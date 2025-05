Nella Basilica di San Pietro, Santa Messa “Pro Eligendo Romano Pontefice”. Nel pomeriggio, nella Cappella Sistina, ingresso in conclave dei cardinali elettori.

Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi “David di Donatello”.

A Roma, nel Palazzo del Seminario, sala del Refettorio, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana in occasione della presentazione del libro “Non ti scordar di me. Storia e oblio del Genocidio Armeno”.

A Roma, nell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, convegno su “Decarbonizzazione: Costruire un Futuro Emissioni Zero”. Con Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare della Camera dei Deputati; Stefano Laporta, presidente Ispra; Maria Siclari, direttore generale Ispra; Paolo Arrigoni, presidente Gse; Annamaria Barrile, direttore generale Utilitalia; Marta Bucci, direttore generale Proxigas; David Granieri, presidente Coldiretti Lazio; Monica Iacono, vicepresidente Elettricità Futura; Emanuela Trentin, a.d. Siram Veolia.

A Palazzo Madama, sala Koch, su iniziativa del gruppo Fratelli d’Italia, presentazione del libro “Uccidere un fascista. Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio”, di Giuseppe Culicchia.

A Roma, Lungotevere degli Anguillara, altezza ponte Garibaldi, il sindaco Roberto Gualtieri, anche in qualità di commissario straordinario del Giubileo della Chiesa Cattolica, interviene alla presentazione della riqualificazione della riva destra del Tevere.

A Roma, nella Camera di Commercio, presentazione del mensile “Il Foglio Europeo”. Con Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri; Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei; Matteo Renzi, leader di ItaliaViva; Paolo Gentiloni, già commissario Ue per gli Affari Economici e Monetari; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.

Il Copasir ha in programma l’audizione del ministro della Difesa Guido Crosetto.

A conclusione delle celebrazioni internazionali per il “Centenario dei Planetari”, appuntamento al Planetario di Roma per il nuovo spettacolo “100 Years of Eternity”, in programma mercoledì 7, venerdì 9 e sabato 10 maggio. Poche cose hanno plasmato la storia della civiltà quanto il rapporto dell’umanità con il firmamento. I cerchi megalitici ne sono una testimonianza, come le origini astronomiche della scienza nell’antica Grecia, o i principi tecnici della moderna navigazione in alto mare. Perfino i siti preistorici rivelano il ruolo cruciale che il firmamento ha sempre rivestito per i popoli, sia rispetto alla vita pratica di ogni giorno che come custode di un immaginario mitologico attraverso le generazioni. Il planetario è la più recente rappresentazione di una lunga serie di siti e invenzioni risalenti alle origini della storia umana, che asseconda la nostra proiezione verso i cieli stellati e il cosmo che ci circonda. In occasione del centenario dell’invenzione del planetario, intraprendiamo un viaggio che inizia con le culture ancestrali dell’umanità e conduce, attraverso una visione in continua evoluzione del firmamento, al moderno teatro delle stelle: “100 Years of Eternity” è prodotto da Tobias Wiethoff, versione italiana a cura di Planit, l’associazione dei planetari italiani.

A Firenze, Palazzo Vecchio, il 9 e il 10 maggio appuntamento con il “Forum Piccola Industria”. Tra i presenti il primo giorno, Sara Funaro, sindaco di Firenze; Maurizio Bigazzi, presidente Confindustria Toscana Centro e Costa; Giovanni Baroni, presidente Piccola Industria Confindustria; Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Da martedì 13 maggio il Parco archeologico del Colosseo apre i cancelli per le visite notturne dell’Anfiteatro Flavio, con l’iniziativa “Una Notte al Colosseo”. Il percorso guidato, della durata di un’ora, si sviluppa anche per questa edizione lungo il primo ordine del monumento, il piano dell’arena e i sotterranei. Le visite, programmate ogni martedì e giovedì, di sera, sono riservate a un massimo di 25 persone per turno. La visita sarà prevalentemente dedicata al racconto del Colosseo dal punto di vista degli spettatori e dei protagonisti degli spettacoli che si svolgevano nell’arco della giornata, tra cacce (venationes) e combattimenti gladiatorii (munera). L’itinerario prevede la partenza dal fornice Nord, anticamente l’entrata principale dell’Imperatore, con un approfondimento sull’ingresso imperiale e le decorazioni in stucco. Qui, dal piano dell’arena, si potrà avere una visione completa della cavea e un racconto degli spettacoli offerti dagli imperatori. Si prosegue poi nei sotterranei, dove sarà possibile esplorare la nuova esposizione permanente “Spettacoli nell’Arena del Colosseo. I protagonisti”, curata da Alfonsina Russo, Federica Rinaldi e Barbara Nazzaro.

La mostra conserva i punti di forza della precedente esposizione temporanea “Gladiatori nell’arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus” e prevede un rinnovato allestimento permanente incentrato sui protagonisti degli spettacoli, ovvero i gladiatori e gli animali impegnati nelle venationes. L’allestimento prevede la proiezione olografica con i gladiatori che avanzano dal buio del criptoportico orientale (realizzata da Katatexilux su idea e curatela di Federica Rinaldi), il mosaico bianco e nero di II sec. d.C. con scena di caccia, i gradini della cavea con i graffiti riproducenti i combattimenti tra gladiatori e gli inseguimenti tra animali, le lucerne, i modelli di montacarichi e i sistemi di sollevamento di uomini e animali, veri apparati tecnologici ante litteram. I reperti sono posti in dialogo con le riproduzioni al vero delle armature dei gladiatori nelle diverse tipologie del reziario, del secutor, del trace, del mirmillone, del provocator e dell’oplomachus, facenti parte della collezione del PArCo.

Dal 14 al 18 maggio, prima edizione di Baw – Bracciano Art Week, quattro giorni in cui arte, musica, cinema e libri animeranno il centro storico di Bracciano. Direzione artistica di Maria Ludmila Pustka per le arti visive e di Massimiliano Ionta per le arti digitali.

Il 20 maggio, nel ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sala Cavour, “Giornata del Chimico e Fisico” sul tema “Sicurezza degli alimenti e delle acque”. Con Nausicaa Orlandi, presidente della Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici; maggiore Agostino Giannino, Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare; Alessandro Proposito, Direzione Antifrode, Dirigente Laboratori – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Novità editoriali del Senato della Repubblica: due nuove pubblicazioni curate da Marcello Pera, presidente della commissione per la Biblioteca e per l’Archivio Storico del Senato. Si tratta del volume “Giovanni Gentile una filosofia per il fascismo”, e “Luigi Einaudi uomo di stato e di pensiero”. I due libri sono rispettivamente il terzo e il quarto in ordine di pubblicazione della collana “Minerva Studi”.