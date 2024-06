Oggi nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma è in programma l’evento organizzato da Il Messaggero “L’Italia si trasforma, una sfida Capitale”. Un pomeriggio di confronti, declinato in quattro panel, riguardanti “i grandi cambiamenti che attendono il nostro paese, che vedrà rappresentati delle istituzioni, del mondo economico, finanziario e tecnologico dialogare sull’IA, sulla rivoluzione ecologica e tecnologica, sul Giubileo, sul Pnrr e sulle grandi occasioni per il rilancio del nostro paese e di Roma”. Parteciperanno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente de Il Messaggero Francesco Gaetano Caltagirone, il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.

A Montecitorio la commissione Affari sociali della Camera dei Deputati svolge l’audizione di Nino Cartabellotta presidente della Fondazione Gimbe, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Disposizioni concernenti il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare”.

Nella sede romana di Confedilizia, presentazione del libro “Joe Biden – Tutti i guai del Presidente” di Stefano Graziosi. Interventi di Giorgio Spaziani Testa presidente Confedilizia e di Marco Minniti presidente Fondazione Med-Or.

A Roma, a Palazzo Wedekind, assemblea annuale Assocostieri dedicata a “Le vie della decarbonizzazione”. Saluti istituzionali di Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Paolo Arrigoni presidente Gse, Elio Ruggeri presidente Assocostieri. Nel panel su “Le criticità dei porti nazionali per la decarbonizzazione nel settore marittimo” interventi di Luigi Giardino capo 6° Reparto – Sicurezza della navigazione marittima Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Marilena Barbaro direttore generale Infrastrutture e Sicurezza Mase, Patrizia Scarchilli direttore generale Dg per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne Mit, Davide Bordoni amministratore unico Ram SpA, Mario Sommariva presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Fabrizio Mattana executive vice presidente Gas Assets Edison, Dario Soria direttore generale Assocostieri.

Nella sede romana di Forza Italia, conferenza stampa del segretario nazionale azzurro Antonio Tajani, insieme al governatore della Regione Sicilia e presidente del Consiglio nazionale azzurro Renato Schifani.

Prosegue lo sviluppo alberghiero del gruppo Omnia Hotels, con il via alla completa ristrutturazione del nuovo Aria Palace, già Hotel Mondial acquisito di recente, ottavo “gioiello” della compagnia a Roma. Il nome nasce quale omaggio alla lirica, considerata la stretta vicinanza con il Teatro dell’Opera di Roma: con una posizione strategica in centro città e facilmente raggiungibile, il nuovo hotel vedrà la luce a fine anno con una veste del tutto nuova. Un edificio storico, con camere per gli ospiti dallo stile contemporaneo, ristorante, lounge bar e sale riunioni sono le caratteristiche previste, con il plus di un’area benessere con palestra, un comodo garage per chi arriva in auto e un rooftop con piscina, aperto alla città di Roma. “Il nuovo Aria Palace sarà una bella novità che si aggiunge al nostro portfolio”, afferma Francesco Lazzarini, ceo Omnia Hotels, “è un progetto che ci vede impegnati da mesi insieme alla riqualificazione dell’Hotel Imperiale di via Veneto e al proseguimento dei lavori allo Shangri La dell’Eur, che vedranno la riapertura dello storico ristorante insieme alla rivisitazione degli spazi esterni con una nuova piscina ed ulteriori 70 camere per gli ospiti”, prosegue Lazzarini. “Dall’inizio del nostro cammino, portando avanti l’eredità dei nostri genitori insieme a mio fratello Riccardo, abbiamo continuato ad investire sulla città di Roma, recuperando edifici anche abbandonati, valorizzando così anche il quartiere di riferimento”.