Domani, venerdì 17 gennaio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Lecce per la cerimonia di inaugurazione del 70° anno accademico dell’Università del Salento.

A Montecitorio, nella sala del Cavaliere, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra il ministro degli Affari esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’estero della Repubblica di Tunisia, Mohamed Ali Nafti.

A Roma, convegno su “Beni culturali e catastrofi naturali: idee per la tutela”, organizzato dai Dipartimenti della Protezione Civile e Casa Italia. Partecipano il ministro della Cultura, Alessandro Giuli e il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. Obiettivo dell’iniziativa, sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire strumenti per affrontare le sfide poste dai disastri naturali che possono compromettere i beni culturali del nostro Paese.

“Michael Sweerts. Bilanci e ricerche” è il titolo della giornata di studi, a cura di Andrea G. De Marchi e Claudio Seccaroni in programma oggi, giovedì 16 gennaio, a Roma, nella sede dell’Istituto Centrale per la Grafica, nella sala Dante, organizzata dall’Accademia Nazionale di San Luca in occasione della mostra “Michael Sweerts. Realtà e misteri nella Roma del Seicento”. Saluti istituzionali del presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca, Francesco Cellini, e introduzione del segretario generale, Claudio Strinati.

A Roma, nella Pontificia Università Lateranense, “Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei”, con il rabbino Riccardo Di Segni e Ruth Dureghello.

In occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo e in concomitanza con l’inizio del Capodanno Cinese, la Fondazione Italo Cinese di Roma presenta la mostra “Marco Polo Revisited”, che verrà inaugurata con una serata-evento presso l’Acquario Romano di piazza Manfredo Fanti.

Una veglia di preghiera e una “Carovana della pace”. L’Azione Cattolica di Roma propone due appuntamenti significativi per il mese della Pace. Sabato 18 gennaio, veglia nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, organizzata insieme alla Caritas diocesana: saranno proposte le testimonianze di Samer Afisa, rifugiato siriano, e Daniela Alba, originaria della Colombia, che racconteranno come, nonostante guerre e violenze, sia possibile ritrovare speranza anche nelle difficoltà. Domenica 26 gennaio, i ragazzi dell’Acr, con educatori e genitori, daranno vita alla “Carovana della pace”: un corteo festoso e colorato che attraverserà il centro della Capitale e culminerà in piazza San Pietro, dove parteciperanno all’Angelus con Papa Francesco. L’appuntamento è stato inserito tra gli eventi del Giubileo della speranza. La giornata inizierà alla Chiesa Nuova, dove il cardinale vicario Baldo Reina rivolgerà un saluto ai partecipanti prima della celebrazione della messa, presieduta da don Alfredo Tedesco, assistente diocesano Acr e direttore della Pastorale giovanile di Roma.

Roma ospita la terza edizione degli “Stati Generali della Comunicazione per la Salute”, promossi da Federsanità per valorizzare il ruolo della comunicazione nella sanità pubblica. L’evento punta a promuovere una contro-narrazione fondata su trasparenza, fatti verificati e valorizzazione della buona sanità. Sarà presente tra gli altri il presidente Fnomceo, Filippo Anelli.

In Campidoglio, nella sala della Protomoteca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al convegno “Pnrr: Prima, Durante e … Poi?” organizzato da Ifel- Anci.

A Roma, la Pontificia Università della Santa Croce dal 22 al 24 gennaio accoglierà il XIV Seminario Professionale sugli Uffici di Comunicazione della Chiesa, un evento dedicato alla “riflessione sulle sfide e le opportunità della comunicazione della fede nell’era contemporanea”. Organizzato dalla Facoltà di Comunicazione, l’incontro riunirà comunicatori di diocesi, conferenze episcopali, istituti religiosi, movimenti e altre realtà legate alla Chiesa. Il tema scelto per questa edizione, “Comunicazione ed evangelizzazione: contesto, atteggiamenti, esperienze”, sarà esplorato attraverso conferenze, workshop e tavole rotonde con esperti di teologia, comunicazione e media provenienti da tutto il mondo. Il programma punta a favorire un dialogo aperto tra teologi, professionisti della comunicazione e operatori pastorali, sottolineando “l’importanza di contesti, tecnologie e testimonianze per un’evangelizzazione efficace e innovativa”. La conferenza inaugurale sarà affidata all’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e coordinatore degli eventi del Giubileo 2025, il quale rifletterà sulla necessità di riconsiderare i modelli comunicativi.

Nella Lamborghini Squadra Corse, Maurizio Leschiutta è stato scelto come nuovo head of Motorsport. Il manager riporterà direttamente a Rouven Mohr, chief technical officer di Lamborghini, che ha ricoperto ad interim la posizione di head of Motorsport durante nella stagione di debutto nella classe Hypercar nel Fia World Endurance Championship e Gtp nell’Imsa WeatherTech SportsCar Championship. Con oltre 30 anni di esperienza nel motorsport di alto livello, Leschiutta sarà responsabile di tutti gli aspetti legati ai programmi sportivi: il nuovo incarico comprenderà lo sviluppo e la gestione del prototipo Sc63 Lmdh nella sua seconda stagione in classe Gtp dell’Imsa, e le attività di customer racing legate alla Huracan Gt3 Evo2, che sarà impegnata nei principali campionati Gt internazionali.