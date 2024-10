A Milano, nell’aula magna dell’Università Bocconi, assemblea generale di Assolombarda. Con Alessandro Spada presidente di Assolombarda, Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Emanuele Orsini presidente di Confindustria, Giuseppe Sala sindaco di Milano e Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia. Aprirà l’evento Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi.

A Roma, nel Museo della Shoah, nella Casina dei Vallati in via del Portico d’Ottavia, presentazione del libro “La guerra antisemita contro l’Occidente” di Fiamma Nirenstein con Nicoletta Tiliacos. Dopo i saluti di Antonella Di Castro, vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma, e Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah, con l’autrice dialogheranno lo storico Ernesto Galli della Loggia, il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata e il giornalista Francesco Verderami.

Nella sede della Camera di Commercio di Roma, a piazza di Pietra, serata ideata per ricordare Domenico De Masi con la presentazione del libro “Conversazioni sul Futuro”. Sarà presente l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il libro è il frutto dei dialoghi di Giulio Gambino con il sociologo De Masi, scomparso lo scorso anno.

A Taranto, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone visita lo stabilimento di Acciaierie d’Italia.

A Roma, nel centro congressi Auditorium della Tecnica, è in programma un convegno organizzato dall’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni Gmp Medicinali dell’Aifa, rivolto ai rappresentanti delle officine italiane autorizzate alla produzione e importazione di medicinali e gas medicinali. L’agenda dei lavori sarà focalizzata, in particolare, sui recenti aggiornamenti nel settore e sulle proposte di revisione normativa attualmente in discussione a livello europeo, sulle problematiche più significative dal punto di vista regolatorio, sull’analisi e l’approfondimento delle deviazioni più critiche riscontrate in sede ispettiva.

Domani a Roma presentazione del Rapporto di Previsione del Centro Studi Confindustria “I nodi della competitività. La crescita dell’Italia fra tensioni globali, tassi e Pnrr”, con Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi.

Da oggi e fino al 25 ottobre si svolge la “Settimana Anticontraffazione 2024”, iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, realizzata grazie al supporto operativo della Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio italiano Brevetti e Marchi, dedicata al contrasto del mercato del falso. Obiettivo, porre all’attenzione del pubblico le gravi implicazioni del fenomeno contraffattivo e le conseguenze dannose sull’economia e la salute e la sicurezza dei consumatori. L’evento di apertura della “Settimana” sarà dedicato alla riunione plenaria del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding, organismo interministeriale presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con il coordinamento dei lavori da parte del viceministro Valentino Valentini, con la partecipazione di amministrazioni nazionali, forze dell’ordine e associazioni di imprese e consumatori per condividere e indirizzare la politica nazionale anticontraffazione.

Il 25 ottobre sarà il World Pasta Day, una giornata dedicata alla celebrazione della pasta, simbolo della tradizione gastronomica italiana e del Made in Italy nel Mondo. Mercato Centrale Roma, per la prima volta, ospiterà il pastificio di Gragnano Igp “28 Pastai” nelle sue botteghe, con ricette dedicate. Al centro dell’evento il pastificio artigianale che combina la tradizione e la tecnologia: “28 Pastai” è la prima pasta tracciata interamente tramite blockchain, che permette ai consumatori di seguire l’intero processo produttivo, dal campo di grano fino al confezionamento, attraverso un semplice Qr Code presente su ogni confezione. Il sistema offre un livello di trasparenza senza precedenti, con la possibilità di verificare tutti i dettagli relativi alla filiera, come il tempo e la temperatura di essiccazione e l’origine del grano. Prodotta con grano 100% italiano proveniente dalle colline frentane tra Abruzzo e Molise, la pasta di “28 Pastai” è certificata zero pesticidi e zero glifosato, assicurando un prodotto sano e sicuro. La semola viene lavorata con trafile in bronzo e sottoposta a un processo di essiccazione lenta a basse temperature, garantendo una pasta con un sapore autentico e una tenuta in cottura ottimale, apprezzata nelle cucine dell’alta ristorazione.

A Orvieto si è svolta una serata all’insegna dell’affetto e della solidarietà con più di sessanta persone, tra chef, amici e sostenitori, per omaggiare Velia De Angelis, celebre chef affetta da sclerosi multipla. L’evento, intitolato “Chef per Chef”, è stato organizzato per raccogliere fondi destinati a sostenere le terapie domiciliari necessarie a Velia, terapie che il servizio sanitario nazionale non copre completamente. Alla serata hanno partecipato anche il sindaco di Orvieto Roberta Tardani e il presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, che hanno espresso il loro sostegno a Velia.