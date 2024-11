A Palazzo Chigi, presentazione del piano d’azione per tutelare l’università e la ricerca italiane dalle ingerenze straniere, con il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il presidente Crui – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Giovanna Iannantuoni, e il presidente Conper – Consulta nazionale dei presidenti degli Enti di ricerca Antonio Zoccoli.

A Rimini, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dialoga con la giornalista Rai Roberta Serdoz su “Roma e la sfida della sostenibilità” in occasione dell’evento Ecomondo 2024 – The Green Technology Expo.

A Roma, nel Gazometro, presentazione del calendario 2025 della Polizia di Stato, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani. Il progetto fotografico di quest’anno porta la firma di Eolo Perfido, maestro della street photography e fotografo di fama internazionale, che ha immortalato con il suo obiettivo il lavoro quotidiano della Polizia di Stato. In bianco e nero, Perfido racconta non solo le attività operative, ma anche momenti più intimi, gli scambi di sguardi e le interazioni con i cittadini, che rafforzano il legame della Polizia con la comunità. Un lavoro che celebra il motto dell’istituzione: “esserci sempre”, come parte integrante e attiva del tessuto sociale. L’intero ricavato delle vendite sarà destinato a scopi benefici: una parte sosterrà il piano Marco Valerio, un progetto che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie, mentre l’altra contribuirà a finanziare l’iniziativa “School in a Box” del Comitato Italiano per l’Unicef finalizzato a garantire il diritto all’istruzione anche nei contesti di crisi, fornendo strumenti essenziali per l’apprendimento. L’evento, condotto da Eleonora Daniele, vedrà la partecipazione di Beppe Vessicchio, Gigi Marzullo e Alessandro Siani.

A Roma, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca partecipa al convegno “Lazio ai confini: opportunità e sviluppo dei territori – le proposte della Cisl”.

A Roma, convegno di Confcommercio Professioni sul tema “Intelligenza artificiale e professionisti: alleati o nemici?” con Carlo Sangalli presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, e Massimo Bitonci sottosegretario al Ministero Imprese e Made in Italy.

A Roma, nel Palazzo Piacentini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso incontra i rappresentanti dell’azienda Beko Europe, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali.

A Palazzo San Macuto, il Copasir ha in programma l’audizione del procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola.

Alla Camera dei Deputati, la commissione Bilancio ha in programma l’audizione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sulla manovra.

Al Senato della Repubblica, la commissione Esteri prevede l’audizione del ministro della Difesa Guido Crosetto sul “Documento Programmatico per la Difesa per il triennio 2024-2026”.

Le commissioni Cultura di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica hanno in programma il “seguito delle comunicazioni sulle linee programmatiche” del ministro della Cultura Alessandro Giuli.

A Monfalcone, presso Fincantieri, visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al cantiere di Panzano.

A Roma, nel Palazzo delle Esposizioni, “Il futuro del Made in Italy. Nuovi orizzonti in un contesto geopolitico in evoluzione”, con il supporto di Bper. La proiezione sui mercati internazionali rappresenta ormai un’esigenza per il mondo produttivo. Le dinamiche geopolitiche stanno modificando radicalmente anche lo scenario economico globale, che presenta sempre nuove sfide e complessità. Allo stesso tempo, però, si aprono le infinite possibilità offerte dalle tecnologie digitali. Quali strategie e strumenti per l’internazionalizzazione delle imprese in un mondo in costante mutamento? Attorno a questa domanda, e alle altre questioni legate all’espansione dei mercati, si confronteranno esperti di settore e rappresentanti delle più importanti realtà operanti nell’internazionalizzazione delle imprese per tracciare le linee strategiche della promozione all’estero del Made in Italy. Parteciperanno, tra gli altri, Marco Mandelli Chief Corporate & Investment Banking Officer Bper, Carolina Lonetti Chief Export and Soft Loans Officer Simest, Valerio Perinelli Chief Business Officer Sace, Pompeo Farchioni presidente Gruppo Alimentare Farchioni.

“Alighiero Boetti. Cabinet de curiosités”: a trent’anni dalla scomparsa, la galleria Tornabuoni Arte Roma rende omaggio all’artista presentando un progetto di mostra che si configura come un inedito e privilegiato punto di accesso al suo mondo. Al centro del percorso espositivo non ci sono solo opere, ma anche Boetti stesso, con la sua vita, i suoi processi mentali, matematici, combinatori, di gioco: da qui il titolo “Cabinet de curiosités”. Non è un caso che questa mostra, intrinsecamente diversa dalle precedenti, avvenga nella sede di Roma, città chiave nella vita di Boetti, che lo ospitò dal 1972 fino al 1994, prima a Trastevere, poi vicino al Pantheon. Sublimi gli scatti di Giorgio Colombo che aprono la mostra: realizzati tra il 1966 e il 1993 e pubblicati tra le altre nel volume “Vita di Alighiero Boetti” edito da Forma Edizioni – che verrà presentato oggi al Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma.

Domani a Milano, nella Stazione Centrale, firma dell’accordo di cooperazione tra Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere e presentazione del restyling dei treni, rinnovati negli interni, nei servizi e nella livrea.