A Roma, a Villa Miani, evento “L’Italia si trasforma. Una sfida Capitale”, organizzato dal quotidiano Il Messaggero. Con Francesco Gaetano Caltagirone, presidente del Messaggero; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Fabrizio Palermo, a.d. e d.g. di Acea; Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. di Fincantieri; Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione; Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno.

A Roma al Parco dei Principi Grand Hotel, si apre il XIX convegno nazionale di Asstra, “Pronti per il futuro. Costruiamo la mobilità di domani”. L’edizione 2025 si svolge in un momento cruciale per il settore: la trasformazione tecnologica e digitale innescata dal Pnrr è diventata realtà tangibile, con i cantieri degli impianti di ricarica e di approvvigionamento dei bus elettrici e dei mezzi a idrogeno, con l’implementazione di sensori, di applicativi AI e dell’automazione. Il convegno sarà occasione per riflettere su come proseguire questa transizione nel “dopo Pnrr”, affrontando le sfide che attendono il Tpl nei prossimi dieci anni: investimenti, sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza, nuove competenze e modelli contrattuali. I lavori si aprono con la relazione introduttiva del presidente Asstra, Andrea Gibelli. Prima sessione dedicata all’evoluzione dei modelli di mobilità collettiva, tra intelligenza artificiale, cybersecurity, trasformazione digitale e guida autonoma. Seguiranno una serie di talk tematici in cui interverranno Mario Nobile, direttore generale, Agenzia per l’Italia Digitale – Agid; Milena Rizzi, prefetto, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – Acn; Sergio Matteo Savaresi, docente di automatica al PoliMI e team leader del team PoliMove. Infine, appuntamento “a tu per tu con il ministro”, intervista condotta da Annalisa Chirico al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Al Senato della Repubblica, nell’aula convegni di Palazzo Carpegna, conferenza stampa di presentazione del disegno di legge presentato da Forza Italia relativo al sistema radiotelevisivo, dal titolo “Tra l’Italia e l’Europa. Le nuove norme per il sistema radiotelevisivo’. Interverranno i senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri e Roberto Rosso, componenti della commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai.

Il presidente della Consob, Paolo Savona, sarà ascoltato a luglio dal Senato della Repubblica, dalla commissione d’inchiesta sulle banche, presieduta da Pierantonio Zanettin. Così è stato deciso dall’ufficio di presidenza della commissione che ha riprogrammato l’audizione che era in calendario lo scorso 29 maggio, rinviata a causa dell’incrocio di lavori dell’aula e di altre commissioni.

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri depone una corona di alloro in occasione dell’anniversario della Liberazione di Roma al Porta San Paolo. Quindi interviene alla cerimonia commemorativa al Parco dei Martiri di Forte Bravetta, e inaugura il percorso del progetto “Unexpected Itineraries of Rome”. Successivamente, inaugura la nuova Piazza di Corviale. Nel pomeriggio interviene alla cerimonia di scoprimento delle targhe toponomastiche “Viale Giuliano Vassalli” e Viale “Marisa Cinciari Rodano” presso il Parco della Resistenza dell’8 settembre.

A Roma, nello Spazio Europa, seminario dal titolo “Long Term Care: Sfide e Prospettive per la costruzione di un secondo pilastro integrato”. L’evento è promosso da Assoprevidenza in coordinamento con il Consiglio Nazionale degli Attuari e si realizza con il supporto di Axa, componente del Club dei Partners di Assoprevidenza già attiva nel sostegno a iniziative di studio sulla materia. I lavori saranno introdotti da Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza, e Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari. Interverranno Elena Bonetti, presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli effetti economici della transizione demografica in atto; Franca Maino, Secondo Welfare – Università di Milano; Carlo Conforti, commissione fondi sanitari/assistenza/non autosufficienza dell’Ordine degli Attuari); Luigi Di Falco, Ania; Paolo De Angelis, Casdic – Università di Roma La Sapienza; Simona Andorno, head Eb Protection Underwriting Axa; Francesco Briganti, Cbba – Europe; Laura Bernini, responsabile Settore Welfare Confcommercio; Annamaria Trovò, Cisl; Riccardo Cesari, Ivass.

Sabatini Gin, il brand toscano nato a Cortona, sulle colline aretine, e guidato dalla famiglia Sabatini, annuncia la nuova edizione della Sabatini Cocktail Competition, il contest annuale dedicato al mondo del bartending di tutta Italia. Quest’anno, la sfida si veste di internazionalità anche nel suo tema portante che racconterà il fascino targato “The American Dream”. Un invito a reinterpretare i grandi classici della mixology e dell’aperitivo italiano con un tocco di stile, che li porti idealmente oltreoceano, ispirati dalla collaborazione con il Viceversa di Miami ed il celebre bartender Valentino Longo. Un viaggio nel cuore dell’aperitivo italiano che abbraccia il mondo e si reinventa, celebrando l’eleganza senza tempo di Sabatini Gin e Sabatini 0.0 ed esaltandone la versatilità. L’aperitivo, visto come un momento di incontro, creatività e condivisione, diventa così occasione di raccontare una storia attraverso i cocktail presentati, mantenendo ben salda la tradizione e l’animo italiano e toccando al contempo le coste oltreoceano. Iscrizioni dunque aperte da ieri al 7 luglio per la sesta edizione della competition, dove ogni bartender partecipante sarà chiamato a creare due cocktail: uno alcolico che reinterpreti un classico della mixology internazionale, naturalmente a base di Sabatini Gin; uno analcolico, sempre ispirato al tema “The American Dream”, insieme a Sabatini 0.0. Le ricette dovranno saper esaltare il gusto e la tradizione dei due prodotti icona del brand, portando nel mondo il rito dell’aperitivo italiano, proprio come Viceversa a Miami.

A dieci anni dalla nascita nella Capitale del “Museo a cielo aperto” di Tor Marancia, simbolo internazionale di rigenerazione urbana attraverso l’arte, riparte il cantiere che ha significato nuova vita per il quartiere romano. Il progetto, sostenuto da un protocollo d’intesa tra Ater Roma e l’associazione Tormararte, con il fondamentale contributo della Fondazione Roma, apre un’importante fase di restauro e valorizzazione. Un anniversario che segna un notevole cambio di passo rispetto al passato poiché l’Associazione Tormararte intende rilanciare con stile e nuove collaborazioni, se possibile, di ulteriore e maggior livello. Il restauro di alcuni degli ormai storici murales, l’arrivo di un artista di statura mondiale e la riqualificazione delle aree comuni del complesso, non sono solo azioni concrete per restituire decoro, verde e funzionalità agli spazi condivisi dagli abitanti ma anche segno concreto di una nuova vita per questa iniziativa che ha cambiato il volto, rendendolo iconico, di un quartiere della capitale ormai tra i più noti e visitati. A inaugurare questa nuova stagione è un evento di rilievo internazionale: la realizzazione del murale ideato dal celebre artista Michelangelo Pistoletto e realizzato in collaborazione con Raymundo Sesma. L’opera, dal titolo “Terzo Paradiso per la Pace Preventiva e Universo Espandido”, semina nella capitale il potente messaggio della Pace Preventiva, un programma di azione responsabile prima del conflitto, che ha portato Pistoletto alla candidatura al Premio Nobel per la Pace 2025.