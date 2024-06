Agenda romana ricchissima di appuntamenti dedicati alla politica, oggi: si comincia con la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, riunita a Palazzo San Macuto.

A Palazzo San Macuto, nella sala del Refettorio, “Riflessioni sul ddl Nordio”, con Fabio Rampelli vicepresidente Camera dei Deputati, Mario Scialla presidente Ocf – Organismo Congressuale Forense, Gaetano Scalise presidente Camera Penale di Roma, Elisabetta Rampelli presidente nazionale Uif – Unione Italiana forense.

A Santa Maria sopra Minerva, nella sala Capitolare del Chiostro del Convento, “1948-2024. Modifiche articoli 59, 88, 92, 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri”, con Maria Elisabetta Alberti Casellati ministro per le Riforme istituzionali.

A Palazzo Wedekind, “Evoluzione del lavoro domestico in Italia: analisi e prospettive a 50 anni dal primo contratto collettivo nazionale”, con la presentazione del report 2024 curato dall’Osservatorio Inps sul lavoro domestico, con Gabriele Fava presidente Inps, Walter Rizzetto presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati, Gianni Rosas direttore ufficio Oil per l’Italia e San Marino.

A Palazzo Merulana, convegno su “Nilde Iotti e il divorzio. A cinquant’anni dal referendum confermativo della legge”, con Letizia Casuccio direttrice generale CoopCulture, Livia Turco presidente Fondazione Nilde Iotti, Chiara Braga capogruppo Pd alla Camera, Luciana Castellina già parlamentare italiana e eurodeputata.

Al Teatro Quirino, “Dc: Storia di un paese”, in occasione dell’apertura del programma triennale di studi per gli 80 anni dalla nascita della Democrazia Cristiana. Intervengono Ortensio Zecchino, Paolo Mieli, Ernesto Galli della Loggia, Agostino Giovagnoli, Alberto Melloni, Aldo Schiavone, Francesco Bonini.

Hotel Bernini Bristol, incontro su “Natalità, welfare aziendale e pari opportunità per il futuro dell’Italia”, con la presentazione della ricerca “Per una primavera demografica”. Saluti introduttivi di Gaetano Quagliariello presidente Fondazione Magna Carta). Interventi di Annamaria Parente comitato scientifico Fondazione Magna Carta, Gian Carlo Blangiardo già presidente Istat, Walter Rizzetto presidente commissione Lavoro Camera dei Deputati, Guido Castelli commissario straordinario Sisma 2016, Lucia Albano sottosegretario all’Economia e alle Finanze. Conclusioni di Eugenia Roccella ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Cerimonia di consegna del Premio Luigi Einaudi 2024 allo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli, nella sede della Fondazione Luigi Einaudi, in via della Conciliazione.

Sono oltre 200 gli oggetti trafugati dalla Chiesa dei Girolamini di Napoli e da altri locali del Complesso monumentale omonimo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Grazie a un’accurata e complessa indagine, i Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) e gli storici dell’arte del Complesso dei Girolamini hanno ricostruito l’elenco delle opere sottratte. All’appello mancano numerosi pezzi tra cui vari busti reliquiari, lampadari, crocifissi, dipinti, mensole in marmo, organi, candelieri, vasi, ornamenti e altri beni di importante valore storico-artistico. L’operazione, realizzata in attuazione del protocollo sottoscritto tra la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli e il Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini, ha consentito di realizzare una ricognizione delle opere d’arte e del prezioso arredo liturgico asportato. I Carabinieri e gli storici dell’arte dei Girolamini hanno portato avanti una serrata ricerca d’archivio procedendo al confronto tra la situazione attuale della Chiesa e le foto d’epoca rintracciate nell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione di Roma. L’attività di ricognizione consentirà ai Carabinieri del Tpc di procedere all’inserimento di tutte le opere mancanti all’interno della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, sviluppando così indagini finalizzate al ritrovamento e al recupero dei beni.