A Roma, nella sede del Cnel, presentazione del Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, edizione numero 58, con il segretario generale Giorgio De Rita e il consigliere delegato Massimiliano Valerii.

A Roma, nell’Istituto Santa Maria in Aquiro, convegno su “Marisa Cinciari e Franco Rodano nella storia e nella cultura italiana”, con Livia Turco, Antonello Falomi, Rosy Bindi, Pier Carlo Padoan, Achille Occhetto, Claudio De Vincenti e Benedetta Tobagi.

La relazione tra avvocatura, magistratura e politica, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza e i diritti di “quarta generazione”: sono alcuni dei temi al centro dell’evento centrale delle celebrazioni per i 150 anni degli ordini forensi. L’iniziativa, organizzata dal Consiglio Nazionale Forense, si svolge oggi a Roma nell’Auditorium della Tecnica. Dopo l’intervento introduttivo del presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, parleranno il vicepresidente della Corte Costituzionale, Giulio Prosperetti, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove, il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli. A seguire, un dibattito sul ruolo degli avvocati, moderato dal giornalista Rai Francesco Giorgino, con le parlamentari Maria Elena Boschi, Valentina D’Orso, Debora Serracchiani, Erika Stefani e Carolina Varchi, insieme al deputato Pietro Pittalis, in un confronto con le presidenti degli ordini forensi Rita Cavezzuti, Vincenza Gaziano e Simona Grabbi. Quindi, gli interventi del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e del sottosegretario Andrea Ostellari. A concludere la cerimonia, il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick, con una lectio magistralis dedicata al futuro dell’avvocatura.

A cento anni dalla costruzione della prima autostrada italiana, a Roma il Maxxi racconta un secolo di viaggi con la mostra “Italia in movimento. Autostrade e futuro”. Curata da Pippo Ciorra con Angela Parente, in collaborazione con Autostrade per l’Italia, l’esposizione svela come le vie di grande scorrimento abbiano plasmato il paesaggio, la società e l’immaginario di un intero paese. L’autostrada italiana non è solo un’infrastruttura: è il filo che intreccia modernità e memoria, connettendo luoghi, persone e storie. Con gli slanci eroici del Novecento, l’accelerazione produttiva del dopoguerra, gli scenari ecosostenibili del futuro, la mostra è un invito a riscoprire l’Italia come l’hanno vissuta milioni di viaggiatori, nel corso delle varie epoche. Visibile fino al prossimo 2 febbraio.

“San Francesco tra Cimabue e Perugino. Nel Giubileo con il Cantico delle Creature” è la mostra che verrà presentata la prossima settimana a Roma nella Biblioteca del Senato della Repubblica – Palazzo della Minerva. Promossa dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero della Cultura, con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, l’esposizione è realizzata dalla Galleria Nazionale dell’Umbria in collaborazione con il Sacro Convento di Assisi, il Museo della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli e il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Aurelio de Felice” di Terni e il supporto del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, della Fondazione Perugia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, per celebrare il santo in occasione della chiusura del centenario delle Stimmate di San Francesco e dell’inizio dell’Anno Giubilare del 2025.

Arriva la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro di Roma, in programma domani e domenica nell’Hotel Cristoforo Colombo. Anche quest’anno, durante la kermesse, sarà previsto lo storico contest “Ambasciatore del Panettone”, con giuria popolare, per premiare il miglior packaging e con votazioni direttamente dallo smartphone inquadrando il QrCode. Novità assoluta, invece, il contest creato ad hoc, “Il Panettone del Giubileo 2025”, in occasione dell’avvio dell’Anno Santo, dedicato al panettone tradizionale. Il patron Emanuele Giordano, fondatore di Gold Event Organization che organizza l’evento, ufficializzerà il lancio del progetto di internazionalizzazione verso la Cina attraverso la partnership instaurata con la Itm Ltd., attiva nella commercializzazione di prodotti agroalimentari nel mercato cinese.

A Roma, nel Teatro Sistina, il musical-kolossal “West Side Story”, nella versione adattata per il pubblico italiano da Massimo Romeo Piparo che ne firma anche la regia, debutterà domani sera. La colonna sonora composta da Leonard Bernstein sarà suonata dalla grande orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello. Nel ruolo di Tony, Luca Gaudiano, e in quello di Maria, Natalia Scarpolini. Main sponsor, Fineco.

Lunedì 9 dicembre a Roma, a Palazzo Valentini, sarà presentato “Smart Forest Monitoring“, il nuovo programma di monitoraggio integrato delle foreste e dell’ambiente attraverso le nuove tecnologie, realizzato dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Cnr, il Crea e il Mit – Massachusetts Institute of Technology di Boston.