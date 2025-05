A Trento, “Festival dell’Economia”, organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. In programma, nel Palazzo della Provincia, “L’arma, il valore della legalità e l’esperienza internazionale”, con il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo. Nel Palazzo della Ragione, “L’economia nelle nuove frontiere dell’Occidente”, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Piano Mattei, risultati raggiunti e progetti per l’Africa”, con Marco Elio Rottigni, d.g. Abi. Nel Palazzo Geremia, “Competitività da aumentare e come riuscirci”, con il ministro degli Affari Europei, Politiche di Coesione ePiano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Tommaso Foti. Nel Palazzo della Provincia, “L’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro”, con il ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali, Marina Calderone. Nel Teatro Sociale, “Autonomie e Stati nazionali”, con il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. Nel Palazzo della Provincia, “Lo sport, l’economia e il sistema dei valori”, con il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. Nel Palazzo della Regione, “La macchina dello Stato alla prova dell’innovazione e del merito”, con il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

A Roma, a via Asiago, la Rai presenta il palinsesto estivo della Direzione Intrattenimento Day Time. Con Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time, e i conduttori dei programmi “Camper”, “Camper in viaggio”, “Estate in diretta”, “Linea Blu Porti di Italia”, “Linea Verde Estate”, “Linea Verde Illumina”, “Linea Verde Sentieri”, “Reazione a Catena”, “UnoMattina Estate”, “UnoMattina Weekly”.

A Roma, al Maxxi, Massimiliano Fuksas presenta il suo libro “E’ stato un caso”. Con Eduardo Cicelyn e Francesco Vezzoli. Lo stesso architetto racconta: “A 17 anni giravo l’Europa in autostop e volevo fare il pittore. Ma quando lo dissi a mia madre lei subito sentenziò: vedo già l’ombra del fallimento dietro le tue spalle. Mi iscrissi quindi ad architettura e qui venni considerato il peggior studente mai iscritto in tutta la storia della facoltà. Ricordo gli esami del biennio come ‘Geometria descrittiva 1’: ancora non ho capito cosa sia”.

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri presenta la conclusione dei lavori di restauro dei gruppi scultorei dei Dioscuri, nella piazza del Campidoglio. Quindi interviene all’assemblea generale di Amnesty International Italia nel 50° anniversario della sua fondazione, nella sala della Protomoteca. Dopo pranzo, presenta del Nuovo Piano di Illuminazione di Roma Capitale. Infine, interviene all’inaugurazione della Scuola di Formazione Politica “Piersanti Mattarella”, nell’Hotel Le Méridien Visconti.

A Roma, festeggiamenti per i 150 anni di Pallini. Guidata da Micaela Pallini, presidente e a.d. del gruppo, vanta oltre cento prodotti tra cui principalmente distillati e liquori. In termini di distribuzione, questo ha favorito il raggiungimento di quota oltre 3 milioni di litri di prodotti venduti nel 2024 (+4% sul 2023), e in termini di fatturato ha toccato 24,5 milioni di euro (superando i 20 milioni del 2023 con un incremento del +12.5%). A trainare questi risultati, “Pallini Limoncello” (cresciuto nel 2024 del 15%, diventando così il limoncello più venduto al mondo); “Amaro Formidabile” (ora distribuito anche all’estero con focus sull’America); “No.3 London Dry Gin” (pluripremiato a livello globale e cresciuto del 20% in Italia); “Pallini Limoncello Spritz” in lattina (ready to drink sempre più popolare in Europa); “Limonzero” (primo limoncello analcolico sul mercato) recentemente introdotto nel Monopolio dell’Ontario, agenzia governativa responsabile della commercializzazione di alcolici nella provincia canadese, assecondando la necessità di puntare sempre di più sui segmenti no/low alcol. Con novità, come il restyling dello storico “Mistrà” che manterrà la sua identità e riconoscibilità, diventando più attrattivo per le nuove generazioni.

A Napoli, nella Mostra d’Oltremare, edizione da record per “Tuttopizza 2025”. Più di 40mila presenze, soprattutto visitatori stranieri provenienti da oltre 30 Paesi, oltre 350 brand rappresentati da 187 espositori e più di 80 maestri pizzaioli. Un successo sancito anche dalla partnership “Tuttopizza International” in collaborazione con il Sial Network, Universal Marketing e Assessorato Agricoltura Regione Campania, una delle grandi novità di questa edizione. La manifestazione, con un ricco programma di masterclass, talk e gare, si conferma il marketplace di riferimento per gli operatori Ho.Re.Ca., proponendo tante novità per pizzaioli e pizzerie, fotografando i dati aggiornati e i nuovi trend del settore pizza, e promuovendo nuovi business. Annunciata già la prossima edizione, la nona: appuntamento nel 2026, dal 25 al 27 maggio.

L’arte della cucina italiana Il conquista sempre di più il mondo. In Asia è un trend con una crescita continua, con un’attenzione particolare per il settore pizzeria. E il maestro pizzaiolo napoletano Diego Vitagliano sbarca a Singapore per una serie di eventi speciali in due location che portano alta la bandiera della cucina italiana in questa parte del mondo: il ristorante “Torno Subito” di Massimo Bottura, e “Fortuna – Italian Casual Trattoria e Pizzeria”. In totale un pranzo e tre cene evento per celebrare l’Italia e la sua cultura gastronomica a Singapore, in scena da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio.

A Venezia, nuovo look per Skyline Rooftop Bar dell’Hilton Molino Stucky. Estetica più audace e creativa, dove combinazioni di colori, pattern ricercati e accostamenti originali danno vita a un ambiente vibrante e contemporaneo. La raffinatezza lascia spazio a una nuova espressività visiva, che unisce eleganza e personalità. L’ispirazione riporta ad uno stile attuale, giocato su contrasti cromatici e dettagli di carattere, per uno Skyline Rooftop Bar che non smette di sorprendere e accogliere con stile. La nuova cocktail list porta la firma di Valentina Mircea, bar manager e astro nascente della mixology internazionale. Si parte dai toni delicati di Blushing Dawn, ispirato all’alba: un sorso che risveglia i sensi con un equilibrio soave tra dolcezza e vivacità. Segue l’intensità magnetica di Crimson Flame, audace e seducente come il cielo infuocato del crepuscolo. Venetian Lagoon cattura invece la freschezza eterea delle prime luci del mattino, quando la città dorme ancora. Infine, Umami Clouds avvolge come la foschia sulla laguna.

E’ partito il corso di formazione gratuito sull’AI offerto da Federturismo, grazie al sostegno del Centre for Public Impact, nell’ambito del Google.org AI Opportunity Fund: Europa, dedicato a imprenditori, lavoratori e studenti del settore turistico. Si è iniziato con Aeroporti di Roma, prima azienda a seguire le lezioni in aula. “L’area in cui il settore del travel sta sperimentando maggiormente l’intelligenza artificiale è quella della gestione delle prenotazioni e della vendita di servizi turistici”, afferma il presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, “con il 33% delle aziende che sta sviluppando casi d’uso specifici come i sistemi di raccomandazione iper-personalizzati. Tuttavia molte imprese, in particolare quelle piccole e medie che costituiscono l’ossatura del nostro comparto turistico, rischiano di essere tagliate fuori. Per favorire la loro digitalizzazione occorrono specifiche misure di policy e risorse pubbliche, ma anche un’adeguata formazione”.