A Ravenna, Carlo III e Camilla partecipano alla cerimonia per l’ottantesimo anniversario della liberazione della provincia di Ravenna. In programma, visita al Museo di Byron e alla tomba di Dante, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A Roma, a piazza del Popolo, cerimonia per l’anniversario numero 173 della fondazione della Polizia di Stato, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Da domani e fino al 13 aprile saranno svolte attività proprie della Polizia di Stato a favore dei cittadini, nonchè attività di screening, informative, di intrattenimento e ludiche per i bambini.

All’Università RomaTre, il sindaco Roberto Gualtieri interviene all’evento Roma al Lavoro “Job Day”.

Al Senato, la commissione d’inchiesta sul sistema bancario ha in programma l’audizione di Giuseppe Siani, capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia. La commissione Diritti umani, per il seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale, ha in programma l’audizione di rappresentanti di Fondazione Pangea Ets, sul tema delle mutilazioni genitali femminili in Italia. La commissione Antimafia ha in programma l’audizione di Antonio Minchella, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. La commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori svolge l’audizione di Sabrina Calitti, allieva della scuola di musica “Tommaso Ludovico da Victoria”, frequentata da Emanuela Orlandi.

A Roma, nelle Scuderie di Palazzo Altieri, primo workshop nazionale promosso da Feduf in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, con il titolo “Il principio di Pareto e l’educazione finanziaria. L’80% dei risultati deriva dal 20% delle cause”. Con Marco Elio Rottigni, direttore generale Abi; Giovanna Boggio Robutti, direttore generale Feduf; Maria Iride Vangelisti, Servizio Educazione Finanziaria di Banca d’Italia; Anna Vizzari, Altroconsumo e componente del comitato di consultazione Feduf; Umberto Morera, ordinario di Diritto dell’economia nell’Università di Roma Tor Vergata; Stefano Santin, Casa del Consumatore; Gabriele Melluso, presidente nazionale Assoutenti Aps; Chiara Mambelli, responsabile Ufficio Rapporti con le Associazioni dei Consumatori Abi; Caterina Boca, Caritas Italiana; Patrizia Schiarizza, presidente Giardino Segreto; Monica Rivelli, Feduf; Chiara Provasoli, Ufficio Rapporti con le Associazioni dei Consumatori Abi.

Roma, Ivass organizza il workshop “La semplificazione nei contratti assicurativi: verifica dei progressi”. Con Riccardo Cesari, consigliere Ivass; Patrizia Contaldo, direttore dell’Osservatorio sul mercato assicurativo di Baffi Carefin, Università Bocconi; Benedetta Carducci Agostini, responsabile Servizio Legale e Societario, Ania; Elena Bellizzi, capo del Servizio Vigilanza Condotta di Mercato, Ivass; Daria Ferrari, responsabile Politiche di Conciliazione, Cittadinanzattiva Aps; Antonella Dragotto, direttore comunicazione Banca d’Italia e Ivass. Conclusioni di Stefano De Polis, segretario generale Ivass.

A Roma, a piazza Venezia, nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli, convegno pubblico dal titolo “Mercato libero, contesto complesso. Qualche suggerimento condiviso intorno alla vendita dell’energia elettrica e del gas naturale”.

A Roma, Edison ospita il convegno su “Energia condivisa: le Cer diocesane per comunità e territori”. Con Paolo Arrigoni, presidente Gse; Simone Nisi, direttore Affari Istituzionali Edison, Edoardo Zanchini, direttore Ufficio Clima del Comune di Roma; Sergio Criveller, economo Diocesi di Treviso; Felice Vai, vicepresidente della Compagnia delle Opere e referente della Filiera Energia; Andrea Pazzi, direttore generale Confcooperative Romagna. Si parte dall’idea che “le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) rappresentano un’opportunità straordinaria per promuovere l’autosufficienza energetica, la sostenibilità ambientale e il benessere sociale sui territori, e nel combattere la povertà energetica. Le diocesi possono diventare catalizzatori di questo nuovo modello di sviluppo territoriale basato sulla condivisione, la solidarietà e l’innovazione, sia in veste di promotori di Cer all’interno delle proprie strutture, sia attraverso la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale”. Il tavolo di lavoro è promosso da Ifec – Italian Forum of Energy Communities.

A Roma, a Villa Miani, si è svolto il convegno di Aiba – Associazione dei Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni, intitolato “Tech to protect: il Broker e l’innovazione tecnologica nella protezione di ecosistema, imprese e cittadini”. Per il presidente Aiba, Flavio Sestilli, “il cambiamento climatico, coi suoi fenomeni sempre più frequenti ed intensi sottolinea come la sostenibilità non possa più essere posta in discussione, ma rappresenti l’unica direzione possibile. Anche se è da poco stato prorogato, l’obbligo per le imprese di stipulare l’assicurazione contro i rischi catastrofali, nel complesso è un provvedimento che potrà contribuire a rendere più sostenibile il sistema Paese, e darà resilienza, forza alla supply chain, favorendo la continuità di business anche in caso di eventi catastrofali. Ma non basta: per un Paese davvero sostenibile e resiliente, occorrono ulteriori interventi di prevenzione, mitigazione e adattamento. Inoltre, è necessario che anche le istituzioni mettano in atto nuove misure per rendere più sicuro il territorio, ante e post evento”. Per Sestilli, “l’evoluzione tecnologica, mettendo a disposizione di noi broker nuovi strumenti e nuove opportunità, conferma e rafforza quello che è da sempre il nostro ruolo sociale. Come intermediari a metà strada tra il mercato assicurativo e le imprese, siamo in una posizione ideale per leggere i cambiamenti in corso nella società, intercettare i bisogni emergenti, supportare i clienti con la nostra consulenza professionale, anche potenziata dalla tecnologia e dall’AI, e rappresentare le nuove esigenze al mercato, facendo da motore di innovazione. E non solo. Oggi vediamo che i broker sono anche, e sempre più, consulenti di persone fisiche: le aiutano a pianificare al meglio le strategie di tutela del rischio. Siamo certi che questo trend andrà ad evolversi in futuro”.

Con protagoniste 87 città e 19 regioni, dal 3 maggio al 9 novembre “Monumenti Aperti” è pronta a celebrare il patrimonio culturale italiano con un evento diffuso che attraversa l’intero Paese, aprendo le porte di abbazie, castelli, chiese, musei etnografici e luoghi reconditi e poco conosciuti per un viaggio nell’anima nascosta del Bel Paese, per un totale di 800 luoghi. Un itinerario corale tra storia, arte e comunità, che racconta la bellezza di un’Italia senza tempo, intrecciando memorie e identità in un’unica, grande narrazione collettiva. A maggio, focus speciale sulla Sardegna, con oltre 60 comuni coinvolti insieme a Benevento, Chieti, Cosenza, Perugia e l’Ecomuseo Casilino di Roma; tra ottobre e novembre un percorso che attraverserà tutta l’Italia, da Trieste a Siracusa, passando per Torino, Mantova, Venezia, Ferrara, Palermo e molte altre città, per un totale di oltre 80 comuni. Dal Teatro Romano di Chieti alla Basilica sotterranea di Porta Maggiore a Roma, dalle pietre d’inciampo dell’antico Ghetto di Venezia al Palazzo dei Diamanti di Ferrara; e ancora da Cagliari con la Necropoli punica di Tuvixeddu, la più grande del Mediterraneo, a Mantova con il Museo Virgilio dedicato al grande poeta latino, passando per il Parco del Pollino tra Calabria e Basilicata, dove natura e arte si fondono alla perfezione, ogni luogo aprirà le sue porte per accogliere i visitatori in un cammino emozionante tra memoria, cultura e bellezza.