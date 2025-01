A Parigi, visita del segretario di Stato Usa Antony Blinken.

A Roma, nel Palazzo dei Marescialli, plenum del Consiglio Superiore della Magistratura.

A Roma, a Palazzo Giustiniani, presentazione e proiezione del documentario “Paolo Dall’Oglio”, con Giulio Terzi di Sant’Agata, già ministro degli Affari esteri, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea, Lorenza Lei, responsabile Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio, Francesca Dall’Oglio, sorella di padre Paolo, padre Federico Lombardi, vaticanista e presidente Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger. Realizzato da Fabio Segatori, il documentario racconta la vita del gesuita romano rapito a Raqqa, in Siria, il 29 luglio 2013. Due settimane dopo, il 12 agosto 2013, venne data notizia della sua uccisione ma il corpo non è mai stato ritrovato.

Domani, giovedì 9 gennaio, a Roma, a Villa Madama, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, presiede una riunione dei ministri degli Esteri del Quintetto (Usa, Francia, Germania, Regno Unito e Italia), per fare il punto della situazione sulla Siria.

Una mostra fotografica sulla storia della Democrazia Cristiana, dal 1942 al 1994. A Roma, nei Musei di San Salvatore in Lauro, il 30 gennaio verrà presentata l’esposizione “Dc. Storia di un Paese”, che sarà visibile fino al 2 marzo. All’evento, introdotto dal presidente del Comitato Nazionale Celebrazioni Dc80, Ortensio Zecchino, e dal segretario generale della Fondazione De Gasperi, Paolo Alli, seguirà una discussione con Silvia Costa, Stefano Ceccanti, Giuseppe Parlato e Antonio Polito.

Giorgio Contu entra a far parte della direzione comunicazione del gruppo Renault Italia, con l’incarico di Dacia – Alpine Communication Manager. Nella sua funzione riporta a Carlo Leoni, communication director del gruppo. Con l’arrivo di Giorgio Contu, la Direzione Comunicazione del Gruppo Renault Italia rivede la sua organizzazione come segue: Paola Rèpaci è responsabile comunicazione di Renault – Renault Group (compresa Ampere) – Mobilize, e Contu di Dacia – Alpine. Contu ha maturato un’esperienza di 25 anni nel settore automotive, lavorando per diversi brand del gruppo Stellantis, tra cui Citroën, Ds Automobiles, Alfa Romeo, Lancia e Peugeot. Una carriera che gli ha permesso di ricoprire ruoli di crescente responsabilità in diverse aree del marketing, dall’advertising al media planning, passando per digital, Crm, la gestione di eventi, la comunicazione e le pubbliche relazioni.

Durante tutto l’anno, l’Accademia di Francia a Roma, diretta da Sam Stourdzé, accoglie artisti, autori e ricercatori di tutte le discipline per realizzare un progetto creativo o di ricerca specifico nell’ambito del programma “Residenza Medici”. Queste residenze non fanno parte del concorso annuale per residenti. Si tratta di residenze che durano da 2 settimane a 2 mesi, finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto di ricerca o creativo. Chi vuole candidarsi, ha tempo fino al prossimo 20 febbraio.

“Fantastica”: questo il titolo della Quadriennale d’Arte numero 18 che si svolgerà a Roma, nel Palazzo delle Esposizioni Roma, da ottobre e fino a gennaio 2026. Protagonista, Fondazione La Quadriennale di Roma, partecipata da Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, che organizzerà in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo e la main partnership di Intesa Sanpaolo. La Quadriennale d’arte è la principale esposizione periodica dedicata all’arte italiana contemporanea. Partner istituzionale della mostra, il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Creatività Contemporanea. Sarà un grande progetto espositivo corale, per raccontare la scena attuale dell’arte contemporanea italiana nel XXI secolo, scandita in cinque diversi capitoli, esito dei punti di vista offerti dai curatori Luca Massimo Barbero, Francesco Bonami, Emanuela Mazzonis di Pralafera, Francesco Stocchi, Alessandra Troncone.

A Siena, nel complesso museale Santa Maria della Scala, fino al 9 gennaio è visibile una mostra illustrativa dedicata al riconoscimento del Palio di Siena come espressione di identità culturale collettiva: “Palio 365. Un progetto di tutela partecipata”. L’evento rappresenta il culmine di un articolato processo partecipativo e di ricerca antropologica avviato dal Ministero della Cultura, che ha portato alla dichiarazione di interesse culturale del Palio e di alcune sue testimonianze materiali, attraverso la pubblicazione di 17 decreti. Promossa dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, vanta tra i partner il Comune di Siena, l’Università degli Studi di Siena, l’Università per Stranieri di Siena, l’Archivio di Stato di Siena, il Magistrato delle Contrade e le 17 Contrade, il Museo delle Civiltà, il DiSps dell’Università degli Studi di Salerno, con il contributo della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala.