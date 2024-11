A Palazzo Chigi è in programma un incontro tra il governo e i sindacati sulla legge di Bilancio.

In Vaticano viene presentato il progetto “La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience”, realizzato da Microsoft e dalla Fabbrica di San Pietro in collaborazione con la Fondazione “Fratelli tutti” e la “Missione digitale della Basilica in uscita”. Interverranno il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro, e Brad Smith, vicepresidente di Microsoft.

Nella sede di Radio Rai, nella romana via Asiago, presentazione di “Sanremo Giovani 2024”. Interverranno Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, Simona Sala, direttrice Rai Radio2, Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time, Carlo Conti direttore artistico, e Alessandro Cattelan. Saranno cinque appuntamenti settimanali, da martedì 12 novembre in seconda serata su RaiDue, per scoprire i 6 finalisti che approderanno alla finalissima di Sanremo Giovani. Dalla sala A, con la conduzione di Cattelan e la commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Conti e Fasulo, giurati fuori onda). In simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli.

Nella nuova aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, “Il 75° anniversario del Consiglio d’Europa e della Nato, i pilastri della sicurezza democratica”, con il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

A Milano, nel Palazzo Lombardia, gli assessori regionali Alessandro Beduschi e Francesca Caruso partecipano all’inaugurazione della mostra fotografica “Il cammino dei pastori. Storie di vita e del paesaggio lombardo”. È prevista la partecipazione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

A Roma, nell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, convegno promosso da Forza Italia su “Migranti in Europa: legami tra religiosità e integrazione”. Nel corso dell’evento sarà presentata la ricerca a cura del “Wilfried Martens Centre” per gli Studi Europei del Partito Popolare Europeo: “Did Secularisation Kill God? Changes in religiosity and values among natives and migrants in Europe”. Interverranno i capigruppo azzurri di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, e Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro. Le conclusioni saranno affidate a Deborah Bergamini, deputata e vicesegretario nazionale di Forza Italia, responsabile del dipartimento Esteri del partito.

Oggi e domani a Roma, nella Curia Iulia e nel Palazzo Rospigliosi, “Health Innovation Show”, con Orazio Schillaci, ministro della Salute, Giulio Prosperetti vicepresidente della Corte Costituzionale, Tommaso Miele presidente aggiunto della Corte dei Conti, Gabriele Fava presidente Inps, e Marcello Cattani, presidente di Farmindustria. A moderare, Safiria Leccese.

Nella Capitale, nella sede del Cnel, presentazione della “XVII Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma”. Con Renato Brunetta, presidente Cnel, e Svetlana Celli, presidente Assemblea Capitolina.

Domani, a Roma, nella sede Sioi a piazza di San Marco, incontro su “International Cooperation on Artificial Intelligence”. A presiedere sarà l’ambasciatore Maurizio Melani, componente del consiglio direttivo Sioi e docente di Relazioni internazionali alla Link Campus University.

Ibis Salumi, brand storico della salumeria italiana, controllato da Italia Alimentari del Gruppo Cremonini, si conferma un’eccellenza tra le produzioni tipiche. La Culatta di Busseto Ibis ha infatti ricevuto il riconoscimento di massimo prestigio dei “5 Spilli”, assieme al titolo di “Miglior Culatta d’Italia”, assegnato dalla Guida “I Salumi d’Italia” 2025 di Maretti Editore. La pubblicazione censisce, racconta e cataloga centinaia di produttori e migliaia di salumi. Da nord a sud, dalla Valchiavenna alla Sila, dalla Francia alla Spagna, per questa nuova indagine sono stati presi in esame e valutati centinaia di produttori e inseriti in guida 33 premi Speciali, 66 eccellenze con il massimo riconoscimento dei 5 Spilli e 15 aziende Spillo Verde. La guida ha aggiudicato i 5 Spilli d’eccellenza per l’ottima fattura anche ad altri due prodotti a marchio Ibis: la Mortadella Gran Ducato 100% italiana e, per la prima volta, il Carpaccio di Vitellone Italiano prodotto nello stabilimento di Postalesio, in Valtellina.

Hotel Eden, storico albergo cinque stelle lusso di Roma della Dorchester Collection, presenta fino al 23 novembre “La casa del collezionista”, progetto d’arte curato da Mario Valerio Nocenzi, fondatore dell’agenzia Mod Creative Group, e da Corinna Turati, in collaborazione con le gallerie romane Ada e Matèria. Visibili i lavori di artisti di diverse generazioni, come Marta Mancini, Andrea Mauti, Mario Cresci, Karen Knorr, Giuseppe De Mattia, Antonello Viola, Næssi. La Dolce Vita suite, oltre all’esposizione, offre anche un’esperienza di soggiorno ed è prenotabile per brevi e lunghi periodi. La Libreria è aperta tutti i giorni.