A Montecitorio, nella sala della Regina, “Al servizio delle istituzioni con dedizione e coraggio. In ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo”, con il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del ministro della Salute Orazio Schillaci.

A Roma, nella sede Acri, presentazione del nuovo “Rapporto sull’inclusione finanziaria e il microcredito”, un’analisi curata dal Gruppo Banca Etica, c.borgomeo&co e Ritmi che aggiorna le sfide e le principali problematiche che interessano l’inclusione finanziaria nel nostro paese. Con Giorgio Righetti, direttore Acri; Carlo Borgomeo, partner di c.borgomeo & co; Giampietro Pizzo, presidente Ritmi; Anna Fasano, presidente Banca Etica; Daniele Frigeri, presidente Cespi; Alessandro Lombardi, direttore del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Caffi, dirigente per la gestione delle risorse finanziarie e per i progetti speciali della Cei; Francesca Cipriani, Servizio Supervisione intermediari Finanziari, Banca d’Italia.

A Palazzo San Macuto, la commissione parlamentare Antimafia ha in programma l’audizione del vicedirettore generale vicario dell’Abi Gianfranco Torriero nel comitato “Mafie e Nuove Tecnologie”.

A Roma, presentazione del “Nuovo Manifesto sul Dolore Cronico”, per una nuova consapevolezza della patologia per garantire un’appropriata presa in carico dei pazienti con dolore cronico, su iniziativa del deputato Luciano Ciocchetti.

A Milano, nel Palazzo Lombardia, presentazione della congiunturale manifatturiera lombarda, relativa al quarto trimestre 2024, organizzata da Confindustria Lombardia. Con Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.

Tanti luoghi cari alla cultura italiana, nella serie Sky Original prodotta da Sky Studios “L’Arte della Gioia”, realizzata con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con la regia di Valeria Golino, con Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino e Jasmine Trinca. Un esempio? Il convento è stato composto “unendo le rigorose forme quattrocentesche del castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, le eleganti linee rinascimentali e pre-barocche dell’Abbazia di Santa Maria del Bosco, che si trova nei pressi di Corleone e Santa Maria in Cappella, a Trastevere”, raccontano i produttori.

I Cage Warriors tornano a Roma per la sesta volta sabato 8 marzo a Ostia, al PalaPellicone. Nell’edizione 183 del più grande evento europeo di Mma saranno 18 i match in programma con combattimenti per l’assegnazione del titolo dei pesi gallo e medi. Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship – Cage Warriors o Cwfc – è un’associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan, da dove è partita anche la stellare carriera dell’icona Conor McGregor. La manifestazione, ospitata nel corso degli anni in Galles, Scozia, Irlanda, Giordania, Libano, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Russia, Danimarca, è giunta in Italia nel 2022 grazie a Lorenzo Borgomeo, imprenditore del settore con oltre 60 team in tutta Italia che fanno parte del suo network di cui detiene la direzione e consulenza tecnica. Per Borgomeo, head coach del più importante team italiano di Mma, l’Aurora Mma presente con dodici atleti, “la fiducia dimostrata dalla promotion Cage Warriors stia portando i frutti che speravo: la continuità che un evento internazionale porta su un territorio consente nel tempo di poter rendere possibili i famosi derby italiani che sono tanto amati dal pubblico. Su palcoscenici minori questi tipi di match non sono realizzabili e soltanto una presenza solida del Cage Warriors in Italia poteva renderlo possibile. Mi sento di dire che in assoluto questa è la card più bella mai fatta in Italia”.

Aie – Associazione Italiana Editori organizza il primo convegno dedicato alla promozione della lettura nel Sud e nelle isole dal titolo “Per una primavera della lettura al Sud. Dialoghi e progetti per far crescere il Paese”, in programma venerdì 21 marzo a Napoli, nella Fondazione Banco di Napoli. L’obiettivo è quello di avviare un lavoro corale che rimetta il libro al centro della riflessione sul Mezzogiorno.

L’inchiesta del programma televisivo “Mi manda RaiTre” ha innescato una polemica sul vero significato dell’artigianalità in gelateria. Ora una serie Youtube vuole fare chiarezza e sfatare i falsi miti sull’argomento. Protagonista è Peppe Flamingo, maestro gelatiere di Don Peppinu, un importante brand siciliano con sette gelaterie nell’isola. Il titolo mette subito in chiaro il messaggio: “Il Gelato è Sacro”. Quindi guai a scherzare su un prodotto così importante, simbolo del made in Italy in tutto il mondo. Va tutelato e divulgato correttamente, per questo Flamingo ha ideato questo nuovo format. A Modica, con il Laboratorio Marzapani, Don Peppinu copre ogni passaggio della filiera di produzione e vendita del gelato originale siciliano: dalla selezione degli zuccheri, al bilanciamento delle ricette, fino alla cottura nei forni delle cialde. Così, ecco 50 puntate che da metà febbraio 2025 andranno in onda ogni settimana sul canale Youtube di Don Peppinu (https://www.youtube.com/@donpeppinu) e che saranno visibili anche sui canali social delle gelaterie e quelli personali di Flamingo.