0,4%) che di biglietti venduti (-1,3%), nonostante l’offerta di prodotto internazionale condizionata dagli scioperi dello scorso anno e la forte competizione dei grandi eventi sportivi durate l’estate, che conferma la ritrovata solidità del mercato nel percorso di crescita e recupero dagli anni della pandemia. Da sottolineare il fondamentale risultato della stagione estiva, la migliore di sempre in termini di incassi nel trimestre giugno-agosto grazie all’offerta e alle attività di comunicazione e promozione realizzate, e l’importante coda di fine anno del Natale (+28% circa rispetto al 2023 di cui il 45% da film di produzione nazionale) che conferma il trend di crescita degli ultimi anni. Nel complesso l’anno ha registrato 7 mesi su 12 con valori superiori al 2023. Sempre significativa la produzione italiana che conferma già il ritorno in termini di box office ai valori dello scorso decennio. Le produzioni nazionali, incluse le co-produzioni, hanno registrato un incasso di circa 121 milioni di euro per un numero di ingressi pari a circa 17,8 milioni di biglietti venduti ed una quota sul totale delle presenze di circa il 25,6%.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene, insieme all’assessore alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari e al presidente del II Municipio Francesca Del Bello, all’inaugurazione del “Welcome Center” della Stazione Tiburtina. Nel pomeriggio, il primo cittadino della Capitale sarà presente in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, alla cerimonia per il 125° anniversario della fondazione della Società Sportiva Lazio.

A Roma, all’Accademia dei Lincei, nel Palazzo Corsini, conferenza Lincea del presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza sul tema “Il futuro della ricerca europea e il 10° Programma Quadro”.

A Milano si è svolto l’incontro fra il presidente Fieg Andrea Riffeser Monti e il presidente Upa Marco Travaglia con l’obiettivo di avviare una collaborazione delle due associazioni per la valorizzazione del dato unico “Digital&Print” dei giornali, anche ai fini della pianificazione pubblicitaria. L’iniziativa tiene conto della definizione da parte di Audicom del percorso per la realizzazione della “Ricerca Integrata”, con l’intento di dare adeguato peso ai lettori press ed agli utenti unici del web. La struttura già definita da Audicom sarà caratterizzata dal dato unico “Digital&Print”, disponibile per tutti gli editori che operano sui due mezzi.

L’American Academy in Rome, in collaborazione e con il supporto della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, organizza per la primavera 2025 una residenza destinata a curatori e curatrici italiani (oppure non italiani ma stabilmente residenti in Italia) per una ricerca dedicata all’arte italiana contemporanea e al suo sistema. Il progetto si configura come momento di valorizzazione del settore dell’arte italiana all’estero e in particolare negli Stati Uniti d’America, ed è diviso in due azioni: un momento di residenza presso la sede dell’America Academy in Rome, in cui il curatore (o la curatrice) selezionato dovrà svolgere il suo periodo di ricerca e azioni di networking con la rete di partner italiani e stranieri del soggetto ospitante; un momento di restituzione della ricerca a New York presso i partner istituzionali dell’American Academy, svolgendo azioni di promozione dell’arte italiana e dei programmi di sostegno all’arte italiana all’estero. Il periodo di residenza presso l’American Academy in Rome è fissato dal 3 marzo al 23 maggio. Per candidarsi, le domande vanno presentate entro il 30 gennaio.

Volvo Cars ha segnato un nuovo record di vendite a livello mondiale nel 2024 con 763.389 unità consegnate nel corso dell’intero anno, pari a un incremento dell’8% rispetto al 2023. Nel mese di dicembre, Volvo Cars ha venduto 73.804 auto a livello globale, registrando un calo del 3% rispetto al dicembre 2023. Significativo l’aumento delle vendite dei suoi modelli elettrificati. Nel 2024 sono state consegnate 175.194 vetture completamente elettriche, registrando un incremento del 54% rispetto al 2023, e 177.593 ibride plug-in, in aumento del 16% rispetto al 2023. Le vendite di modelli elettrificati hanno rappresentato il 46% di tutti i modelli Volvo venduti nel mondo nel corso del 2024, mentre quelle di auto a trazione completamente elettrica hanno costituito il 23% delle vendite complessive di Volvo nel 2024, contro il 16% del 2023.

Le vendite in Europa si sono attestate a 369.685 vetture nel 2024, in aumento del 25% rispetto al 2023. La gamma di modelli elettrificati di Volvo Cars, ovvero modelli completamente elettrici e ibridi plug-in, ha rappresentato il 65% di tutte le auto vendute in questa area geografica lo scorso anno. Negli Stati Uniti, Volvo Cars ha venduto 125.243 vetture nel 2024, registrando una diminuzione del 3% rispetto a tutto il 2023. Il numero di modelli elettrificati venduti è aumentato del 20%, rappresentando il 34% di tutte le automobili vendute negli Stati Uniti nel corso dell’anno. Le vendite in Cina sono diminuite dell’8% rispetto al 2023, per un totale di 156.370 veicoli consegnati nel 2024. Nel complesso, le vendite di modelli elettrificati sono cresciute del 3% nel periodo gennaio-dicembre.