A Montecitorio, nella sala del Cavaliere, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra con il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajić.

A Roma, a Palazzo Bachelet, è in programma il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura.

A Roma, nel Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Nella Biblioteca del Senato della Repubblica, presentazione del volume “Il Mediterraneo tra guerra fredda e nuovo disordine internazionale”, curato da Gennaro Acquaviva e Antonio Varsori. Con Pier Ferdinando Casini, Cesare Pinelli, Giuliano Garavini, Marco Minniti, Giulio Tremonti e Paolo Valentino.

A Roma, a Palazzo Grazioli, sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, incontro su “L’Europa e i nuovi equilibri geopolitici mondiali”. Con Lucio Caracciolo, Marta Dassù, Ferdinando Nelli Feroci, Vittorio Emanuele Parsi e Stefano Silvestri.

A Roma, nell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, stasera torna in sala Santa Cecilia uno dei direttori che più sta facendo parlare di sé nel mondo: Teodor Currentzis. Nato in Grecia ma formatosi musicalmente anche in Russia, è direttore artistico dell’orchestra e del coro MusicAeterna e fondatore e direttore artistico della neonata Utopia Orchestra. Currentzis, che dagli esordi si distingue per l’audacia interpretativa, la tensione artistica, l’approccio anticonvenzionale e il carisma magnetico, si esibirà sul podio ceciliano con la sua Orchestra Utopia, ospite dell’Accademia di Santa Cecilia, in un programma che prevede il Concerto per pianoforte n. 2 di Brahms, solista Alexandre Kantorow, e la Quarta Sinfonia di Mahler con il soprano svizzero Regula Mühlemann. L’Orchestra Utopia, composta da più di cento musicisti provenienti da circa trenta Paesi, è stata fondata con lo scopo artistico di creare senza compromessi ciò che l’immaginazione musicale dei professori d’orchestra concepisce e unire le persone con un’idea musicale condivisa. “Questo sogno non è solo mio”, ha dichiarato il direttore nato ad Atene nel 1972. “Si tratta di un’idea a lungo coltivata da un gran numero di musicisti provenienti da tutti gli angoli del mondo: creare senza compromessi ciò che la nostra immaginazione musicale ci propone, alla ricerca del suono perfetto con musicisti di grande talento. La prima cosa che soffre della globalizzazione è l’intimità. L’emozione, l’unità e la dedizione di cui parlo si trovano molto probabilmente nel lavoro di un singolo musicista o di un piccolo collettivo. Vogliamo portare questa identità cameristica e questa intimità nella strumentazione completa di un grande concerto sinfonico. Quindi rinunceremo a ciò che conoscevamo e faremo un salto. Naturalmente, si tratta di un’idea utopica. L’utopia è qualcosa di impossibile, ed è questo che ci attrae: realizzare l’impossibile”.

Agenda fitta per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Alla Casa del Cinema, partecipa alla Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite – Earth Day. Quindi a Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia, interviene alla presentazione del Romaeuropa Festival 2025 (Accademia di Francia – Villa Medici. Dopo pranzo, inaugura il primo lotto del Grande Raccordo Anulare delle Bici, in via di San Gregorio. A seguire, presentazione della fine dei lavori di manutenzione straordinaria della fontana della Barcaccia, a piazza di Spagna. Infine, a Palazzo Sciarra Colonna, il primo cittadino partecipa, insieme al regista Carlo Verdone e all’attrice Paola Minaccioni, al Simposio della Fondazione Roma “Anime de Roma” moderato da Pierluigi Pardo.

A Roma, nella Banca d’Italia, l’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli interviene al convegno “Iniziative di educazione e inclusione finanziaria nella Regione Lazio”.

A Roma, a Palazzo Falletti, il 18 aprile è in programma la conferenza “Geopolitica ed Europa” tenuta da Jeffrey Sachs, ospite dell’Università della Pace dell’Onu in Italia. Ad accoglierlo, il rappresentante diplomatico dell’UPeace, Roberto Savio. L’intervento verrà moderato da Antonio Zanardi Landi, ambasciatore dell’Ordine di Malta presso la Santa Sede.

Nella Capitale, ai Musei di Villa Torlonia Casino dei Principi, apertura straordinaria lunedì 21 aprile, Natale di Roma, per la mostra antologica “Titina Maselli” dedicata a una delle artiste italiane del Novecento più conosciute in occasione del centenario della nascita (1924-2005). Il progetto espositivo, che dallo scorso dicembre ad oggi ha riscontrato un notevole apprezzamento di pubblico e di critica, è a cura di Claudio Crescentini, Federica Pirani, Ilaria Schiaffini, Claudia Terenzi e Giulia Tulino ed è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Sapienza Università di Roma, con l’Archivio Titina Maselli e con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Titina Maselli. Organizzazione e servizi museali di Zètema Progetto Cultura. La mostra, pensata e realizzata nell’ambito del progetto portato avanti da diversi anni dalla Sovrintendenza Capitolina, legato allo studio e alla conoscenza di importanti figure di artiste del XX secolo presenti nelle collezioni d’arte capitoline, ha inteso offrire un’ampia visione retrospettiva dell’opera di Titina Maselli, riportando l’attenzione sulla pittura e la figura di un’artista che ha attraversato con grande autonomia e libertà visiva molte correnti pittoriche.

A Roma, nel Palazzo delle Esposizioni, dal 14 maggio al 13 agosto sarà visibile “Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana”. Dopo Milano e Parigi, la mostra apre un nuovo e atteso capitolo negli spazi firmati da Pio Piacentini e inaugurati nel 1883. Un ritorno in Italia che si carica di nuovi significati: non un semplice riallestimento, ma una narrazione ripensata per il contesto, dove le creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana entrano in dialogo con l’impianto architettonico neoclassico, scenografia unica per un viaggio non solo nella moda, ma nel tempo, nell’arte, nella memoria e nella materia. La mostra, promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio di Roma Capitale, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo con IMG e curata da Florence Müller con le scenografie di Agence Galuchat, raccoglie oltre duecento creazioni uniche di Dolce&Gabbana.

Dal 17 al 19 maggio a Viterbo andrà in scena “Assaggi”, il salone dell’enogastronomia laziale: una staffetta di 3 giorni, 70 espositori, show-cooking, laboratori, e ancora talk, chef stellati, percorsi sensoriali e degustazioni per celebrare i sapori, gli odori, i colori e le eccellenze delle produzioni agroalimentari del territorio, in un contesto d’eccezione che unisce tradizione, bellezza e cultura. Ospitato per la prima volta nel duecentesco Complesso di Santa Maria in Gradi, sarà un incontro tra patrimoni: quello storico-architettonico, che custodisce la memoria profonda del territorio, e quello enogastronomico, fatto di biodiversità, saperi, materie prime e artigiani del gusto.