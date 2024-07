A Roma, nella sede della Regione Lazio, la conferenza “Il ruolo della Distribuzione Moderna nel Lazio – L’evoluzione del sistema del commercio e le opportunità di sviluppo per il territorio”, organizzato da Federdistribuzione con la Regione Lazio. Con Francesco Rocca presidente Regione Lazio, Carlo Alberto Buttarelli presidente Federdistribuzione.

Sempre nella Città Eterna, a Palazzo Rospigliosi, assemblea nazionale Coldiretti. Con Ettore Prandini presidente nazionale Coldiretti, Vincenzo Gesmundo segretario generale Coldiretti, Antonio Tajani vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Giuseppe Conte presidente Movimento 5 Stelle, Francesco Boccia presidente senatori Pd.

A Milano, a Palazzo Lombardia, Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia e Giorgio Maione assessore regionale all’Ambiente e Clima siglano un protocollo d’intesa con Eni Spa, sui temi dell’economia circolare, ricerca e innovazione, risanamento ambientale ed efficientamento energetico. Con Giuseppe Ricci direttore generale Energy Evolution di Eni.

A Roma, nel Parco dei Caduti del 19 luglio 1943, in via Tiburtina, nel quartiere di San Lorenzo, l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene alla cerimonia commemorativa dell’81° anniversario del bombardamento di San Lorenzo.

Stasera a Porto Ercole, all’Orto Botanico Corsini, presentazione del libro di Vania Colasanti “Inseguendo Caravaggio. Nei suoi luoghi e nei suoi quadri”, edito da Baldini+Castoldi. Dialogherà con l’autrice il direttore dei Musei Nazionali dell’Umbria Costantino D’Orazio e la storica dell’arte Silvia Danesi Squarzina.

Chef Express, società di ristorazione controllata dal Gruppo Cremonini, fa scalo per la prima volta a Napoli e inaugura il nuovo store Lavazza Coffee Design all’Aeroporto Internazionale di Napoli. Sale così a 15 il numero di aeroporti presidiati da Chef Express in Italia, a conferma della strategia aziendale che mira a consolidare ulteriormente la propria presenza nel canale aeroportuale, in cui si registrano importanti volumi di traffico grazie anche ai flussi turistici che hanno ripreso vigore superando i livelli pre-pandemia.

In particolare, l’aeroporto partenopeo ha registrato negli ultimi anni uno sviluppo importante, confermandosi motore strategico per la crescita del sistema economico territoriale e quarto aeroporto italiano per traffico passeggeri, superando i 12 milioni di viaggiatori nel 2023, con una crescita del 13,5% sul 2022 e del 14% rispetto al 2019. Cristian Biasoni, ceo di Chef Express, ha commentato: «La nostra presenza nel Sud Italia si rafforza. Arriviamo per la prima volta all’aeroporto di Napoli, un nodo cruciale per il traffico passeggeri e per il turismo. Portiamo proprio qui, nella patria del caffè, un format internazionale, il Lavazza Coffee Design, che ha già riscontrato grande successo in altri paesi, proprio per proporre uno stile ricercato e attento fatto di eccellenza che siamo certi incontrerà i gusti di una clientela sempre più internazionale. In una città dove il caffè incarna perfettamente lo spirito della pausa abbiamo sviluppato una partnership in grado di elevare ulteriormente questa percezione per fare della sosta un momento imprescindibile del viaggio».

Situato al primo piano dell’area partenze, prima dei controlli di sicurezza e accessibile a tutti, sia passeggeri che accompagnatori, lo store occupa oltre 25 risorse. Ad un’offerta di caffè Lavazza premium, è abbinata una selezione di ricette di gastronomia sia dolce, attraverso i sapori della pasticceria napoletana di alta qualità, che salata, con proposte che esaltano i prodotti tipici della tradizione locale.

Lunedì, nella Camera dei Deputati, nella sala Matteotti, “La Quarta Via. Il ‘Changed Labour'”, presentazione dell’instant book a cura di Lia Quartapelle, Filippo Sensi, Pietro Bussolati e Diego Castagno. Dialogheranno con gli autori: Paolo Gentiloni, Claudio Martelli e Giovanna Pancheri. Martedì, a Palazzo Madama, nella sala Koch, cerimonia di consegna del Ventaglio al presidente del Senato.