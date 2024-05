La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, presieduta da Lorenzo Cesa, ospiterà la riunione del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente (Gsm) dell’Assemblea, il 6 e 7 maggio presso l’aula dei Gruppi della Camera dei Deputati. L’8 maggio la riunione proseguirà presso nell’Hub per il Sud di Napoli. Il Gsm è un forum al quale partecipano, oltre ai parlamentari dei Paesi membri della Nato, anche quelli dei Paesi che hanno lo status di Membri associati mediterranei e Partner regionali, dei Paesi osservatori parlamentari della regione Mena (Middle East and North Africa), nonché dei Paesi che partecipano all’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul. Si segnalano, in particolare: Algeria, Bahrein, Egitto, Giordania, Israele, Marocco, Tunisia, Consiglio nazionale palestinese. Alla riunione di Roma interverranno il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Capo di Stato Maggiore della Difesa ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, designato quale 34° Presidente del Comitato militare della Nato dal gennaio 2025.

Oggi a Palazzo San Macuto, nella sala del Refettorio, presentazione del libro di Sabino Cassese “Le strutture del potere”. Dopo l’introduzione del vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, a discuterne saranno presenti Ernesto Galli della Loggia, Gianni Letta ed Enrico Mentana.

A Roma, nella Fondazione Basso, presentazione del volume “Pubblico ministero. Un protagonista controverso della giustizia” di Edmondo Bruti Liberati. Ne discuteranno Mariarosaria Guglielmi, Francesco Petrelli e Donatella Stasio.

A Roma, “Il Futuro della Politica di Coesione tra Rrf, Competitività Europea e Crisi Geopolitiche”, organizzato da Fasi-Funding Aid Strategies Investments. Con Vito Grassi vicepresidente Confindustria e presidente Consiglio Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria.

Si terrà oggi a Pescara la prima tappa del Silver Economy Network Roadshow Nazionale, “Road to Longevity: il digitale per salute, inclusione e tutela della fragilità”. Un pomeriggio dedicato a un dialogo sulla longevità, sull’economia della terza età: consumi, ricchezza e nuove opportunità per le imprese. Protagonisti, Nicoletta Verì assessora Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo, Pierluigi Cosenza direttore Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, Antonio Monteferrante presidente Sezione Sanità Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, impegnati nella tavola rotonda su “Integrazione tecnologica e assistenza territoriale”. Case history dal mondo delle imprese di Mauro Menzietti, amministratore dell’Istituto Acustico Maico, presidente dell’Associazione nazionale Audioprotesisti (Ana), rappresentante per l’Italia nello Steering Committee Whf Oms, e Davide Presutti ceo Neosperience Health. I saluti di apertura saranno tenuti da Silvano Pagliuca presidente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, e Mariuccia Rossini presidente Silver Economy Network.

A Torino conferenza stampa di presentazione del Salone Auto Torino. A seguire, convegno sul futuro della mobilità, con Matteo Salvini vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alberto Cirio presidente Regione Piemonte, Stefano Lo Russo sindaco di Torino, Andrea Levy presidente Salone Auto Torino.