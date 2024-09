A Roma, a piazza Cavour, le associazioni e i partiti che hanno promosso il referendum sulla cittadinanza depositeranno alla Corte di Cassazione le firme raccolte.



Al Senato della Repubblica, incontro sul tema “Oltre i confini della pace”, con il presidente di Remind Paolo Crisafi, il presidente del Senato Ignazio La Russa, e in rappresentanza dei gruppi Francesco Boccia, Maurizio Gasparri, Stefano Patuanelli e Massimiliano Romeo.



Al Centro Studi Americani, presentazione del libro “Realpolitik” di Giampiero Massolo con Francesco Bechis, con Roberto Sgalla direttore Centro Studi Americani, Giuliano Amato presidente emerito Corte

Costituzionale, Simone Crolla managing director America Chamber of Commerce in Italy, Antonella

Polimeni rettrice Sapienza Università di Roma. Moderatrice Maria Latella.



Dal palco di ConfAgorà a Siracusa, l’ultimo giorno del G7 Agricoltura, il presidente del Comitato organizzatore delle celebrazioni dell’anno di San Francesco, Davide Rondoni, lancia la proposta di istituire nuovamente la giornata di festa nazionale dedicata al Santo di Assisi e patrono d’Italia, il 4 ottobre. È quanto emerso dal dialogo tra Rondoni e il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, nell’ottica di una collaborazione in vista delle celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco, nel 2026.



Una “Cigar Lounge”, ovvero uno spazio esclusivo dedicato ai fumatori e agli amanti dei sigari, nel centro storico romano: situato all’interno dello Charade Bar posizionato al piano terra dell’Hotel de’ Ricci, lo spazio è stato premiato come “location di alto livello” da Habanos Sa, conferendo la targa di Habanos Lounge: qui il general manager Flavio Scannavino accoglie con professionalità e competenza gli

appassionati. Il “Wine Boutique Hotel” inoltre vanta 1.500 etichette, per oltre 10mila bottiglie, più volte premiata come “miglior cantina di Roma” da Wine Spectator. Sommelier Marco Ciampini, bartender Marta Nafra, cucina guidata da cucina, guidata da Valentina Catalucci, Francesco Donzelli e Alessio Todde. L’hotel è un progetto che porta la firma di una famiglia da sempre legata alla ristorazione, proprietaria dello storico Ristorante Pierluigi che si trova a pochi passi.



L’agenzia governativa del Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Corea per la promozione dei

prodotti agroalimentari e ittici, aT Center Paris, collabora con la Federazione Italiana Professional e Personal Chef, Fippc, per un evento alla scoperta K-Food in Italia presso lo show room Lg Signature Kitchen Suite di Milano. La collaborazione rappresenta una sinergia culturale e professionale nel panorama gastronomico contemporaneo. La crescente popolarità della Korean Wave sta spingendo l’industria alimentare coreana verso nuovi mercati, e l’Italia non fa eccezione visto che il K-Food si sta sempre più consolidando come una delle cucine più apprezzate. Lo chef coreano Kim Minseok, noto per l’utilizzo di ingredienti coreani in chiave moderna, e Giorgio Trovato presidente della Federazione Italiana Professional Personal Chef hanno tenuto a Milano una lezione di cucina in streaming per 20 chef del network Fippc e una sessione di showcooking. “Il successo dell’evento conferma la volontà di aT Center Paris di consolidare e far crescere ulteriormente la presenza del K-Food nei menù italiani” ha commentato Nam Sanghui, direttrice di aT Center Paris, “e un’opportunità concreta per chef, distributori e operatori del settore per approfondire la conoscenza della cucina coreana, esplorando nuove possibilità di business e collaborazioni future”.



“Clean-Up Crew – Specialisti in lavori sporchi”, action-comedy poliziesca con Antonio Banderas e Jonathan Rhys Meyers, sarà in uscita nelle sale cinematografiche dal 17 ottobre, in collaborazione con Notorious Pictures. In occasione del “Romics d’Oro” a Jim Cornish, storyboard artist del film, arriverà a “Romics”, alla Fiera di Roma, l’omaggio di un ensemble dell’Orchestra Italiana del Cinema in una speciale formazione con la collaborazione con la prestigiosa Banda dell’Esercito Italiano. Tra i tanti premi in palio, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura a Roma, il nuovo Japan Garden Special Prize offrirà ai vincitori la possibilità di realizzare un inedito photoshooting nel giardino dell’istituto.