Al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve i reali del Regno Unito Carlo e Camilla in visita di Stato. Subito dopo la coppia reale si reca all’Altare della Patria per l’omaggio al Milite Ignoto, quindi visita il Colosseo con il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Al termine, è in agenda l’incontro con la comunità britannica a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 interviene all’inaugurazione dei lavori di riqualificazione di via San Bonaventura al Palatino. Quindi, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, prende parte alla presentazione del nuovo master in Studi sulla Shoah e sulla Memoria – Holocaust and Memory Studies dell’Università di Roma Tor Vergata e alla presentazione del libro di Edith Bruck e Andrea Riccardi “Oltre il male”.

A Rho, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso apre il Salone del Mobile 2025.

A Roma, nell’aula dei Gruppi Parlamentari, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana alla presentazione del Rapporto 2024 di italiadecide “Il futuro della città pubblica. Innovazioni, diritti e mercati”.

A Roma, in via dei Prefetti, Anci e Invitalia presentano le attività svolte sul tema Pnrr ed investimenti pubblici. Con Gaetano Manfredi, presidente Anci; Bernardo Mattarella, a.d. Invitalia; Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione.

A Roma, nel Campus Luiss, keynote speech di Morris Fiorina “The Trump Elections: An Era of Unstable Majorities Continues”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche.

A Roma, a Palazzo Valentini, va in scena “Roma Digital Summit 2025”, sedicesima tappa del “Progetto Digital Territorial Summit”, il viaggio dell’innovazione nei territori con cui The Innovation Group persegue la mission di accompagnare e promuovere l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale nella pubblica amministrazione. Un summit è articolato in una intera giornata di lavori con la realizzazione di 5 sessioni dedicate a: Giubileo e PNRR, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, Turismo e Beni Culturali. L’evento si propone di delineare un primo bilancio delle iniziative e dei progetti in corso di realizzazione con le risorse messe a disposizione dal Giubileo 2025 e dal Pnrr e di descrivere i processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione in atto nell’Area Metropolitana di Roma.

A Ravenna, nel Pala De Andrè, si apre “Omc Med Energy 2025”. Con Claudio Descalzi, a.d. Eni, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “Omg Med Energy Conference and Exhibition” nasce nel 1993 per volontà di Camera di Commercio di Ravenna, Assorisorse e Associazione Ravennate Operatori Oil & Gas, con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione di autorità ed operatori energetici sulle tematiche dell’industria petrolifera nel Bacino Mediterraneo. Sin dalla prima edizione vi hanno sempre partecipato autorità energetiche provenienti da paesi rivieraschi (Algeria, Egitto, Libia, Tunisia), e via via anche dal West Africa (Congo, Nigeria, Mali) e dall’est asiatico (Azerbaijan, Kazakhstan, Russia). Attenta all’evoluzione degli scenari energetici internazionali nell’ultimo decennio Omc ha cominciato a guardare al settore delle rinnovabili, aprendo il suo perimetro a tutte le forme energia, abbracciando l’intero paradigma dell’energia e promuovendo alleanze intersettoriali, per promuovere la transizione energetica e il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Promos Italia, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network – Simpler, organizza anche quest’anno un evento B2B in occasione di Omc Med Energy Conference and Exhibition, il principale appuntamento biennale di rilevanza internazionale dedicato all’industria Offshore e servizi correlati che, che comprende ora l’intero settore energia, dalle fonti tradizionali come l’Oil & Gas a quelle sostenibili, nell’ottica della transizione energetica.

A Milano, cerimonia di consegna del premio Segno d’oro 2025 a Chiara Dynys. Il Segno d’oro viene assegnato ad un artista contemporaneo in attività che si è distinto per particolari meriti artistici e per l’impegno nel suo lavoro internazionalmente riconosciuto. Il premio è stato istituito nel 2007 con una scultura realizzata appositamente da Luigi Ontani.

A Roma è stato ufficialmente svelato “Orient Express La Minerva”, il primo hotel al mondo dello storico brand di viaggio del 1883. Al taglio del nastro hanno presenziato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore Grandi Eventi, Turismo e Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, il ceo di Arsenale Group Paolo Barletta, Gilda Perez-Alvarado ceo di Orient Express e Nicola Bulgari di Annabel Holding. Mimi Kakushi, atteso entro fine anno, è un ristorante pluripremiato che porterà gli ospiti nella Osaka degli anni Venti, quando il modernismo occidentale incontrava la tradizione giapponese. Mimi Kakushi riflette con fedeltà questo incontro culturale, fra l’estetica dell’Art Déco, e la libertà del jazz, offrendo una cucina fusion con una combinazione di sapori d’Oriente, rivisitati da tocchi occidentali. Presentato a Dubai nel 2021, il marchio ha conquistato prestigiosi riconoscimenti, tra cui quello di Miglior Bar del Medio Oriente e Africa ai World’s 50 Best Bars 2024. Il concept di Mimi Kakushi è firmato da Rikas Hospitality Group.

A Roma, al Foro Italico, Marina Terragni, alla guida dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, domani interverrà all’evento “9 aprile – Prima Giornata Nazionale dell’ascolto dei minori”.

A Roma, all’Accademia Tedesca Villa Massimo, mercoledì sera è in programma una conversazione con Michael Krüger, poeta, scrittore e grande protagonista del mondo editoriale tedesco, per anni alla guida della casa editrice Hanser Verlag. Le sue memorie sono state pubblicate nel 2023 con il titolo “Verabredungen mit Dichtern. Erinnerungen und Begegnungen” e vedono Roma grande protagonista, dati i lunghi soggiorni trascorsi dal poeta in qualità di borsista di Villa Massimo nei primi anni ’80. Krüger dialogherà con Maria Gazzetti e con Federico Italiano, poeta e germanista.

A Roma, nel Ministero della Cultura, il 10 aprile arriverà un gigante delle sette note, Jean-Michel Jarre. Merito della presentazione della seconda edizione di “Pompei è Musica”, la rassegna estiva che dal 27 giugno al 5 agosto porterà la musica dal vivo nell’anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. In via del Collegio Romano il “padrone di casa”, sarà Giammarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura con delega alla Musica. Interverranno Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, e Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei. Con protagonista Jarre.